Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche Kleinwallstadt

Ensembles, Chöre und Solisten stimmen gefühlvoll auf das Fest ein

Kleinwallstadt 14.12.2022 - 00:00 Uhr 1 Min.

Der Männerchor 2000 unter Leitung von Heinz Mechler beim Adventskonzert in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Kleinwallstadt.

Nach dem gemeinsam gesungenen »Macht hoch die Tür« mit Orgelbegleitung durch Rüdiger Mann eröffnete das Blasorchester des Musikvereins (Leitung Veit Langeheine) mit dem gefühlvollen, majestätischen St. Florian Choral. Später überzeugte das Orchester mit der kreativen Variante »Sweet Bells Fantasy« des Lieds »Süßer die Glocken nie klingen« und beendete seinen Part mit dem berührenden »Cinderella's Dance« aus dem Märchenfilm »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel«.

Streicher- und Fanfarenklänge

Mitfühlend und leise interpretierte das Streichquartett »Verspielt« (Leitung Marion Schwarzkopf) das Stück »Der Tod und das Mädchen« sowie das Loblied »An die Musik«, beide von Franz Schubert. Mit feinem homogenem Streicherklang überzeugte das Streichorchester Saitenwind (Leitung Karin Toursel), unterstützt von Klarinette und Querflöte, mit dem getragenen Weihnachtslied »Good King Wenceslas«. Im Gegensatz dazu die schnelleren Passagen und Tempi, die für die Schneestürme im »Winter« aus dem Violinkonzert »Vier Jahreszeiten« (Antonio Vivaldi) stehen.

Der Posaunenchor Hofstetten (Leitung Günther Horlebein) startete mit einer klangvollen Fanfare und dem Stück »Hark! The Herold Angels Sing«. Danach folgte das afrikanische Gospel »Kumbaya, my Lord«. Der Männerchor 2000 (Chordirektor Heinz Mechler) widmete sich andachtsvoll und konzentriert dem Chorsatz »Advent«, bevor er mit der »Andachtsvollen Weihestunde« mit kraftvollen Männerstimmen in der wunderbaren Akustik der Kirche die Zuhörer verwöhnte.

Drei Lieder trugen »Die Tounies« (Leitung Toni Hoffmann) bei. Sie begannen mit der gefühlvollen Soulnummer »Lean on Me«, gefolgt von »Wie oft« (Werner Hoffmann) und »Friede in unseren Händen« (Gen Rosso Band), die durch ihre Musik Werte wie Frieden, soziale Gerechtigkeit und Solidarität transportieren.

Bewegendes »Ave Maria«

Eine besondere Atmosphäre brachten die Lieder der Sopranistin Anna Rosa Seuffert in die Kirche, bei zwei Liedern von Frank Roheam Klavier begleitet. Besonders das bewegende »Ave Maria« von Schubert brachte viele Augen zum Glänzen. Auch »Amazing Grace« und »Swing Low, Sweet Chariot« (a cappella gesungen), überzeugten auf hohem Niveau. Zwischen den Gesangs- und Instrumentalbeiträgen trugen Lioba Beck und Karl Hierl besinnliche Gedanken zum Advent und dem anstehenden Weihnachtsfest vor.

Das Konzert endete traditionell mit einem gemeinsam gesungenen Lied, bei dem das Publikum diesmal zu den Orgelklängen zu »Tochter Zion« gesanglich einstieg. Die Organisation des Konzertes und die Gestaltung des Programmes hatte der Ehren-Kreischorleiter Heinz Mechler übernommen. Die Spenden, die an diesem Abend in den Körbchen landeten, werden der Bürgerstiftung Kleinwallstadt zugute kommen.

Christel Ney