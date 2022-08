Was soll mit dem Kriegerdenkmal passieren?

Geschichte: Kreisheimatpfleger ruft zu kritischem Umgang auf - Leistungen für Eisenbacher Friedhof-Umgestaltung noch nicht vergeben

Obernburg 22.08.2022 - 12:00 Uhr 4 Min.

Auf der Rückseite des Denkmals wird an die "Feldzugsoldaten" der Kriege 1866 und 1870/71 erinnert. Darunter der aus Erfurths Sicht fragwürdige Satz "Errichtet im Jahr nach der nationalen Erhebung 1934." Um zwei solcher Stelen mit den Namen der Eisenbacher Gefallenen und Vermissten aus dem Zweiten Weltkrieg wurde das Denkmal 1958 erweitert. Unter den Namen der "Helden" des Ersten Weltkriegs prangt die "Drohung", wie Erfurth es nennt: "Euer Blut ist nicht umsonst geflossen." Auf den kleinen Vertiefungen waren bis 1958 Hakenkreuze angebracht.

Doch wie jetzt bekannt wurde, liegen die Pläne für den Friedhof dennoch vorerst auf Eis. Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurden nämlich die Vergabevorschläge für die Gewerke Garten- und Landschaftsbau sowie Bewässerung abgelehnt, heißt es aus dem Rathaus.

Weiter Gespräche führen

»Es stimmt, dass diese Leistungen noch nicht vergeben sind«, bestätigt der zweite Bürgermeister Christopher Jany (CSU) auf Nachfrage. Was aber nicht heiße, dass die Umgestaltung vom Tisch ist. »Die wurde schließlich im März beschlossen, wenn auch mit knapper Mehrheit.« Tatsächlich stimmten elf Räte für die Maßnahme, neun waren dagegen. Die Kostenschätzung belief sich damals auf 570.000 Euro - ohne autonome Bewässerungsanlage.

Man wolle nun im Gremium weiter Gespräche führen - in »weniger emotional aufgeladener Stimmung als beim letzten Mal« - und die Bürgerversammlung im Herbst nutzen, um über die Pläne zu sprechen. Auch über das Kriegerdenkmal, das eine umstrittene Vergangenheit hat.

Kreisheimatpfleger Eric Erfurth hatte sich das Denkmal auf Bitten aus dem Gremium genauer angeschaut - und sieht es kritisch. »Mir ist fast schlecht geworden«, erinnert er sich, vor allem wegen des problematischen historischen Hintergrunds. Immerhin sei es 1934 im Nationalsozialismus errichtet worden, so Erfurth. Und auch in seinem jetzigen Zustand bestehe das Denkmal aus fragwürdigen Einzelteilen, ein »Konglomerat aus sämtlichen Abgründen der Geschichte.«

In seiner Stellungnahme, die der Redaktion vorliegt, schreibt Erfurth, das Denkmal sei damals vom örtlichen Krieger- und Veteranenverein angeregt und von der Gemeinde errichtet worden - zu einer Zeit, in der die NSDAP alles daran setzte, »sämtliche Bereiche der Gesellschaft mit ihrer Ideologie zu durchdringen.« Im Gebilde selbst spiegele sich die Heroisierung des Krieges wider: Es zeige die heilige Barbara, nicht nur Schutzpatronin der Bergleute, sondern auch der Krieger.

Die Gefallenen des Ersten Weltkriegs werden als »Unsere Helden« bezeichnet, während die ums Leben gekommenen Soldaten der Kriege von 1866 und 1870/71 auf der Rückseite des Denkmals lediglich als »hiesige Feldsoldaten« genannt sind. In der Inschrift »Euer Blut ist nicht umsonst geflossen« sieht Erfurth eine Drohung nach Vergeltung. Der Satz »Errichtet im Jahr nach der nationalen Erhebung 1934« sei eine Selbstheroisierung der Nationalsozialisten nach deren Machtübernahme. Diese beiden Inschriften seien gerahmt gewesen von kleinen Hakenkreuzen, die zwar entfernt worden seien, jedoch sei der Stein nicht geglättet worden - man könne sie also noch erahnen.

Nicht genug Distanz

1958 ist das Denkmal um zwei Stelen erweitert worden. Zwar werden die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges darauf als »Unsere Kriegsopfer« bezeichnet, insgesamt distanziert sich das Denkmal nach der Umgestaltung aus Erfurths Sicht aber nicht weit genug vom Nationalsozialismus. Skulptur und Inschriften seien unverändert, auch das die Wehrmacht symbolisierende Eiserne Kreuz ist weiter zu sehen. Keine der Veränderungen sei öffentlich kommentiert. Der Betrachter sehe eine Mischung verschiedener Entwicklungsstufen und Schichten, die nur schwer zu entschlüsseln seien.

Erfurth schließt seine Stellungnahme mit drei Umgangsvorschlägen für das Denkmal: Es am Standort zu belassen und die historischen Schichten und Brüche öffentlich darzustellen und zu kommentieren, es umzugestalten und zusätzlich eine eigene, zeitgemäße Position zum Komplex zu finden und darzustellen oder es abräumen und stattdessen ein Mahnmal gestalten, das »den Geist eines friedlich und freiheitlich orientierten demokratischen Gemeinwesens trägt.«

Letzteren Vorschlag hatte auch die Verwaltung in der Stadtratssitzung gemacht. Doch die Idee, das Denkmal zunächst zu entfernen, im Bauhof einzulagern und bis zur ursprünglich geplanten Fertigstellung der Friedhofsneugestaltung 2023 zu prüfen, wie man es als »Mahnmal für den Frieden« umgestalten oder ersetzen könnte, fand im Gremium keine Mehrheit.

Historiker Eric Erfurth kann das nicht nachvollziehen. »Man kann nicht einfach nur die Hakenkreuze abmeißeln«, betont er. Das Denkmal atme trotzdem noch den Geist des Nationalsozialismus. Eine Versetzung und die vorläufige Aussetzung der Pläne für die Friedhofsumgestaltung würden daran nichts ändern. Er fände zumindest eine Erklärtafel sinnvoll - oder gleich, das Denkmal in ein Museum zu geben.

Lokalpolitik gefordert

Erfurth möchte nicht, dass das fragwürdige Denkmal als Grund dafür herhalten muss, gegen die Friedhofsumgestaltung anzugehen. »Das sind zwei getrennt voneinander zu betrachtende Themen.« Eine zukunftsorientierte Friedhofsplanung begrüßt er nämlich. »Aber eine Kleinstadt muss unabhängig davon in der Lage sein, zu schauen, wie man mit einem solchen Denkmal historisch umgeht.« Der Blick auf dessen Geschichte dürfe nicht in der lokalpolitischen Auseinandersetzung um die Umgestaltung des Friedhofs in Eisenbach untergehen. »Das Denkmal fordert in meinen Augen vielmehr die politische Vertretung der Stadt dazu heraus, eine übergeordnete, zeitgemäße und staatsbürgerlich adäquate Lösung zu finden«, so Erfurth abschließend.

MIRIAM SCHNURR

Hintergrund: Kriegerdenkmäler Eine große und in ganz Deutschland vertretene Zahl von Kriegerdenkmälern wurde erstmals zur Erinnerung an Kriegsteilnehmer des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 errichtet. In den Regionen, die vom Deutsch-Dänischen Krieg 1864 und vom Preußisch-Österreichischen Krieg 1866 betroffen waren, wurde auf den Denkmälern auch oft der Teilnehmer dieser Kriege gedacht. Spätere Kriegerdenkmäler des Ersten Weltkriegs würdigen meist nur noch die gefallenen Soldaten des jeweiligen Ortes, und die des Zweiten Weltkriegs meist zivile und militärische Opfer. Die vorwiegend verwendeten Baumaterialien wie Bronze, Granit, Marmor oder Findlinge drücken bereits den Wunsch nach der Dauerhaftigkeit eines Denkmals aus. Die Denkmalsinschriften verweisen bei den bis 1945 entstandenen Denkmälern oft auf die Tugenden der gefallenen Soldaten: Tapferkeit, Mut, Vaterlandsliebe, Treue, Opferbereitschaft, Kameradschaft und Pflichterfüllung bis in den Tod. Dagegen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg mehr die Rolle der Gefallenen als Kriegsopfer betont und dem Denkmal die Rolle eines Mahnmals für den Frieden zugedacht. mir/Quelle: Wikipedia

Zwischenruf: Zügig und mit Vernunft handeln Wie konnte das passieren? Da steht seit Jahrzehnten ein Kriegerdenkmal auf dem Eisenbacher Friedhof, das in Teilen immer noch offen an die düsterste Zeit der deutschen Geschichte erinnert - und es fällt erst auf, als der Friedhof umgestaltet werden soll? Die Inschrift »Errichtet im Jahre nach der nationalen Erhebung 1934« verherrlicht dabei doch allzu deutlich den Nationalsozialismus. Kreisheimatpfleger Eric Erfurth hat Recht: Hier muss dringend gehandelt werden. Eine einordnende Erklärtafel sollte schnellstmöglich her, damit das Denkmal so stehen bleiben und als Mahnmal wirken kann. Solch problematische Relikte dürfen im Jahr 2022 nicht unkommentiert bleiben. Aber Erfurth hat noch in einem weiteren Punkt Recht. Das Denkmal und seine Vergangenheit sollten nicht als Vorwand dienen, die Friedhofsplanung zu behindern. Das hätte einen ganz faden Beigeschmack. Wer die Stadtratssitzungen verfolgt, in denen die Umgestaltung auf der Tagesordnung steht, weiß, dass bereits viel zu oft zu irrational und emotional diskutiert und versucht wurde, sich gegenseitig zu blockiere. So kommt keiner weiter, und am allerwenigsten haben jüngere Generationen etwas davon, wenn sich auf dem Friedhof überhaupt nichts tut. Die Pläne für eine moderne, zukunftsfähige Ruhestätte müssen weiterverfolgt werden. Die Vergangenheit des Denkmals ist dringend aufzuarbeiten - aber unabhängig davon. Und beides bitte zügig, sachlich und mit Vernunft. Miriam Schnurr