Weihbischof Boom in Miltenberg: "Werden nicht immer unserem Anspruch gerecht"

Es war ein be­son­de­rer Got­tes­di­enst in Mil­ten­berg - mit ei­nem be­son­de­ren Gast: An­läss­lich von 500 Jah­ren Stadtp­farr­kir­che St. Ja­ko­bus hat der Würz­bur­ger Weih­bi­schof Ul­rich Boom am Sonn­tag, 18. Sep­tem­ber, ein Fest­got­tes­di­enst ge­fei­ert. Zu­rück an sei­ner al­ten Schaf­fens­stät­te hör­ten vie­le Bür­ger sei­nen Wor­ten zu, die Kirch­ge­mein­de stell­te so­gar ex­t­ra Stüh­le auf und trotz­dem wa­ren fast al­le Plät­ze be­legt. Was hat­te Boom zu die­sem be­son­de­ren An­lass zu sa­gen?