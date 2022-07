Wasser- und Bodenverband feiert Mirabellenfest

Tradition: Festwochenende mit Klostergold, Schlagerabend, Krönungsfeier und Kindernachmittag

Obernburg 13.07.2022 - 14:42 Uhr 2 Min.

Zur Krönungsfeier beim Mirabellenfest werden am Sonntag, 17. Juli wieder Hoheiten aus dem Landkreis Miltenberg, dem Landkreis Aschaffenburg, dem Kahlgrund und aus benachbarten hessischen Gemeinden erwartet. Wer die neue Königin wird, ist noch streng geheim und wird erst kurz vor dem Fest durch die Festzeitung bekannt gegeben. Die amtierende Eisenbacher Mirabellenkönigin Vanessa Koch. Nach drei Jahren gibt sie am 17. Juli ihr Amt an ihre Nachfolgerin ab. Wer die neue Majestät sein wird, wird noch streng geheim gehalten.

Dabei stehen wieder Musik, Gaudi und die Krönung der Mirabellenkönigin im Vordergrund. Drei Tage lang dauert das Heimatfest, das vom Vorsitzenden des Wasser- und Bodenverbandes Bernd Giegerich und seinen Mitgliedern organisiert wird.

Los geht es mit dem Festbetrieb am Samstag, 16. Juli, um 19 Uhr. Ab 20 Uhr eröffnet die Formation "Klostergold mit der Nacht der Tracht" das Fest. Der Sonntag, 17. Juli, beginnt um 11 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück. Zum Frühschoppen unterhält der Musikverein "Harmonie" Eisenbach. Die Krönungsfeier der neuen Mirabellenkönigin beginnt um 15 Uhr.

Dabei wird die amtierende Mirabellenkönigin Vanessa Koch die Krone an ihre Nachfolgerin überreichen. Wer die neue Königin wird, ist noch streng geheim und wird erst kurz vor dem Fest durch die Festzeitung bekannt gegeben. Zur Krönungsfeier werden Hoheiten aus dem Landkreis Miltenberg, dem Landkreis Aschaffenburg, dem Kahlgrund und aus benachbarten hessischen Gemeinden erwartet. Begleitet wird die Zeremonie ebenfalls vom Musikverein Harmonie Eisenbach. Ab 19 Uhr gibt es einen Schlagerabend mit Mario Steffen.

Der Montag, 18. Juli, beginnt um 11.30 Uhr mit dem Kesselfleischessen und anderen Spezialitäten. Von 14.30 Uhr bis 16 Uhr ist Kindernachmittag mit der Mirabellenjugend und "Basteln and More". Das Fest klingt am Abend ab 19 Uhr mit den "Rodensteinern" aus.

An allen Tagen ist der Eintritt kostenlos. Ein Pendelbus bringt die Besucher zum Festgelände und wieder zurück. Auf der Zufahrt zum Festgelände besteht absolutes Halteverbot.

Vor 85 Jahren wurden auf der Hardt die ersten Mirabellenbäume angepflanzt und vor 81 Jahren der Wasser- und Bodenverband gegründet. Bis heute kümmern sich dessen Mitglieder um die Obstbaumplantagen an den Hängen Eisenbachs. Traditionell feiern die Eisenbacher immer am dritten Juliwochenende ihr Mirabellenfest. Nach alter Tradition wird das Fest in und an der Festhalle Mirabella auf der Hardt gefeiert.

"Der Terminkalender war gut gefüllt" Im Gespräch mit der amtierenden Mirabellenkönigin Vanessa Koch: Frau Koch, Sie sind mit drei Jahren Amtszeit die längste amtierende Mirabellenkönigin. War es trotz Corona eine schöne Zeit? Auf jeden Fall. Ich kann meine Amtszeit grob in drei Zeitabschnitte einteilen, das halbe Jahr vor Corona, die zwei Jahre Corona und jetzt grob das letzte halbe Jahr. Eine sehr außergewöhnliche und teils auch schwierige Zeit, aber als Mirabellenkönigin hatte ich trotzdem eine tolle Amtszeit. Es waren zwar nicht ganz so viele Termine, da viele Feste auch dieses Jahr noch nicht stattfinden konnten, aber trotzdem war der Terminkalender gut gefüllt und ich war, teils wöchentlich, unterwegs. Welches Ereignis Ihrer Amtszeit bleibt Ihnen am meisten in Erinnerung? Der wortwörtlich krönende Abschluss waren die Traunsteiner Rosentage. In dessen Rahmen fanden auch die 8. Deutschen Königinnentage statt, an denen insgesamt über 260 Produktköniginnen teilgenommen haben. Hier gab es ein Highlight nach dem anderen, der Besuch der Insel Herrenchiemsee mit Besichtigung des Schlosses, die Schiffsrundfahrt mit Abendessen in den Sonnenuntergang und die königliche Autogrammmeile, um nur ein paar der Highlights zu nennen. Wie wird man Mirabellenkönigin? Bestenfalls sollte man natürlich aus Eisenbach kommen und einen Bezug zur Hardt haben. Gefragt wird man dann von zwei dafür verantwortlichen Damen vom Wasser- und Bodenverband. ro

Zur Person: Vanessa Koch Die Mirabellenkönigin Vanessa Koch ist 22 Jahre alt. Sie studiert Architektur im Master. Ihre Freizeit verbringt sie gerne mit rhythmischer Sportgymnastik und Reiten. ro