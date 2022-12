Weihnachts-Flair und Disco-Beat: In Erlenbach kein Gegensatz

Gut besuchte Christmas-Disco-Night vor dem Riesenadventskalender

Erlenbach a.Main 11.12.2022 - 13:55 Uhr < 1 Min.

Partystimmung und weihnachtlichtes Ambiente: Zahlreiche Menschen zog es am Freitag zur Christmas-Disco-Night auf den Rathausvorplatz in Erlenbach.

Als Veranstalter fungierte die Stadt Erlenbach, DJ Ampere sorgte mit seinem Mix, bestehend aus Stücken von den 1970er-Jahren bis heute, von seinem Pult aus für die Grundlage zum Tanzen und Feiern. Die Weihnachtshütten mit Verkauf, die vielen Lichter und Lichterketten sowie der Riesenadventskalender bildeten eine einmalige Kulisse, in der die Anwesenden sichtlich viel Spaß hatten. Entweder in geselliger Runde an Stehtischen die Musik genießend oder aber der Aufforderung des DJs nachkommend und den Sound aus den Boxen rhythmisch unterstützend, alle hatten ihre große Freude an dieser Open-Air-Disco-Veranstaltung der ganz besonderen Art.

Dank des vielfältigen musikalischen Programms dürften viele Teilnehmer ihre ganz persönlichen Song-Favoriten unter den aufgelegten Stücken gehabt haben. Von 18 bis 21 Uhr dauerte offiziell das Fest, welches untermauerte, dass friedliche Weihnachtsstimmung und DJ-Power sich nicht unbedingt gegenseitig ausschließen müssen, wenn es - wie an diesem tollen Abend - richtig umgesetzt ist. Somit verbrachten die Besucher gerne die gemeinsame Zeit unter freiem Himmel.

Marco Burgemeister