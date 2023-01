Was tun, wenn der Laudenbach anschwillt?

Wasserbauingenieur informiert

Laudenbach 27.01.2023 - 10:32 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mario Pani vom örtlichen Ingenieurbüro ISB stellte dem Gremium hydrodynamische Berechnungen und Systeme zu deren Veranschaulichung vor, wobei er sich auf ein so genanntes hundertjährliches Hochwasser (HQ100) bezog. Farblich abgestuftes Kartenmaterial zeige an, wie hoch die Hochwassergefahr sich in verschiedenen Bereichen des Ortsgebiets darstelle. Sichtbar werde auch, an welchen Stellen im Ort Brücken, Durchlässe und ufernahe Bebauungen für kritischen Rückstau sorgen könnten. Auf der Basis dieser Berechnungen lasse sich ein dreidimensionales Flutungsmodell entwickeln. So könne den Bürgern dann anhand der gewonnenen Erkenntnisse mitgeteilt werden, wo mit welchen Wasserständen zu rechnen sei. Denn Hochwasser bringe Schlamm, Geröll und Dreck mit sich.

Pani empfahl den Gemeindeverantwortlichen, bei anstehenden Bauprojekten anhand der vorliegenden Daten schon im Vorfeld zu prüfen, welche Maßnahmen zur Eindämmung potenzieller Hochwasserprobleme ergriffen werden könnten. Auch bei der Optimierung des Baubestands seien die Daten hilfreich. Oft könne mit relativ einfachen baulichen Mitteln ein viel besserer Schutz erreicht werden. Auch für die Infrastruktur des Ortsgebietes insgesamt und deren Ausbau seien solche Daten aufschlussreich. Pani nannte ein Beispiel: Schon bei 40 Zentimetern Wasserstand könne ein Verteilerkasten gefährdet sein. Mit den hydrodynamischen Daten würde man eine solche Einrichtung schon vorab entsprechend höher oder an einem anderen Standort planten.

Mit Wasserständen alleine seinen die Optionen der möglichen Berechnungen noch nicht ausgeschöpft, schloss Pani. Es könnten auch Strömungen an Steilhängen berechnet werden, die Ortsmodelle ließen sich in der Simulation "beregnen". Nicht-öffentlich wurde dann später am Abend das Thema dann nochmals aufgegriffen, die Ergebnisse der nicht-öffentlichen Beratungen möchte Bürgermeister Stefan Distler in der kommenden Sitzung bekannt geben. Marco Burgemeister

Marco Burgemeister

Gemeinderat in Kürze Stiftung Altenhilfe: Dem Gremium lag der Jahresbericht der Stiftung Altenhilfe im Landkreis Miltenberg für 2022 vor. Im vergangenen Jahr seien in zwei Kuratoriumssitzungen Zuwendungen auf Anträge der stationären und ambulanten Dienste in einer Gesamthöhe von rund 120.536 Euro beschlossen wurden. Nun, aktuell für das Jahr 2023, wurde vom Sitzungskuratorium ein Vergaberahmen für voll- und teilstationäre Einrichtungen in Höhe von 120.000 Euro sowie für die ambulanten Dienste und das Mehrgenerationenhaus von 20.000 Euro festgelegt. Weiter wurde in dem Schreiben darüber informiert, dass der Vermögensgrundstock einschließlich feier Rücklage sowie der Rücklage aus einer Erbschaft zum Beginn des vergangenen Jahres bei rund 1,68 Millionen Euro lag.Rohrbrüche: Bürgermeister Stefan Distler informierte, dass es im vergangenen Jahr zu drei Wasserrohrbrüchen in der Gemeinde kam, diese lagen in der Weinbergstraße, in der Bachgasse (dort auf Privatgrund mit Weiterverrechnung) und am Bocksberg. Zusätzlich seien am Bocksberg zwei schadhafte Schieber- und Hydrantenschächte mittels Beschluss vom 20. September 2022 zurück gebaut und die Armaturen erneuert worden. Tempo 70: Distler informierte, dass auf der Bundesstraße 469 von Trennfurt kommend kurz vor Beginn der Laudenbacher Bebauung aus Lärmschutzgründen nachts nun Tempo 70 ausgewiesen sei. Wolf gesichtet? Der Bürgermeister gab bekannt, dass auf Laudenbacher Gemarkungsgebiet womöglich ein Wolf unterwegs gewesen sei. Zumindest Spuren und Sichtungsmeldungen würden darauf hindeuten, Fotos, die eindeutig die Anwesenheit eines Wolfes belegen würden, gebe es aber keine. Laut Distler bestehe nach jetziger Einschätzung keine Gefahr für die Bürger.