Weht genug Wind im Odenwald? Unser Windpark-Faktencheck

Stichwort: Installierte Leistung und erzeugte Energie

Installierte Leistung: Diese gibt an, wie viel Energie ein Windrad in einer bestimmten Zeit erzeugen kann, wenn es voll ausgelastet ist. Die Leistung wird in Megawatt (MW) angegeben. Die 14 Windräder bei Eichenbühl und Neunkirchen haben eine Leistung von rund 30 MW.

Erzeugte Energie: Diese gibt an, wie viel Energie ein Windrad tatsächlich erzeugt hat. Die Einheit dafür sind Megawattstunden (MWh). Wenn also wie bei Eichenbühl und Neunkirchen rund 30 MW Leistung installiert sind, können die Anlagen in der Stunde bis zu 30 MWh Energie erzeugen. Praktisch schöpfen Windräder an allen Standorten diese maximale Leistung nicht durchgehend aus. Denn die erzeugte Energie ist abhängig von Wind und störungsfreiem Betriebsablauf. (kev)