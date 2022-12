Weihnachten im Kreißsaal, vegan oder in der Kirche: Was Menschen mit dem Fest verbinden

Fünf Beispiele, wie unsere Region Heiligabend verbringt

Miltenberg 24.12.2022

Wir zeigen fünf Beispiele, wie Menschen ganz individuell Weihnachten in der Region feiern.

Da ist etwa die Hebamme aus Erlenbach (Kreis Miltenberg), die am 24. Dezember kleinen Christkindern auf die Welt verhilft. Der ehemalige Metzgereifachverkäufer aus Alzenau (Kreis Aschaffenburg), der seine Liebsten mit Veganem verwöhnt. Die deutsch-japanische Familie aus Kahl (Kreis Aschaffenburg), die sich mit den fernöstlichen Traditionen auskennt - das Fest aber lieber selbst mit Würstchen und Kartoffelsalat begeht. Oder der Pfarrer aus Waldaschaff (Kreis Aschaffenburg), der an Heiligabend einen Gottesdienst gestaltet. Und nicht zuletzt das Urgestein einer sozialen Einrichtung in Obernburg (Kreis Miltenberg), das sich nichts aus Kommerz und Feiern macht. Der Mann ist einfach dankbar für das, was er hat. Etwas, das nicht nur unsere Gesprächspartner verbindet - sondern viele andere. Unsere Menschen stehen für uns alle - und den Sinn von Weihnachten.

Heiligabend im Kreißsaal: Die Erlenbacher Hebamme Christine Hold verhilft an Weihnachten kleinen Christkindern auf die Welt

Erlenbach. Wie vielen Kindern Christine Hold bereits auf die Welt geholfen hat, kann die 57-Jährige nur schätzen. »Mehr als 1000 sind es auf alle Fälle«, sagt sie. Vielleicht sogar 2000. Hold hat nicht gezählt. Seit 1989 ist die Obernburgerin Hebamme, beinahe genauso lange arbeitet sie an der Helios Klinik in Erlenbach (Kreis Miltenberg). Da kommen einige Babys zusammen - und an diesem Heiligabend sicher noch ein paar dazu.

Während sich andere nämlich am Tannenbaum versammeln, muss Hold arbeiten. Halb so schlimm, findet sie. »Wenn man diesen Job wählt, stellt man sich darauf ein.« Zudem tröste die besondere Stimmung auf der Geburtsstation.

Keine fluchenden Eltern

Wenn Zeit bleibt, setzt sich Hold mit Schwestern und Ärzten zusammen. »Wir machen eine Kerze an, essen was Schönes, reden«, sagt sie. Meist geht ruhiger zu als sonst. »Die Station ist an Weihnachten immer ziemlich ausgedünnt.« Denn Frauen - vor allem jene, die bereits ein Kind daheim haben - wollen schnell wieder heim. Die, die bleiben wollen oder müssen, machen es sich möglichst gemütlich. Abends dreht Hold eine Runde durch die Zimmer, wünscht ein schönes Weihnachtsfest. Im Gedächtnis ist ihr ein Mann geblieben, der seiner Frau einst eine Tanne aufs Zimmer brachte. »Sie musste länger bleiben, sollte es aber behaglich haben.«

Hat sie Eltern jemals über das Geburtsdatum fluchen hören? »Nein, nie.« Dafür sei die Freude über das Kind einfach zu groß.

Hold ist selbst Mutter zweier Kinder. Sie sind erwachsen, 28 und 31 Jahre alt. Dass ihre Mutter an Weihnachten bisweilen arbeiten musste, war für sie nie ein Problem. »Das hat der Rest der Familie - vor allem als sie klein waren - immer gut abgepuffert«, sagt Hold. Ohnehin hatte es auch einen Vorteil: »Ich weiß noch, dass sie es im Grundschulalter klasse fanden, wenn die Bescherung schon mittags - vor meinem Dienst - stattfand«, sagt sie.

»So oft war ich an Weihnachten auch gar nicht weg«, ergänzt Hold. In 30 Jahren vielleicht fünf Mal. »Da geht es bei uns schon gerecht zu.« Die Hebammen an der Helios Klinik arbeiten allesamt freiberuflich. Wenige Wochen vor Weihnachten trägt sich jede in den Dienstplan ein. Freiwillig. »Das funktioniert immer«, sagt Hold. »Für die Feiertage finden sich oft Kolleginnen, die keine Familie, keine oder gar erwachsene Kinder haben. Wir schauen schon, wer zu Hause mehr gebraucht wird.«

Familie kommt zusammen

Holds Kinder sind zwar längst eigenständig, Weihnachten ist ihr dennoch wichtig. »Da kommt die ganze Familie zusammen«, sagt die 57-Jährige. »Ganz entspannt.« Etwas nachholen muss sie nach ihrem Dienst nicht. Außer Essen vielleicht. »Das ist bei uns die Hauptsache«, sagt sie und lacht. Ansonsten gehe es darum, gemütlich zusammenzusitzen. Zu reden. Vielleicht hat sie ja dann auch interessante Geschichten aus dem Kreißsaal zu berichten - etwa von gelungenen Bescherungen und echten Christkindern.

Kathrin Wollenschläger

Weihnachten ohne Bohei, aber mit Dankbarkeit: Armin Hein ist regelmäßiger Gast in der Obernburger Sozialeinrichtung Café Fifty und unterstützt auch andere

Obernburg. Armin Hein hat für den Heiligabend nichts Besonderes geplant, außer seine freie Zeit und seine Wohnung zu genießen - und dankbar zu sein, für das, was er hat. Denn es ging ihm nicht immer gut. Hein ist ein Urgestein im Obernburger Café Fifty (Kreis Miltenberg). In der sozialen Einrichtung trifft er nicht nur viele Bekannte zum Reden und Kaffee trinken, er hilft auch anderen, Formulare auszufüllen und Behördengänge zu organisieren - weil er selbst weiß, wie schwer das ist.

Der 68-Jährige ist gesundheitlich angeschlagen und zu 90 Prozent schwerbehindert. Er bezieht zusätzlich zur Rente noch eine monatliche Grundsicherung. Hein hatte früher ein aktives Leben: Der Eichelsbacher (Kreis Miltenberg) hat in Mainz Publizistik studiert und danach bei der Zeitung gearbeitet: in Obernburg, Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) und München. Bevor er mit 52 einen leichten Schlaganfall erlitt und krank wurde, fuhr er noch zehn Jahre Tourneebusse. Dann war Schluss und er wurde Frührentner. 2010 folgte ein Herzinfarkt. An Nikolaus im Rettungswagen

»Das war ausgerechnet am Nikolaustag und der Sanitäter im Rettungswagen hatte auch noch einen langen Bart«, erinnert er sich. Vor dem Einsatzwagen sei ein Schneeschieber gefahren, weiß er noch gut. »Das vergisst man nicht mehr.« Er ist froh, das alles überstanden zu haben und schätzt die kleinen Momente im Leben. Aus Weihnachten macht sich Armin Hein nicht viel. Er schenkt nichts. Höchstens die Kinder, die bei ihm im Haus wohnen, bekommen eine Kleinigkeit. Auch Deko und dem ganzen Kommerz kann er nichts abgewinnen, nur über einen Weihnachtsmarkt läuft er vielleicht mal oder schaut sich den Baum mitten in seinem Heimatdorf an. Und in der Kirche, sagt er mit einem Augenzwinkern, würde er nur jemandem den Platz wegnehmen. »Weihnachten aufs Wesentliche reduziert kann natürlich auch christlich und schön sein, aber der ganze Bohei stört mich.« Er genießt lieber die Ruhe und Dankbarkeit.

Miriam Schnurr

Ein bisschen Japan im Kahlgrund: Norie und Axel Bieling kennen die Weihnachts- und Neujahrstraditionen aus Fernost

Kahl. Ein bisschen Japan gibt es zur Weihnachtszeit durchaus bei Familie Bieling aus Kahl (Kreis Aschaffenburg): Freunde und Verwandte bekommen ganz besondere Adventskarten, nämlich mit einen Familienfoto aus der Heimat von Norie Bieling (48).

Sie kommt aus der Nähe von Hiroshima und lebt seit über acht Jahren in Deutschland, zusammen mit Ehemann Axel (51) und den beiden elf- und 14-jährigen Söhnen. An Heiligabend geht es eher deutsch zu. Im Wohnzimmer steht der Christbaum, zu Essen gibt es meist Würstchen mit Kartoffelsalat, Hühnchen oder Fleischspieße. Aber wie Weihnachten in ihrer Heimat gefeiert wird, das weiß sie trotzdem ganz genau. »Es ist eigentlich eher kommerziell und von den Amerikanern herübergeschwappt, so wie in Deutschland Halloween«, sagt sie. Weil Japan buddhistisch geprägt sei, werde Weihnachten eigentlich traditionell nicht gefeiert, in den vergangenen 30 Jahren habe sich alles jedoch als Event etabliert. Und es gebe jede Menge Weihnachtsflair: Statt echten Bäumen allerdings eher Plastiktannen und natürlich auch viel Deko. Für junge Paare sei Weihnachten ein großes Highlight, sie gingen dann schick essen und schenkten sich teure Dinge. Weihnachtsmärkte gebe es nur in großen Städten wie Yokohama.

Neujahr ist in Japan eigentlich wichtiger als Weihnachten. In solchen kleinen Umschlägen bekommen Kinder kleine Geldgeschenke.

Hühnchen und Kuchen

Als Weihnachtsessen sei vor allem Hühnchen angesagt: »Kentucky Fried Chicken hat immer große Weihnachtsverkäufe«, sagt Norie Bieling. Als Nachtisch sei Erdbeerkuchen beliebt. Aber eigentlich sei Neujahr das wichtigere Ereignis in Japan. Das werde nämlich drei Tage lang gefeiert, unter anderem mit Beten statt Böllern. Traditionell gingen die Menschen in den Tempel, wenn sie möchten. Der offizielle Neujahrstag sei der 3. Januar. Bis dahin habe man drei Tage Zeit, Essen vorzubereiten, meist kleine Lunchboxen mit Gemüse, Fisch und Reis. »Jede Portion hat eine andere Bedeutung, Garnelen stehen beispielsweise für langes Leben.« Wenn Freunde besucht werden, bekommen die Kinder kleine Geldgeschenke in speziellen Umschlägen, den Otoshidamas. Große Parties gebe es nicht. Übrigens steht das Jahr 2023 im Tierkreiszeichen Tiger, quasi auch das »Sternzeichen« von Norie Bieling. Auf einer kleinen Platte mit zwölf Tierfiguren in der Wohnzimmervitrine steht daher der Tiger in der Mitte.

Die zwölf japanischen Tierkreiszeichen, in der Mitte ein kleiner Tiger, Norie Bielings Tierkreiszeichen.

Miriam Schnurr

Keine Arbeit, sondern Freude: Für Pfarrer Augustin aus Waldaschaff ist die Christmette jedes Jahr anders

Waldaschaff. Für Thomas Parambakathu alias Pfarrer Augustin ist es normal, an Heiligabend zu arbeiten - auch wenn er es nicht als »Arbeit« empfindet, sondern als große Freude, wie er sagt. Pfarrer Augustin ist für die Pfarreiengemeinschaft St. Hubertus im Einsatz, zu der die Gemeinden Weibersbrunn, Rothenbuch und Waldaschaff (Kreis Aschaffenburg) gehören.

Der Geistliche betreut hauptsächlich die Waldaschaffer Kirche St. Michael. Dort gestaltet er am 24. Dezember erst die Kinder-Krippen-Feier um 14.30 Uhr und die Christmette um 17 Uhr. »Die Veranstaltung am frühen Nachmittag richtet sich an junge Familien, die können dann abends wieder zuhause sein und gemeinsam Weihnachten feiern«, sagt er. Zur Christmette gibt's dann klassische Orgelmusik und die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium. In Waldaschaff ist es laut Pfarrer Augustin Tradition, dass alle Besucher nach der Mette eine Kerze anzünden, das Licht ausgemacht wird und man zum Abschluss gemeinsam »Stille Nacht« singt.

Nur das Geistliche zählt

Pfarrer Augustin freut sich auf Heiligabend und die Festtage. »Es gibt keine Verwaltungsaufgaben, das Pfarrbüro hat geschlossen, man konzentriert sich nur auf das Geistliche und auf die Feier. Man spürt überall die Freude, sieht den Zusammenhalt in den Familien.« Die Christmette in Waldaschaff steht heuer unter dem Motto »Licht«. »Weil sich in diesen turbulenten Zeiten viele Menschen nach Wärme und Geborgenheit sehnen«, so der Pfarrer. Die Ministranten zünden Kerzen an und lesen Gebete vor. Außerdem geht es darum, wieso man Geburtstage feiert - und ausgerechnet den von Jesus. Nach den Feiertagen gibt es dann auch bei Pfarrer Augustin Bescherung, er besucht befreundete Familien. Seine Heimat Indien vermisst er an Weihnachten nicht, wie er sagt.

Vor 16 Jahren kam er nach Deutschland, seit neun Jahren ist er hier als Pfarrer tätig. Früher hat er in den Metten immer mal von Indien erzählt und wie man dort Weihnachten feiert. Bescherung gebe es dort erst am 25. Dezember - und keinen Nikolaustag. Pfarrer Augustin kommt aus dem Bundesstaat Kerala im Südwesten Indiens, der christlich geprägt ist. Für Weihnachten wünscht er sich, dass möglichst viele Menschen den Weg in die Kirche finden, um Zusammenhalt und Geborgenheit zu erfahren, gerade nach über zwei Jahren Corona. Nie sind Heiligabend, die Feiertage und Metten für ihn Routine. »Jedes Jahr ist anders. Man weiß nie, was nächstes Mal ist.«

Miriam Schnurr

Seitan- statt Gänsebraten: Benjamin Bott aus Alzenau begeht das Weihnachtsfest vegan

Alzenau. Für viele Menschen gehört es an Weihnachten einfach dazu: Fleisch. Auch bei Benjamin Bott gibt's Braten, Würstchen und Medaillons - allerdings fleischfrei. Alljährlich lädt der Alzenauer (Kreis Aschaffenburg) seine Familie zu sich nach Hause ein, kocht und kredenzt »Besonderes«, wie er sagt. Die anfängliche Skepsis der familiären Fleischesser ist längst passé. Botts Gästen schmeckt's. Dabei spielt ihm zweifelsohne seine Ausbildung in die Karten: Der 33-Jährige ist gelernter Fleischereifachverkäufer.

»In der Metzgerei habe ich einige Kniffe gelernt, die ich auch heute noch gerne anwende«, sagt Bott Der Alzenauer kocht gerne, das hat er schon immer. »Mir war auch schon immer egal, was ich koche. Hauptsache, es schmeckt.« Und doch: Fleisch gehörte lange zum Speiseplan des 33-Jährigen, auch an Weihnachten durfte es nicht fehlen. »Ich habe es wirklich gerne gegessen.«

Job in der Metzgerei an den Nagel gehängt

Das ist heute anders. Seit etwa fünf, sechs Jahren verzichtet Bott - ebenso wie seine Frau - nicht nur auf Fleisch, sondern auf sämtliche tierische Produkte. »Das war ein langer Prozess«, sagt er. »Ich habe nicht von heute auf morgen beschlossen, vegan zu leben.« Vielmehr habe er immer mehr ersetzt - und gemerkt: »Ich vermisse nichts, also ziehe ich es durch.«

Seinen Job in der Metzgerei hat Bott mittlerweile an den Nagel gehängt - allerdings lange bevor er sich vegetarisch und schließlich vegan ernährte. »Die Randbedingungen waren einfach nicht so toll«, sagt er. Heute arbeitet er als Tourenbetreuer bei DPD in Aschaffenburg. Das Kochen hat er derweil nicht aufgegeben. Er kocht nur anders, mit anderen Zutaten, anderen Rezepten. Bott holt sich gerne Inspirationen im Internet, stöbert in Blogs, blättert aber auch ganz altmodisch in Kochbüchern. Oft wandelt er Rezepte ab, verpasst ihnen - etwa an Weihnachten - einen Schuss Festtag.

Probe kochen? Nicht notwendig

»Ich überlege dann immer: Was hat mir denn früher geschmeckt? Und dann versuche ich mich an einer veganen Variante.« An Weihnachten gibt sich Bott - wie so viele Menschen - besonders viel Mühe mit seinem Menü. In den letzten Jahren servierte er etwa Pilz-Seitan-Braten mit Senf-Kruste, Weihnachtsburritos gefüllt mit Soja-Medaillons, Maronen und Rotkohl, Rostbraten mit Klößen, Zimt-Birne und Marzipan im Blätterteig oder auch selbst gebackenen Christstollen nebst Vanille-Eis. In diesem Jahr gibt's an Heiligabend Kartoffelsalat und selbst gemachte vegane Bratwürste. Am zweiten Feiertag will er Tofulachs auftischen.

Probe kochen muss er all das nicht. »Das mache ich nur, wenn ich mich auf komplettes Neuland begebe und die Gefahr besteht, dass an Weihnachten etwas in die Hose gehen könnte.«

Bott kann sich noch gut an das erste vegane Weihnachtsessen erinnern, zu dem er die ganze Familie einlud. »Anfangs waren alle vielleicht etwas skeptisch. Aber mittlerweile haben sie verstanden, dass ich einigermaßen weiß, was ich da mache«, sagt er und lacht. »Mein Essen ist auf alle Fälle immer gut angekommen.« Und dass wird auch in diesem Jahr so sein, daran hat Bott keinen Zweifel.

Kathrin Wollenschläger