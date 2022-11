Kirchzell-Watterbach erhält neues Feuerwehrhaus

Gemeinderat in Kürze

In der Gemeinderatsitzung am Freitag in Kirchzell wurden weitere Themen beraten:

Bauantrag: Dem Bauantrag der DFMG Deutsche Funkturm GmbH auf Neubau eines 34 Meter hohen Mastes mit sechs Metern Stahlaufsatz inklusive notwendiger OutdoorTechnik in Preunschen wurde einstimmig das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Der Mast dient der Mobilfunkversorgung und ist damit als privilegiertes Vorhaben zu bewerten.Wasserversorgung. Drei Anwesen waren im Ort über einen gemeinsamen Anschluss an die Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen. Nach einem Rohrbruch konnte die genaue Bruchstelle nicht lokalisiert werden. In Abstimmung mit den Eigentümern wurde eine Neuordnung der Wasserhausanschlüsse durchgeführt, sodass jedes Anwesen einen eigenen, separaten Hausanschluss aufweist. Dazu stellte die Firma "Die Häuslebauer" aus Amorbach, die den Auftrag umgehend ausführte, gut 11.000 Euro in Rechnung. Der Gemeinderat genehmigte diesen Auftrag nachträglich.

Burgruine Wildenburg: Das Fürstenhaus zu Leiningen hat entsprechend dem bestehenden Kooperationsvertrag einen Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit im Bereich der Burgruine Wildenburg gestellt. Der Gemeinderat hatte bereits 2020 einen Zuschuss in Höhe von 3.000 Euro zum Voruntersuchungs- und Sanierungskonzept gewährt. Entsprechend diesem Sanierungskonzept, das einen Kostenrahmen von vier Millionen Euro hat, sollte in einem ersten Abschnitt der sichere Zugang zur Burg und Absperrmaßnahmen im Außen- und Innenbereich realisiert werden. Die Kosten hierfür, die nur der Offenhaltung der Burg dienen, betragen 23.000 Euro, für die auch Fördergelder bereitstehen. Die Deckungslücke für die jetzt notwendigen Maßnahmen beträgt 12.500 Euro. Einstimmig beschloss der Gemeinderat, für die Maßnahme einen Zuschuss in Höhe von 2.500 Euro zu gewähren. Im Gegenzug wird vom Fürstenhaus zu Leiningen erwartet, dass das Sanierungsprojekt für die Wildenburg gemäß dem vorliegenden Gutachten umgesetzt wird.

Heimatpflege: Theo Stolzenberg hat ein Ortsfamilienbuch von Kirchzell zusammengestellt. Die Veröffentlichung wird drei Bände mit jeweils etwa 1.000 Seiten umfassen. Die Kosten für die drei Exemplare werden auf 150 Euro geschätzt. Mittels Sponsoren soll ein Preis unter 100 Euro erreichet werden. Geplant ist eine Erstauflage von 80 bis 100 Exemplaren. Der Gemeinderat beschloss, das Ortsfamilienbuch für Kirchzell mit einer Vorfinanzierung in Höhe von 10.000 Euro zu unterstützten. Dieser Betrag ist nach Verkauf der Bücher zurückzuerstatten. Um sie später günstig verkaufen zu können, wurde außerdem beschlossen, das Ortsfamilienbuch mit 2.500 Euro zu bezuschussen.

Mittagessen: Das Kreisaltenheim Amorbach stellt die Essenslieferung für die Kindertagesstätte und die Mittagsbetreuung kurzfristig ein. Liefern wird es ab 1. Dezember das Jugendhaus Kilianeum in Miltenberg. Das Essen bestehen künftig aus Vor-, Haupt- und Nachspeise und nicht, wie bisher, nur aus Haupt- und Nachspeise. Es ist deshalb geringfügig teurer. Es werde auch darauf geachtet, regionale, Bio-ausgezeichnete sowie Öko-fair hergestellte Lebensmittel zu verwenden. Die Einhaltung der Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für Tageseinrichtungen für Kinder und Schulverpflegung wurden vertraglich festgehalten. Das "Essen auf Rädern" kann entgegen der ersten Ankündigung wie gewohnt weiterhin vom Altenheim Amorbach bezogen werden.

Bericht Bürgermeister: Stefan Schwab informierte über Untersuchungen zur Trinkwasserversorgung der Gemeinde. Proben wurden aus dem Reinwasser der Sammelmessstelle entnommen. Gleichzeitig wurde die jährliche Untersuchung des Wassers aus der Floßwiesenquelle vorgenommen und die verpflichtende Untersuchung auf Legionellen in der Kindertagesstätte "Abenteuerland" durchgeführt. Alle Untersuchungen ergaben keine Beanstandung. Diese Woche beginnt die Firma PZM mit der Installation der Photovoltaikplatten auf dem Wasserwerk in Ottorfszell. Die Solarleuchte an der Lennetreppe wurde mit Kosten von 3.500 Euro aufgestellt. Eine Rückfrage bei Anwohnern sowie der Zeitungsausträgerin ergab, dass die Leuchte auch noch in den frühen Morgenstunden einwandfrei funktioniert. Jetzt soll eine weitere Solarleuchte in der Forsthausenstraße aufgestellt werden. Auch am alten Kindergarten werden die bestehenden zwei Wandleuchten entfernt und durch eine Solarleuchte sowie eine normale neue Straßenlaterne ersetzt.