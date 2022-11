Weihnachtliche Stimmung am Erbacher Schloss

200 Bäume im Odenwaldkreis gegen den Klimawandel gepflanzt - 5,88 Millionen Euro Förderung aus Leader-Programm in nächsten fünf Jahren

Odenwaldkreis 17.11.2022 - 16:11 Uhr

Rund um das Erbacher Schloss richtet die Odenwälder Kreisstadt wieder an allen Adventswochenenden einen Weihnachtsmarkt aus.

Festlich: Mit den Zwangspausen der beiden zurückliegenden Jahren ist es vorbei. Ohne Einschränkungen findet in der Odenwälder Kreisstadt an allen vier Adventwochenenden wieder die »Erbacher Schlossweihnacht« statt. Das Marktgeschehen schließt die Plätze und Gassen rund um das Barockschloss mit ein. Marktplatz, Schlosshof und Städel sind festlich geschmückt und laden an allen Festtagen (bis einschließlich Sonntag, 18. Dezember) freitags von 15 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 20 Uhr zum Besuch ein.

Ergänzend bietet das Schloss bis Weihnachten ein feierliches Winterprogramm an. Besinnliche Momente verspricht der Besuch am Schöllenbacher Altar in der Hubertus-Kapelle. An jedem Freitag finden ab 18 Uhr musikalisch untermalte Werkbetrachtungen statt. In den Gemächern der Barockresidenz kommen die kostbaren Schätze der Gräflichen Sammlungen zur Geltung sowie edle Exponate des größten Spezialmuseums für Elfenbeinkunst in Europa. Ein 90 Meter langer Steg führt durch die Ausstellung des Deutschen Elfenbeinmuseums. Den Elfenbeinschnitzmeisterinnen von heute darf man zur Weihnachtszeit in der museumseigenen Werkstatt über die Schulter schauen. Geführte Rundgänge durch das Schloss werden an jedem Adventssamstag angeboten. Die Sonderausstellung »Zu Gast im Schloss - Zerbrechliche Schönheiten der Frankenthaler Porzellanmanufaktur« bietet mit ihren 350 Exponaten noch bis 31. Dezember einen Einblick in die Anfangszeit der deutschen Porzellanherstellung.

Nachhaltig: Begleitend zur Kunstausstellung »OdenWALD - Freud und Leid«, die noch bis Freitag, 25. November, im Landratsamt in Erbach zu sehen ist, fand eine Baumpflanzaktion statt. Wie die Pressestelle berichtet, wurden, verteilt auf 13 Orten im Odenwaldkreis, vergangenen Freitag zeitgleich 200 Bäume gepflanzt. Die Termine wurden von Hessen-Forst koordiniert und vom Odenwaldkreis und den Kommunen unterstützt. Die Anschaffung der Pflanzen wurde von der Stiftung der Sparkasse Odenwaldkreis finanziert. Beteiligt waren der Meldung nach 80 Bürgerinnen und Bürger.

Der Kreis war durch Klimaschutzmanager Markus Linkenheil beim Ortstermin im Staatswald in Erbach-Lauerbach vertreten. Steffen Hering, Leiter des Forstamts Michelstadt, erläuterte das Vorgehen: »Wir bringen Jungpflanzen auf strategisch sinnvollen Standorten aus. Diese versamen sich über die Jahre und fördern somit eine neue Generation klimaangepasster Pflanzen.« Die sich daraus entwickelnde heterogene Pflanzengesellschaft unterstütze sich gegenseitig und werde auch klimatisch anspruchsvolle Jahre meistern können. Der Meldung nach haben auch im Odenwald in den zurückliegenden Jahren Dürren und Sturmereignisse den Bewuchs bereits stark geschwächt. Der Borkenkäfer konnte sich besonders in den Fichten-Monokulturen ausbreiten. Nicht selten seien auch größere, zusammenhängende Flächen betroffen.

Innovativ: Auch für den Zeitraum 2023 bis 2027 zählt der hessische Odenwald zu den 24 Förderregion in Hessen nach dem europäischen Leader-Programm. Dies geht aus einer Meldung des Grünen-Landtagsabgeordneten Frank Diefenbach (Michelstadt) hervor. Erwartungsgemäß stehen der Region in den nächsten fünf Jahren 5,88 Millionen Euro zur Verfügung. Damit sollen unter anderem »Projekte im Bereich nachhaltiger Tourismus und lokaler Klimaschutz umgesetzt werden«, so Diefenbach. Das Fördergebiet umfasst den Odenwaldkreis und die Odenwald-Kommunen im Landkreis Bergstraße. In der vergangenen Förderperiode wurden 1700 Projekte zur Entwicklung des ländlichen Raums umgesetzt.

Mit der angehobenen Fördersumme flößen in der neuen Periode mehr als doppelt so viele Mittel aus Brüssel in den Odenwald als in den Förderzeiträumen davor, war bereits im Mai auf der Mitgliederversammlung der Interessengemeinschaft Odenwald (IGO) bekanntgeworden. Die IGO stellt die Geschäftsstelle, die für die Mittelvergabe und -abrechnung verantwortlich zeichnet. Unter dem Motto »Die Region Odenwald unter einem Dach« wurde eine großangelegte Kampagne gestartet, um eine sogenannte Lokale Entwicklungsstrategie mit förderfähigen Einzelprojekten zu aufzustellen. Gefördert werden die Handlungsfelder Wirtschaft, Tourismus und Naherholung, Bioökonomie und Daseinsvorsorge.

Manfred Giebenhain