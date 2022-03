Wasser marsch in Eschau bis Ende August

Gemeinderat Eschau in Kürze:

Gedenkminuten: Vor Sitzungsbeginn bat Bürgermeister Gerhard Rüth (CSU) zu einer Gedenkminute für die Opfer des Ukraine-Krieges und für den plötzlich verstorbenen Kreisbrandrat Meinrad Lebold. In Eschau haben inzwischen zwei Mütter und ihre vier Kinder sowie zwei Ehepaare ein neues Zuhause gefunden. Kreisbrandrat Meinrad Lebold, der kurz vor seinem 61. Geburtstag verstarb, bezeichnete Rüth als einen Feuerwehrmann mit Leib und Seele, dem keine Arbeit zu viel war. Mit seinem Tod sei eine große Lücke entstanden.

Ukraine-Hilfe: Die Gemeinde hat sich an der von Boris Großkinsky (Eichenbühl) und vom Landkreis Miltenberg unterstützten Hilfsaktionen für die Ukraine beteiligt. In Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren, der Ortsgruppe des Roten Kreuzes und dem Bauhof wurde eine Sammelaktion organisiert. Neben Sachspenden gab es auch Geldspenden, die an die Ukrainehilfe weitergeleitet werden. Die Firma Konzept-Haus Eschau spendete 5000 Euro. Die Hilfsgüter wurden auf insgesamt 20 Paletten verpackt und werden diese Woche für den Transport in den polnischen Partnerlandkreis Legionowo abgeholt. Dort werden die Hilfsgüter verteilt. Auf Antrag von Georg Horlebein (SPD) werden die Mitglieder des Marktgemeinderates ihr Sitzungsgeld ebenfalls für die Ukrainehilfe spenden.

Corona-Impfkampagne: Beim zweiten dezentralen Impftermin im März im Sommerauer Gemeinschaftshaus nahmen 16 Personen das Impfangebot an. Es handelte sich um Zweit- und Auffrischungsimpfungen.

Aktion Stadtradeln 2022: Der Markt Eschau beteiligt sich in diesem Jahr an der Aktion Stadtradeln. Ziel der Aktion ist es, möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad statt dem Auto zurückzulegen, um so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und Verantwortung vor Ort zu übernehmen. Die Aktion findet vom 1. bis 22. Juli statt.

Allianz Spessartkraft: Der Ideen-Workshop findet am 29. März um 18 Uhr in der Mehrzweckhalle Leidersbach statt. Ziel ist es, neue Ideen und Projekte für die Zukunft der Spessartkraft festzulegen. Der Förderantrag der Gemeinde für ein neues Spielgerät für den Pausenhof der Valentin-Pfeifer- Grund- und Mittelschule wurde grundsätzlich bewilligt. Die schriftliche Förderzusage steht noch aus.

Klimaschutz-Netzwerk: Roland Dorn, Geschäftsführer der Firma BfT Energieberatungs GmbH (Hösbach) informierte über die Arbeit, aktuelle Projekte und Maßnahmen des Kommunalen Klimaschutz-Netzwerks. Eschaus ist seit 2020 Mitglied beim Klimaschutznetzwerk »Die Klima 10. Zehn Kommunen aus den drei Landkreisen Aschaffenburg, Miltenberg und Main-Kinzig-Kreis arbeiten gemeinsam mit dem Ziel, einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Der Bürgermeister erinnerte auch an die Baumpflanzaktion, bei der man derzeit dabei sei, geeignete Flächen für Baumpflanzungen zu ermitteln. Mit den Pflanzungen wolle man die Gemeinde grüner und lebenswerter gestalten.

Flächennutzungsplan: Peter Matthiesen vom Büro Planer FM GbR (Aschaffenburg) erläuterte die Pläne zur Digitalisierung des gemeindlichen digitalen Flächennutzungsplanes. Der Marktgemeinderat beschloss die Aufstellung und billigte die Planung. Einen aktuellen digitalen Flächennutzungsplan mit überörtlichen Planungen, festgesetzten Trinkwasserschutz- und Überschwemmungsgebieten, Landschafts- und Naturschutzgebieten, Biotopen, Wald- und Kompensationsflächen sowie den beiden Ortsumfahrungen Eschau und Sommerau gibt es bisher nicht.

Steinig und Großer Trieb: Der Gemeinderat beschloss die Änderung des Bebauungsplanes »Steinig und Erweiterung Großer Trieb«. Für einen Bereich von knapp 3000 Quadratmetern wird künftig ein Mischgebiet festgesetzt. Bisher war dieses Gebiet als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Grund war der Antrag eines Bauherrn auf Änderung der Dachform mit Zulassung eines Flachdaches und Änderung der Dachneigung. Peter Matthiesen vom Büro Planer FM GbR (Aschaffenburg) hatte die Pläne erläutert. Der Marktgemeinderat beschloss, das Änderungsverfahren für den Bebauungsplan einzuleiten.

Aufträge vergeben: Für die Erschließung des Areals Kreuzgasse wurde der Auftrag für vorbereitende archäologische Untersuchungen erteilt. Neu abgeschlossen wurde der Konzessionsvertrag der Gasversorgung.