Weihnachtstruck der Wörther Feuerwehr strahlt in der Nacht

Rund 4000 Lichter als Zeichen der Freude und Hoffnung

Wörth a.Main 18.12.2022 - 15:01 Uhr < 1 Min.

Der Weihnachtstruck der Feuerwehr strahlte in der Nacht in den Wörther Straßen.

»Wir wollten unseren Mitgliedern, der Kinder- und Jugendfeuerwehr, aber natürlich auch jedem Bürger eine Freude in der Weihnachtszeit bereiten«, sagt 2. Vorsitzender des Feuerwehrvereins Fabian Zoll. So habe der Feuerwehr-Weihnachtsmann die Geschenke an den Nachwuchs und die Aktiven verteilt. Gleichzeitig sei man mit dem reich geschmückten LF16-TS alle Wörther Straßen abgefahren und habe über Musikboxen auf dem Dach des Fahrzeugs besinnliche Weihnachtslieder abgespielt, um ein wenig Hoffnung in dieser schwierigen Zeit zu verbreiten. Dies kam in der Bevölkerung so gut an, dass die Feuerwehr die Aktion in den beiden folgenden Jahren wiederholte, so Zoll. Dieses Jahr gab es mit dem Anhänger ein kleines Update. An mehreren Stationen erwarteten viele Kinder den Weihnachtstruck. Zugleich waren die Bürger auf den weihnachtlichen X-MAS-Hof der Wörther Feuerwehr und des Turnvereins eingeladen, wo es Feuertonnen und Heizpilzen, Glühwein und Kinderpunsch zum Aufwärmen gab und mit Würstchen sowie Crêpes für das leibliche Wohl gesorgt war.

Ralf Hettler