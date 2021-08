We Rock Queen begeistert bei Beavers Open Air-Sommer in Erlenbach

Ganz nah dran an Freddy Mercury & Co.

Erlenbach a.Main 22.08.2021

Ganz nah am Original: Die Tributeband We Rock Queen überzeugt bei ihrem Auftritt am Freitag im Rahmen des Beavers Open Air Sommers mit einer mitreißenden Show.

Den Abend eröffneten, wie alle Konzerte der Eventreihe diesen August, das Duo Basti & Jannis. Sie präsentierten mit zwei Akustikgitarren und zwei Gesangsstimmen Coversongs quer durch die Welt des Rock und Pop, darunter Stücke von unter anderem Bon Jovi und Dolly Parton. Nach kurzer Umbaupause enterten die fünf Musiker von We Rock Queen die Bühne. Sänger Sascha Kleinophorst, der zwischenzeitlich auch noch Gitarre spielte, Gitarrist und Bandleader Frank Rohles, sein Sohn Marc Rohles am Keyboard, Bassist Erhard Wollmann und Drummer Boris Ehlers lieferten ein atemberaubendes, mehrstündiges Konzert vom Feinsten. Mitunter am meisten beeindruckte dabei das von der ersten Sekunde an hohe Stimmungslevel, welches das Quintett das ganze Set hindurch halten konnte. Gleichbleibend auf allerhöchstem Niveau auch die gesangstechnischen und instrumentalen Leistungen.

Bunter Stilmix

Sich einer Band wie Queen mit einer kompletten Show zu widmen, ist kein leichtes Unterfangen: Steht das Original doch einerseits für in ihrer Kompositionsart und Ausarbeitung absolut erstklassige Songs, wobei die Gruppe im Laufe ihrer Karriere stets Weitblick bewiesen hatte: So findet sich im Lebenswerk der britischen Legende Material das nicht nur Rock, sondern sogar Hardrock streift, gerade aus den Anfangsjahren. Hinzu kommen edel angelegte Popsongs, Tanzbares, große Balladen bis hin zu Nummern von epischem Ausmaß, dazu immer wieder Ausflüge und ein Blick über den Tellerrand, beispielsweise Richtung Folk.

Das alles unter einen Hut zu bringen ist schwer, denn dafür muss es gelingen, das unglaubliche Talent der Queen-Musiker Freddie Mercury (Gesang), Brian May (Gitarre), John Deacon (Bass) und Roger Taylor (Drums) wiederzugeben. We Rock Queen schaffte es. Die We Rock Queen-Mitglieder Frank Rohles und Drummer Ehlers waren Teil der Originalbesetzung des Queen-Musicals »We Will Rock You« in Köln - und wurden von Brian May und Roger Taylor von Queen persönlich dafür ausgewählt. Mehr Ehre und »offizieller Segen«, dieses Songmaterial darzubieten, geht also kaum.

Das wurde in jeder Note deutlich, Frank Rohles kam May nicht nur in Aspekten wie Spielweise und Phrasierung erstaunlich nahe, sondern auch sein Gitarrensound war nah dran am individuellen Originalklang. Dass Rohles dann das Gleichgewicht zwischen technischer Raffinesse und Virtuosität auf der einen sowie Spontanität und Authentizität auf der anderen Seite fand war genau das, was einen guten von einem grandiosen Musiker unterscheidet. Teils übernahm der Gitarrist auch noch den Gesang. Exemplarisch sei »I Want It All« genannt, es war eine Freude, Frank Rohles zuzusehen und zuzuhören. Seine Bandkollegen standen dem in nichts nach: Ehlers, der später im Set ein tolles Schlagzeugsolo hinlegte, war zusammen mit Wollmann das rhythmische Fundament der Gruppe, das wie ein präzises Uhrwerk agierte. Ehlers spielte mit Stil, je nach Song mit viel Feingefühl wie bei »Too Much Love Will Kill You« oder immenser Power, die Nummern wie »We Will Rock You« nach vorne pushten.

Idealer Frontmann

Wollmann hatte einen entscheidenden Anteil am Gesamtsound, verlieh gerade den Songs mit ikonischen Basslinien wie »Another One Bites The Dust« den erforderlichen Drive, der direkt ins Ohr ging. Marc Rohles fügte sich hervorragend ein und füllte entscheidend und vordergründig gerade die atmosphärisch breit angelegten Nummern wie »Innuendo« mit wunderbaren Klangteppichen. Kleinophorst als Sänger und Frontmann hielt, ähnlich wie Frank Rohles, die perfekte Balance aus Talent und Show, agierte durchgehend mit dem Publikum und entpuppte sich als der ideale Frontmann, um Queen-Stücke darzubieten.

Das, was ohnehin schier unmöglich ist, nämlich Mercury stimmlich imitieren zu wollen, wurde umgangen: Vielmehr schaffte es Kleinophorst, seine eigene Interpretation zu finden, die immer auf den Punkt gebracht war, und in wichtigen Aspekten der Queen-Songs wie dem Halten von Tönen, der Intonation überzeugte der Sänger restlos. Und doch, hier und da kam er dem Vorbild dann doch auch stimmlich sehr nahe. Bis zum Zugabenblock rockten die Fünf gemäß ihrem Bandnamen »We Rock Queen« das Beavers Gelände, bevor dann als allerletztes Lied des Abends »We Are The Champions« den krönenden Abschluss bildete.

Marco Burgemeister