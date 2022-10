Weihnachtsbeleuchtung in Eschau wie gewohnt

Gemeinderat in Kürze

Ehre-Haus: Die aktuelle Ausführungs- und Werkplanung für das Eschauer Haus für Begegnung und regionale Entwicklung (EHRE) wurde von den drei an der Umsetzung beteiligten Planungsbüros vorgestellt. Die veranschlagten Gesamtbaukosten in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro werden mit Fördermitteln von rund 1,6 Millionen Euro bezuschusst. Die finanzielle Eigenleistung des Marktes Eschau beträgt rund 180.000 Euro. Bürgermeister Gerhard Rüth betonte, dass die Gesamtkosten im Haushaltsplan 2022 und in der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2023 verbindlich aufgenommen wurden. Die Finanzierung des Projekts sei gesichert, so der Bürgermeister. Auch liege die bauaufsichtliche Genehmigung des Landratsamtes sowie die baudenkmalschutzrechtliche und bodendenkmalschutzrechtliche Erlaubnis für die Umsetzung des Projektes bereits vor. Eine wesentliche Änderung der Planung ergab sich aus der Tatsache, dass aufgrund der explodierenden Energiepreise eine Gasheizung jetzt nicht mehr sinnvoll sei. In der aktuellen vorgestellten Planung wurden daher eine Wärmepumpenheizung und zusätzlich eine Fotovoltaik-Anlage vorgesehen. Laut letztem Planungsstand soll das Projekt von Januar 2023 bis August 2024 umgesetzt werden. Der Marktgemeinderat beauftragte einstimmig die Verwaltung, in Abstimmung sowie der fachlichen Beratung und Begleitung durch die beauftragten Planungsbüros die Ausschreibungen für die einzelnen Gewerke auszuarbeiten auf den Weg zu bringen.

Spielplatz Sommerau: Für die Neugestaltung des Kinderspielplatzes Am Sportplatz" in Sommerau sowie die Anschaffung von Spielgeräten wurde vom Planungsbüro Ralf Wernecke, Hanau, ein Konzept ausgearbeitet. Die Maßnahmen mit einem Gesamtansatz in Höhe von 100.000 Euro sollen verbindlich in den Haushaltsplan 2023 aufgenommen werden. Im Ansatz sind 26.200 Euro für die Neugestaltung bzw. Weiterentwicklung des Spielplatzes und 73.800 Euro für die Anschaffung von Spielgeräten und Ausstattungsgegenständen vorgesehen. Eine Förderung als Kleinprojekt im Rahmen des Regionalbudgets 2023 der Kommunalen Allianz Spessartkraft soll ebenfalls beantragt werden. Das Ratsgremium beschloss einstimmig, diese Maßnahmen umzusetzen.

Regionale Windenergie: Bürgermeister Gerhard Rüth informierte, dass aufgrund des fortgeschrittenen Klimawandels und der derzeitigen Energiekrise nunmehr alle Möglichkeiten zum Energiesparen und zum Ausbau der Erneuerbaren Energien genutzt werden sollen. Dies ging aus einem Schreiben des Aschaffenburger Landrats und Vorsitzenden des Regionalen Planungsverbandes Bayerischer Untermain, Alexander Legler hervor. Das neue "Wind-an-Land-Gesetz", das am 1. Februar 2023 In Kraft treten wird, legt fest, dass in Bayern bis spätestens 2032 1,8 Prozent der Fläche für Windenergiegebiete auszuweisen sind. Das neue Landesentwicklungsprogramm Bayern übernimmt dies und gibt diese Aufgabe zukünftig an die Regionalen Planungsverbände weiter. Rüth wies darauf hin, dass in einem ersten Entwurf des Regionalen Planungsverbandes im Markt Eschau in der Gemarkung Sommerau ein Windkraftvorranggebiet angedacht ist, bei dem die sogenannte 10-H-Regelung entfällt.

Nahverkehr: Der öffentliche Personennahverkehr im Markt Eschau wird weiter verstärkt. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Miltenberg und Hauck-Reisen, Elsenfeld ein Konzept zum Anschluss des Weilers Wildenstein an die Angebote des Öffentlichen Personennahverkehrs erarbeitet. Das Landratsamt (Ausschuss für Energie und Verkehr) hatte einem dreijährigen Probebetrieb zum ÖPNV-Anschluss des Weilers Wildenstein zugestimmt. Wildenstein war der letzte Ort im Landkreisgebiet, der keinen ÖPNV-Anschluss hatte. Der Fahrplanentwurf sieht vor, dass mit einem Kleinbus gefahren wird. Die Fahrzeiten sollen auf die bestehenden Anschlussverbindungen und die Schulen abgestimmt werden. Der genaue Startzeitpunkt wird vom Landratsamt noch bekannt gegeben.

Kita Eschau: Auf Wunsch der Eltern sowie des Kinderkrippenpersonals wurde ein Kinderwagen-Unterstellplatz geschaffen. Das Fundament wurde vom Bauhof errichtet, der Elternbeirat beschaffte das Unterstellhäuschen beschafft und baute es auf. Die Kosten hierfür wurden vom Markt Eschau getragen.