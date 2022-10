Was tun bei langem Stromausfall? Eichenbühl plant

Vorbereitungen für Blackout

Eichenbühl 13.10.2022 - 11:12 Uhr 2 Min.

Unabhängig davon hat die Verwaltung bereits konkrete Optionen angedacht. Im Feuerwehrhaus Eichenbühl kann man schon länger über ein Notstromaggregat gewährleisten, dass es als Anlaufstelle und Funkzentrale genutzt werden kann. Weiterhin wurden in den letzten Wochen Messungen vorgenommen, um festzustellen, welche Notstromversorgung für die Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und die als Notquartier angedachte Turnhalle und Schule notwendig sind. Hierfür würden Notstromaggregate mit einer Leistung von je 12 bis 15 kVA gebraucht. Dennoch könne im Hauptort Eichenbühl ein Wasservorrat von nur wenigenTagen gewährleistet werden. Auch die Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt (EMB) suche für die Wasserzufuhr von Eichenbühl und den Ortsteilen derzeit nach Lösungen. Im Katastrophenfall müsste das Wasser eventuell rationiert werden, so Winkler.

Bei der Abwasserbeseitigung würden derzeit die technischen Möglichkeiten umgesetzt, um Stromspitzen abzufangen. Damit könne eine Notstromversorgung mit einem 48 kVA-Aggregat gewährleistet werden. Als Treibstoffzufuhr stehe bereits ein 1000 Liter Dieseltank im Bauhof zur Verfügung. Dies hielt Georg Heilmann (SPD/UWG) für nicht ausreichend. Man müsse auch den Bedarf für Feuerwehr und Bauhof mit berücksichtigen, betonte er.

Über das nächste Amtsblatt werde es weitere Hinweise zu persönlichen Vorbereitungen geben, gab Winkler bekannt. Zudem werde in einer Abfrage angeregt, dass sich Bürger schon jetzt bei der Gemeinde melden, die wegen Beatmungsgeräten oder anderer medizinischer Apparate bei längerem Stromausfall unbedingt Hilfe benötigen würden. Als »warmer Raum mit Notstrom« werde deshalb die Schulturnhalle oder auch die Schule mit eingeplant. Über Kosten und eine genaue Zeitplanung könne man noch keine Details nennen. »Klar ist, dass jeder Notstromaggregate haben will, aber was sie kosten und wann lieferbar sind, steht in den Sternen«, schloss Winkler.

Siegmar Ackermann

Gemeinderat Eichenbühl in Kürze Eichenbühl. In seiner Sitzung am Mittwoch hat sich der Eichenbühler Gemeinderat mit weiteren Themen befasst. Energiesparen: Zum Thema erläuterte Bürgermeister Günther Winkler, die Bürgermeister des Landkreises hätten sich darauf verständigt, nicht auf die Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten. Diese werde daher In Eichenbühl und den Ortsteilen wie üblich installiert, da sie bereits auf die energiesparenden LED-Beleuchtungen umgestellt sei. In der vorangegangenen Sitzung war angeregt worden, im Bereich des Radwegs zwischen der Brückenstraße und Im Steinwehr die Straßenlampen mit Bewegungsmeldern auszustatten. Diese seien nach Rücksprache mit dem Netzbetreiber nur mit sehr hohem Aufwand nachzurüsten und dadurch unwirtschaftlich, so Winkler. Auftragsvergaben: Aus nichtöffentlicher Sitzung informierte der Bürgermeister, dass der Auftrag für die Bauendreinigung bei der Erweiterung der Kindertagesstätte und der Grundschule an die Firma Clean Service (Großheubach) für 10.055 Euro vergeben wurde. Die regelmäßigen Reinigungsarbeiten der Kita übernimmt die Firma K&S Raumpflegeservice GmbH (Aschaffenburg) für 3334 Euro pro Monat. Die Zaunbauarbeiten der Kindertagesstätte wurden an die Firma Zaunbau Grasmann (Höchst) für 5069 Euro erteilt. Spielplatzprüfung: Die jährliche Hauptprüfung hat insgesamt einen sehr guten Zustand der gemeindlichen Spielplätze ergeben. An sechs Spielplätzen wurden geringfügige Mängel festgestellt, die zeitnah behoben werden. Ein festgestellter schwerer Mangel beim Zaun des Spielplatz am Kindergarten Riedern wurden bereits behoben. Glasfaserausbau: Auf Nachfrage in der Bürgerfragestunde erläuterte der Bürgermeister, dass der geplante Glasfaserausbau nach derzeitigem Sachstand noch in diesem Jahr beginnen soll. Der Ausbaus ist von der Breitbandversorgung Deutschland GmbH (TONI) für das erste Quartal 2023 vorgesehen. acks