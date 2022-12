Weihnachtliches Jodeln, Swingen und Walzen

Vier Ensembles mit musikalischer Vielfalt in Volkersbrunnen Rochus-Kirche - beeindruckende Kirchenakustik

Leidersbach 19.12.2022 - 15:32 Uhr 1 Min.

Vollmundig und fulminant war das Finale des Adventskonzerts der Volkersbrunner Musikanten am Sonntag in St. Rochus.

Den Anfang machten die eingeladenen Gast-Ensembles. Die acht Musiker der Jugendkapelle Grund gaben internationale Weihnachtsklassiker wie "Deck the Halls" oder "Jingle Bells" zum Besten. Eingeübt hatte die Stücke die Dirigentin Alexandra Loster, die jedoch ausfiel. Dirigent Norbert Langeheine sprang ein. Schon zuvor hatte das Bläserensemble der Volkersbrunner Musikanten die Zuschauer von der geschmückten Empore aus mit geistlichen Stücken wie "Gloria in Excelsis Deo" auf den Abend eingestimmt. Das Ensemble spielte in gedimmtem Licht. Erleuchtet war die Kirche durch dutzende Kerzen.

Der Rochus-Chor Volkersbrunn überzeugte mit klassischen, mehrstimmigen Stücken wie dem volkstümlichen "O Tannenbaum, du trägst ein' grünen Zweig", das ursprünglich auf das 16. Jahrhundert zurückgeht und bis zum heutigen Tag gleich mehrmals modernisiert wurde. Das Stück wirkt durch seine Moll-Tonart andächtig und ein wenig traurig. Modern und spritzig kam indes der "Jingle Bells Swing" daher. Mit insgesamt vier Liedern bot der Chor ein vielfältiges Programm.

Chorleiterin Michaela Markert formierte sich mit einigen Rochus-Stimmen zum Chor Canto della Vita. Das Lied "Heast as Net" - ein Mundart-Stück aus Oberösterreich von Hubert von Goisern - war wohl nur wenigen Zuhörern ein Begriff. Hier treffen Jodelpassagen auf die neue österreichische Volksmusik der 1980er und 90er Jahre. In seinen drei Liedern schöpfte der Canto della Vita die komplette Dynamik aus vom Wispern in pianissimo zum Ausruf in forte. So klang das "Please!" am Ende jeder Strophe des "We Wish You a Merry Christmas" in der vorgetragenen Lautstärke fast wie ein kindlicher Appell - eine charmante Idee.

Durchs Programm führte Manuela Schmitt, deren Erläuterungen interessante Einblicke in die Musik boten. Endlich durfte sie auch ihre eigene Truppe angkündigen: Die Volkersbrunner Musikanten in blau-schwarzer Tracht. Sie boten ein vielfältiges Programm, bei dem ein beschwingter Walzer auf das vollmundige "La Storia" des niederländischen Komponisten Jacob de Haan folgte. De Haan hatte Einflüsse zahlreicher internationaler Orgelschulen in seine Bläser-Kompositionen einfließen lassen.

Das Highlight des Abends war das Medley aus dem Andrew Lloyd-Webber-Musical "Das Phantom der Oper". Das zärtliche "All I ask Of You", das glockenhelle "Angel Of Music", das düstere "The Music Of The Night", das wehmütige "Think Of Me" und der klassische Theme-Song gaben ein Gemengelage besonderer Art. Bevor sich das begeisterte Publikum wieder zerstreute, luden die Interpreten mit "Macht hoch die Tür" zu einem gemeinsamen Schlusslied ein.

Julia Preißer