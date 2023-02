Weiberfastnacht: Honischer Närrinnen mischen Niedernberg auf

Niedernberg 16.02.2023 - 18:13 Uhr < 1 Min.

Weiberfasching in Niedernberg: Bürgermeister Jürgen Reinhard entkam den närrischen Weibern nicht.

Bürgermeister Reinhard versuchte vergeblich sich vor ihnen zu verstecken. Aber natürlich wurde er aufgestöbert, denn ihnen entkam er nicht. Letztlich war er froh, denn »zwei Jahre habe ich die gleiche Krawatte an, weil niemand von Euch zum abschneiden kam.« Aber es habe auch sein Gutes gehabt, »Niemand wollte essen und trinken auf Gemeindekasse. Und jetzt, ein Glas Sekt nach dem anderen, ich kann es kaum fassen.« Nachdem die etwa einhundert Honischer Weiber vor dem Rathaus ordentlich gesungen und geschunkelt hatten, war das Flanieren durch den Ort angesagt und das Schauen, wo es etwas zum Essen und zum Trinken gibt.

Insgesamt elf närrische Stationen standen auf der Besuchsliste. Obwohl der Bäckermeister Jürgen Hein im Ruhestand ist, hatte er extra wieder seinen Ofen angeschmissen und leckere Teilchen den Damen zum Besten gegeben, für die er nun genügend Zeit hatte. Kein Wunder, denn während in anderen Faschingsregionen die Frauen sich an diesem Tag so alt und hässlich wie möglich maskieren, sind die Nirrenberscherinnen komplett gegenteilig unterwegs: Sie tragen von Kopf bis Fuß das Schönste, was ihre Schränke hergeben, denn so können sie es sich wieder passend zu Sekt und Häppchen richtig gut gehen lassen.

Christel Ney