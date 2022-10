Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Weihnachtsbeleuchtung bleibt an

Stadtrat: Lichter sollen aber nur bis 22 Uhr brennen und weitere Straßenleuchten auf LED umgestellt werden

Amorbach 07.10.2022 - 12:49 Uhr 3 Min.

In der Adventszeit wird Amorbach auch 2022 festlich leuchten, allerdings nur bis 22 Uhr. Dann werden die Lichter ausgeschaltet, um Strom zu sparen, hat der Stadtrat beschlossen. Archivfoto: Ralf Hettler

Der Stadtrat sprach sich dafür aus, die Weihnachtsbeleuchtung zu installieren, diese aber um 22 Uhr abzuschalten.

Entsprechend den Vorgaben des Bundes werde man im Rathaus eine Raumtemperatur von höchstens 19 Grad umsetzen und nur kaltes Wasser zum Händewaschen bereitstellen, so Schmitt. Die Anstrahlung der St.-Gangolf-Pfarrkirche habe man abgeschaltet.

Gefahrenstellen beleuchten

Auch über die Aufforderung, in Sachen Energie höchstmöglichen Sparkurs einzuschlagen, habe man sich Gedanken gemacht, berichtete der Bürgermeister. Laut Bayerischem Straßen- und Wegegesetz gebe es keine generelle Pflicht zur Beleuchtung öffentlicher Straßen. Konkrete Gefahrenstellen dagegen sollten beleuchtet werden.

Die Stadt habe vom Netzbetreiber Bayernwerk erfahren, dass bereits 60 Prozent der Amorbacher Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt sind und dem Einspargedanken bereits Rechnung getragen worden sei.

LED nicht ausschalten

Eine zeitlich begrenzte Abschaltung würde bei LED-Leuchten zu Problemen führen, da diese eine »künstliche Mitternacht« errechnen und daraus die Leistung auf 50 Prozent reduzieren würden. Bei vorübergehender Ausschaltung würde diese Steuerung nicht synchron laufen, was zu unkontrollierten Absenkungen der Beleuchtungsstärke führen würde. Eine vorübergehende Komplettabschaltung würde zudem den Verlust der Herstellergarantie bedeuten. Deshalb empfiehlt das Bayernwerk, von einer teilweisen Vollausschaltung Abstand zu nehmen.

Eine Abschaltung jeder zweiten Leuchte wäre machbar, indem in den betreffenden Lampen die Sicherungen herausgenommen werden. Die Leuchten müssten jedoch aus versicherungstechnischen Gründen markiert werden und die Entscheidung, welche Leuchten betroffen wären, würde zu erheblichen Abwägungsprozessen führen. Auch warnte das Bayernwerk vor einem erheblichen Hell-Dunkel-Effekt.

130 weitere LED-Leuchten

Das Bayernwerk wies darauf hin, dass für eine Umstellung von weiteren 130 Leuchten auf LED rund 54.750 Euro aufgebracht werden müssten, was eine Energieeinsparung von 37.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr ermöglichen würde. Das Bundesumweltministerium würde 25 Prozent dieser Kosten fördern, so Peter Schmitt.

Aus der Bürgermeisterdienstbesprechung berichtete Schmitt über Einigkeit, nicht auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten zu wollen. Die Stadt Amorbach habe bereits ein Drittel der Weihnachtsbeleuchtung auf LED umgestellt, der Rest ist für 2023 vorgesehen. »Die Weihnachtsbeleuchtung gehört zur christlichen Tradition und wir sollten uns das nicht nehmen lassen«, so Schmitt. Solche kleinen Dinge seien es, »auf die wir auch in schwierigen Zeiten nicht verzichten sollten.«

Laut Stadträtin Elfriede Zerr (CSU) gebe es im Landkreis einzelne mit Licht übersäte Immobilien, was in Amorbach aber nicht der Fall sei. Gegebenenfalls könne man weniger Weihnachtsbäume beleuchten, auch könnten Weihnachtsbäume durch Schulen geschmückt werden, was auch bei Stadtrat Matthias Schwab (CSU) Zustimmung fand.

Für Bernd Schötterl (Freie Wähler) gelinge Energieeinsparung mit sinnvollen Maßnahmen wie LED-Umstellung bei der Straßenbeleuchtung, aber nicht mit der Reduzierung oder gar Abschaltung der Weihnachtsbeleuchtung. Wolfgang Härtel (SPD) fand, dass man auch über die Zeit der nächtlichen Weihnachtsbeleuchtung nachdenken könnte.

Schließlich beauftragte das Gremium die Verwaltung mit dem Einreichen des Förderantrags für die weitere LED-Umstellung von 130 Straßenleuchten. Gegen eine Stimme sprach sich der Stadtrat dafür aus, die Weihnachtsbeleuchtung wie zuvor zu installieren und die Beleuchtungszeit auf 22 Uhr zu reduzieren.

WINFRIED ZANG

Hintergrund Diese weiteren Punkte wurden in der Stadtratssitzung am Donnerstag behandelt. Gefährliche Ecke: Stadtrat Clemens Baier (CSU) erinnerte an wiederholte Hinweise aus der Bevölkerung, dass das Verkehrszeichen »Vorfahrt gewähren« bei der Ausfahrt Bädersweg auf die Löhrstraße schlecht einsehbar sei. Dies wurde auch bei einer Begehung mit der Polizei bestätigt aber leider noch nicht umgesetzt. Vor kurzem sei es erneut zu einer gefährlichen Situation gekommen, bei der ein Unfall in letzter Minute habe verhindert werden können. Baier appellierte an die Verwaltung, den Missstand zeitnah zu beseitigen. Vergaben: In der letzten nichtöffentlichen Sitzung hat der Stadtrat folgende Aufträge erteilt: Mit den Planungsleistungen für die Sanierung des Wasserturms Boxbrunn wurde das Ingenieurbüro Klingenmeier (Amorbach) bis zur Leistungsphase 3 beauftragt. Der Auftrag für die Planungsleistungen (Pauschalhonorar) für die Errichtung der Parkplätze an der »Alten Turnhalle« wurde an das Planungsbüro für Landschaftsarchitektur SZplan (Weilbach) vergeben. Der Auftrag für die Hauptküche im Neubau der Kindertagesstätte mit einer Angebotssumme in Höhe von 60.959 Euro wurde an die Firma Edgar Fuchs (Aschaffenburg) vergeben. Mit der Ertüchtigung der Druckerhöhungsanlage »Gotthardsweg« wurde die Firma MainTech Systems (Obernburg) in Höhe von 32.840 Euro beauftragt. Der Auftrag für ein Automatikeingangstor am Bauhofgelände in Höhe von 17.099 Euro erhielt die Firma Zaunteam (Westfranken). Der Fuhrpark im Bauhof wurde ergänzt. Der Auftrag eines gebrauchten Ford Ranger ging zum Angebotspreis von 26.500 Euro an die Firma Autohaus Walter (Kirchzell). Für 40.000 Euro wurde ein gebrauchter Teleskoparmstapler Genie Terex von der Firma Helmut Jakob Pfeifer beschafft.