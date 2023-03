Weihnachtskrippe wird zur Fastenkrippe

Glaube: Umgestaltung in Erlenbacher Sankt-Josef-Kirche

Erlenbach a.Main 12.03.2023 - 19:09 Uhr < 1 Min.

Oliver Frenzl und Ehrentraud Bohnengel schauen nach der Fasten- und Osterkrippe in der Erlenbacher Sankt Josef Kirche. Das Duo hatte die Idee kurzerhand die Weihnachtskrippe an den jeweils Fastensonntag nach den Sonntagsevangelien umzugestalten.

Vergangene Woche konnte »Die Verklärung Jesu am Berg Tabor« bestaunt werden: Eine hellblaue Wolke schwebt über dem weiß gekleideten Jesus und seinen Begleitern, der Holzboden ist liebevoll mit eingefärbten Sägespänen, kleinen weißen Steinen und Moos gestaltet. Bis Ostern wechselt sie Szenerie jeden Fastensonntag. Passend dazu gibt es sonntags eine Andacht um 18 Uhr und es liegen Zettel mit dem jeweiligen Auszug aus dem Evangelium und ein paar Gedanken dazu aus. Ein Spruchband, vergangene Woche beispielsweise mit »Es ist gut, dass wir hier sind«, vor der Krippe vervollständigt das Arrangement.

Am ersten Fastensonntag lockte die »Versuchung Jesu« die ersten neugierigen Besucher in die Kirche, es folgen »Jesus und die Samariterin am Jakobsbrunnen«, »Die Heilung des Blindgeborenen«, »Die Auferweckung des Lazarus«, »Der Einzug Jesu in Jerusalem«, »Ölberg, Verurteilung, Kreuzigung« und »Die Auferstehung Jesu«.

Jeden Samstagmorgen gestalten die beiden gemeinsam die Krippe um. Die sogenannten Eglifiguren (biblische Erzählfiguren) sind Leihgaben. Bohnengel, pensionierte Religionslehrerin und früher leidenschaftliche Näherin, schaut immer, welche Stoffreste sie noch daheim hat und was sie daraus für die Figuren zaubern kann.

Oliver Frenzl baute 2020 die jetzige Krippenlandschaft. Seitdem veränderte die Konstruktion ihr Aussehen mittels passender Darstellungen aus den Evangelien in der Weihnachtszeit vom ersten Adventssonntag bis zu Mariä Lichtmess, heuer am 2. Februar. Nun kam dem Wortgottesdienstleiter die Idee, das Ganze in der Fastenzeit fortzuführen und die Krippe umzugestalten. »Ehrentraud war sofort dabei«, schmunzelt Frenzl. Innerhalb von drei Wochen stellte das Duo alles auf die Beine. Nun überlegen sie schon, ob sie das Ganze bis Pfingsten fortführen sollen.

Jennifer Lässig