Weihnachtsüberraschung aus Faulbach für Flutopfer im Ahrtal

Susanne und Klaus-Peter Albert verteilen gespendete Geschenke

Faulbach 20.12.2021 - 09:51 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Susanne und Klaus-Peter Albert verteilen zu Weihnachten die vielen gespendeten Geschenke unter den Flutopfern im Ahrtal.

Einen Mitstreiter in Sachen Geschenkaktion fanden die beiden in Christian Wachtel, der das Foyer seiner Firma Konzept in Faulbach kurzerhand in eine Sammelstation für die gespendeten Päckchen umfunktionierte. Für die Fahrt der Päckchen nach Stolberg, Schleiden und Schuld im Ahrtal stellt er auch einen Transporter zur Verfügung. Da das Ehepaar Albert bis diesen Dienstag noch circa 100 weitere Päckchen erwarten, ist das gestellte Fahrzeug bereits jetzt voll ausgelastet.

Sie freuen sich darauf, am 23. und 24. Dezember die Päckchen alle persönlich bei den Flutopfern abzugeben. »Sie sollen Freude spenden und ein klein wenig helfen, die Zukunft zu meistern«, steht auf einem Flyer, der den Geschenken beigefügt wird. Beim Verladen werden die Päckchen anhand der beigefügten Inhaltslisten vorsortiert, damit sie vor Ort dann an die altersgemäß passenden Empfänger verschenkt werden können.

Die Alberts sind überwältigt, wie groß auch diesmal die Spendenbereitschaft der Menschen im Großraum Faulbach/Wertheim war, und freuen sich darauf, den Betroffenen im Ahrtal eine kleine Weihnachtsfreude machen zu können.

Thilo Winkelmann