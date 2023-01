Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Was Scherf, Kahlert und Söder sagen wollten: Der satirische Jahresrückblick im Kreis Miltenberg

Neu vertont 2022

Miltenberg 02.01.2023 - 13:32 Uhr < 1 Min.

Jürgen Schreiner und Georg Kümmel offenbaren, was bei den Fototerminen »wirklich« gesagt und gedacht wurde. Also, nicht ganz. Aber Scherf, Kahlert, Söder und Co. hätten es sicher sagen wollen.

Viel Spaß mit den satirischen Comic-Strips: