Wegweiser in die Zukunft der Pflege

Aktionstag: Referate, Workshops, Infostände

Klingenberg a.Main 28.06.2022 - 15:33 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Andreas Westerfellhaus, ehemaliger Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung. Foto: privat

Der Pflegegenossenschaft für den Landkreis Miltenberg mit ihrem Vorsitzenden Gerhard Schuhmacher ist es gelungen für den Tag hochkarätige Referenten, darunter der ehemaligen Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung Andreas Westerfellhaus zu gewinnen. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Akteure in der Pflege, ist aber auch offen für alle Interessierten - vom Schüler, der über eine Ausbildung in der Pflege nachdenkt bis zum pflegenden Angehörigen und Senioren, die für eine eventuelle Pflegebedürftigkeit vorbereitet sein möchten. Neben Vorträgen gibt es Infostände und die Besucher können sich nach der Mittagspause auch an verschiedenen Workshops beteiligen.

Start der Tags der Pflege ist um 9.30 Uhr. Nach der Begrüßung und Einführung in das Thema Digital vital durch Gerhard Schuhmacher folgen Referate von Andreas Westerfellhaus, der Vorsitzenden der Stiftung pflegender Angehöriger Brigitte Bührlen und der Pflegewissenschaftlers Rudolf Bönsch. Um 12 Uhr gibt es eine bewegte Mittagspause und Gelegenheit zum Besuch der Infostände, dann geht es in die einzelnen Workshops. Deren Ergebnisse werden um 14 Uhr vorgestellt. Eine Podiumsdiskussion mit den genannten Gästen beschließt dann den Aktionstag. kü