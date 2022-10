Wechsel an Polizeispitze: Lena Markic geht, Karsten Heinz kommt

Stabübergabe: »Top-Polizist« und stellvertretender Leiter übernimmt Dienststellenleitung in Miltenberg zum 1. November

Miltenberg 30.10.2022 - 14:53 Uhr 2 Min.

Unterfrankens Polizeipräsident Detlev Tolle (links) verabschiedete die Leiterin der Polizeiinspektion Miltenberg, Lena Markic, und begrüßte ihren Nachfolger Karsten Heinz. Foto: Winfried Zang

Im Alten Rathaus fand Polizeipräsident Detlev Tolle am Freitag lobende Worte für Markic, auf die nach erfolgreichem Abschluss des Personalentwicklungsverfahrens nun das Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei wartet. Um so weit zu kommen, müssten die Bewerber durch eine harte Schule gehen, sagte Tolle und übermittelte Markic seinen höchsten Respekt für das, was die 39-Jährige bisher erreicht hat.

Heinz: Seit 1986 bei der Polizei

Karsten Heinz, dem die Polizei familiär bedingt im Blut liegt, begann seine Laufbahn 1986 mit 17 Jahren bei der Polizei und landete nach mehreren Stationen innerhalb Bayerns am Ende im Landkreis Miltenberg - zunächst in Obernburg und zuletzt als stellvertretender Inspektionsleiter in Miltenberg. Es sei ungewöhnlich, dass er sich als Vorgesetzter und Vertreter seiner Kollegen auch im Personalrat einsetze, so Tolle, aber Heinz fühle sich stets dem Wohl seiner Kollegen verantwortlich. Er sei »ein Charakterkopf«, charakterisierte Tolle den neuen Leiter, in allen Entscheidungen stringent und, kurz zusammengefasst, »ein Top-Polizist«.

Markic: Strafzettel als Andenken

Lena Markic konnte es kaum fassen, wie schnell das letzte halbe Jahr vergangen ist. Ein Andenken an ihre Zeit in Miltenberg bewahre sie heute noch auf: den Strafzettel für zu langes Parken am Tag ihrer Amtseinführung. Sie erinnerte sich an viele konstruktive Gespräche, an ein tolles Team in der Inspektion, das von hoher Einsatzbereitschaft geprägt sei. Sie sprach von »dienstlichen und privaten Bereicherungen von unschätzbarem Wert«, die sie hier erfahren habe. Sie lernte auch, wie wichtig die Zusammenarbeit mit den anderen Blaulichtorganisationen ist - etwa wenn es um die Sicherheit auf der Michaelismesse geht oder um Unfälle.

Karsten Heinz zeichnete seinen Werdegang bei der Polizei nach, der mit dem Wechsel in den Kreis Miltenberg eine entscheidende Wendung brachte. Hier, so sagte er, habe er sein berufliches und privates Glück gefunden. Auch wenn ein ehemaliger Polizeipräsident versucht habe, ihn für eine andere Position als die in Miltenberg zu gewinnen, so habe Heinz dies nie in Erwägung gezogen. »Hier gehst Du nicht mehr weg«, habe er sich eines Tages beim Blick auf das morgendliche Miltenberg bei Sonnenaufgang gesagt. So sei er dankbar für die Möglichkeit, vom 1. November an die Polizeiinspektion leiten zu dürfen.

Miltenbergs Bürgermeister Bernd Kahlert hob die stets gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit von Rathaus und Polizei hervor. Lena Markic dankte er für ihren Einsatz und die konstruktiven Gespräche, Karsten Heinz sei ein »würdiger Nachfolger«, der bestens qualifiziert sei. Bei Jazzmusik von Klaus Appel tauschten sich die von Torsten Maier (PI Miltenberg) begrüßten 60 Gäste aus Reihen der Blaulichtorganisationen, der Kommunen, der Justiz, des Landratsamts sowie der Polizei beim Empfang lange aus.

