Pfarrer aus dem Raum Miltenberg berichten, mit welcher Botschaft sie die Menschen erreichen wollen

Weihnachten, das Fest des Lichts

Miltenberg 23.12.2021

Das Zusammenkommen an Weihnachten wie damals in Bethlehem ist in Zeiten von Corona keine Selbstverständlichkeit mehr (hier: die Krippe am Miltenberger Schnatterloch).

Michael Prokschi ist Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Herz Jesu (mit Sitz in Kirchzell) und Dekan für das Dekanat Miltenberg.

Michael Prokschi: Pfarrer und Dekan für das Dekanat Miltenberg:

Zu 1: Hauptsächlich geht es in dieser Zeit natürlich um Trost und Zuversicht, dass man den Menschen ein gewisses Maß an Zuversicht, Kraft und Vertrauen mit auf den Weg gibt. Das ist ja die Grundbotschaft von Weihnachten, dass Gott Mensch wird und uns nicht alleine lässt. Es geht darum, dass inmitten der Trostlosigkeit, der Fragen und Unsicherheiten einer mit dabei ist, der ganz konkret in Jesus Christus Mensch wird.

Zu 2: Eine Herausforderung ist sicherlich, die vielen Leute zu erreichen, die aus Unsicherheit und Vorsicht nicht zur Kirche kommen. Das bedeutet, dass man an Menschen, die nicht zur Kirche kommen können oder sich nicht trauen, schriftliche Weihnachtsgrüße per Post verschickt. Ein Vorteil ist, dass man unsere Gottesdienste streamen und so von zu Hause aus mitfeiern kann. Man muss einfach die Auflagen erfüllen, so dass man trotzdem einen festlichen Gottesdienst gestalten kann.

Jan Kölbel ist Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft St. Martin Miltenberg-Bürgstadt und leitet als Moderator das pastorale Zusammenwirken im Raum Miltenberg.

Jan Kölbel: Pfarrer und Moderator des Pastoralen Raums Miltenberg.

Zu 1: Weihnachten hat viel mit Licht zu tun. Die frühen Christen haben das Geburtsfest Jesu auf die Zeit der Wintersonnenwende gelegt. Wir feiern also dann, wenn die Tage wieder länger und die Nächte kürzer werden. Schon dadurch wird gezeigt: Jesus Christus ist das Licht der Welt. Wenn wir uns praktisch diesem Licht der Welt öffnen, dann kann es auch unsere Dunkelheit in unserem Leben hell machen. Es werden nicht einfach alle Probleme weggezaubert, aber es geht darum, dass wir dadurch die Kraft finden, die Dunkelheit in unserem Leben besser auszuhalten.

Zu 2: Auch unser kirchliches Leben ist von Corona überschattet. Die organisatorischen Herausforderungen bestanden vor allem aus Unsicherheit. Man kann Weihnachten nicht ein paar Tage vorher planen. Des weiteren war nicht abzusehen, wie die Regeln sind. Mittlerweile haben wir natürlich nach eineinhalb Jahren mit Corona gewisse Erfahrungen gesammelt, wie wir mit dieser Ausnahmesituation umgehen. Die musikalische Gestaltung ist zum Beispiel schwierig, weil für alle die in der Kirche singen, Chöre et cetera, die 2G+-Regel gilt.

Artur Fröhlich ist Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft St. Antonius Erftal und Höhen und Teampfarrer für den pastoralen Raum Miltenberg.

Artur Fröhlich: Pfarrer und Teampfarrer des pastoralen Raumes Miltenberg.

Zu 1: Für meine Weihnachtsbotschaft möchte ich zitieren: »Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet!« Auch dieses Weihnachtsfest feiern wir unter erschwerten Bedingungen und es zeigt uns, dass wir uns nicht entmutigen lassen und wenigstens im Kreise der Familie frohen Herzens die Geburt Christi feiern sollen.

Zu 2: Seit über einem Jahr plagt uns die Corona-Krise und schränkt unser gesellschaftliches und familiäres Leben massiv ein. Wir sind froh, dass die Gottesdienste in der Pfarreiengemeinschaft St. Antonius Erftal und Höhen zwar unter den gegebenen Rahmenbedingungen, aber überhaupt stattfinden können.

