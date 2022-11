Großheubacher Wasserleitung wird auf 430 Meter Länge erneuert

In Großheubach muss die Wasserleitung vom Hochbehälter Engelberg bis zur Anschlussstelle in der Eichenstraße über rund 430 Meter neu gebaut werden, wofür der Gemeinderat am Dienstag 45 000 Euro an Material- und 215 000 Euro an Baukosten genehmigte - für diese große Baumaßnahme wird demnächst auch der Weinbergweg (Foto) gesperrt, hier der an die Eichenstraße anschließende Bereich.