Was Restaurantküchen in der Region im Herbst Leckeres auf den Tisch zaubern

Preisexplosion sorgt für bitteren Beigeschmack

Kleinwallstadt 28.10.2022 - 10:54 Uhr 4 Min.

Ein herbstliches *Krone*-Dessert: Panna Cotta mit gelierten Zwetschgen-Crumble und Schokomousse Im Gasthof Zur Krone in Leidersbach: Die beiden Köche Boris Schüßler und Mate Kola beim Flambieren. Leckeres Pfannengericht Im Gasthof Zur Gemütlichkeit in Niedernberg: der "Schmoller". Paul Kriegler in seiner Küche im Landgasthof Zum Hasen bei der Herstellung der Rotkrautwickel vom Spessart-Reh. Der beliebte hausgemachte "Hasen-Burger" im Landgasthof Zum Hasen. Teamwork: Im Gasthof Zur Gemütlichkeit in Niedernberg packt Geschäftsführer Javen Groß auch mal in der Küche mit an und unterstützt die Köchinnen Brigitta Olah (links) und Sevcan Cakmak.

Im Landgasthof Zum Hasen in Kleinwallstadt waren die Bowls-Gerichte ein Thema in diesem Sommer und wurden gerne von den Gästen bestellt. Ein herbstlicher Bowl ist noch auf der Karte verblieben, auf der jetzt Schmorgerichte dominieren. Es sind vor allem Wildgerichte mit Kürbis und Äpfeln und solche mit Geflügel, die Sabrina und Paul Kriegler jetzt verstärkt kochen. Aber auch das beliebte Osso Buco, ein traditionelles Schmorgericht der italienischen Küche, findet wieder seinen Platz auf der Karte.

Ein typisches Herbst-Wintergericht im Hasen sind die Rotkrautwickel vom Spessartreh mit Kräuterpürée, dunkler Soße und eingelegtem Kürbis (siehe Rezept). Das ganze Jahr über ein Renner ist der beliebte, hausgemachte »Hasen-Burger« mit Steakhousepommes. In diesem Herbst hat sich einiges verändert gegenüber den letzten Jahren. »Die Nachfrage nach Geflügelgerichten ist da, es wird jedoch immer schwieriger, gute Qualität zu bezahlbaren Preisen zu bekommen«, sagt Paul Kriegler. Für eine fünf Kilogramm schwere Gans muss man derzeit um die 80 Euro zahlen. Neben den stark gestiegenen Preisen für die Lebensmittel komme hinzu, dass die Energiepreise um das Drei- bis Vierfache gestiegen sind, die Personalkosten um 30 Prozent seit zwei Jahren. Daher sei das gewohnte Preisniveau auch nicht zu halten. »Wollen wir überleben, müssen wir unsere Preise den Marktgegebenheiten anpassen.«

Rund um den Kürbis

Ein alter Kachelofen schmückt die Gaststube im Gasthof Zur Gemütlichkeit in Niedernberg mit typisch bayerischem Charme. Die beiden Köchinnen Sevcan Cakmak und Brigitta Olah legen bei unserem Besuch gerade die frisch geformten Frikadellen in die Bratpfanne, geben später die Schmorzwiebeln hinzu, haben parallel die Friteuse im Blick und bereiten das Spiegelei so zu, dass alles gleichzeitig mit der Bratensoße aus einer der Töpfe für den Gast bereitsteht. Dann kann der »Schmoller«, ein Renner im Gasthof, direkt mit der Pfanne serviert werden.

»Traditionell haben wir täglich ab 16 Uhr einen Stammtisch«, sagt Geschäftsführer Javen Groß. Die Bowles seien immer noch gefragt, aber deutlich weniger als im Sommer. Vor allem für Vegetarier liegen diese noch im Trend. In dem Gasthof kommen die typischen Herbst-Winter-Gericht eher deftig daher und sind typisch bayerisch: Schweinshaxen, Hirschbraten, Schweinerippchen und Wildgerichte, serviert mit Rotkraut und Klößen. Im November heißt es dann: Gänsezeit. Die Kürbiskernsuppe darf in keiner Herbstküche fehlen. Köchin Sevcan Cakmak nimmt dazu vier mittelgroße Kürbisse, 5 Liter Wasser, eine große Zwiebel, ein großes Stück Ingwer, frisches fein geriebenes Kurkuma, zusammen gekocht und anschließend püriert. Je nach Bedarf kommt Kokosmilch dazu, Salz und schwarzer Pfeffer. Die Suppe wird mit Kürbiskernen und Kürbiskernöl dekoriert. Den Burger gibt es auch in einer vegetarischen Variante mit Pommes aus Süßkartoffeln mit vegetarischer Mayonnaise. »Ganzjährig auf der Karte verbleibt unser Klassiker in der Gemütlichkeit, das am meisten gegessene Champignonschnitzel«, erklärt Groß.

Neues ausprobiert

In der »Krone« in Leidersbach kocht der Inhaber Boris Schüßler gemeinsam mit Mate Kola, einem gelernten Koch. Zehn Mitarbeiter wechseln sich im Servicebereich ab und sorgen dafür, dass der Gast sich dort wohlfühlt. Schüßler hat den seit 1919 im Familienbesitz befindlichen Gasthof »Zur Krone« am 1. Januar 2015 von seinen Eltern übernommen.

Die Trends für die Herbst-Winterküche sind auf seiner Empfehlungskarte zu sehen: vegetarische Gerichte wie zum Beispiel hausgemachte Gnocchi mit Steinpilzen oder die klassischen Wildgerichte mit heimischem Wild aus dem Leidersbacher Wald. Beliebte Gerichte sind der Rehrücken mit Rahmwirsing und Wildbraten mit Rotkohl und Klößen. Die Kürbissuppe mit Zimtcroutons wird häufig bestellt, ebenso die Gulaschsuppe. Gefragt sind außerdem die Schmorgerichte Wildgulasch und Rinderbraten.

Bei unserem Besuch in der Restaurantküche wurde gerade ein neues Rezept ausprobiert. Die Servicekraft Yvonne Meister hatte sich schon seit zwei Jahren Kürbis-Gnocchi gewünscht und ihren Chef »drangsaliert«, dieses Gericht auszuprobieren (siehe Rezept). Dafür kam sie früher zur Arbeit, war in der Küche mit dabei und half bei der Zubereitung. Sollte das Gericht es tatsächlich auf die Karte schaffen, könnte vielleicht ein passender Name sein: Kürbis-Gnocchi à la Yvonne Meister oder Meister-Gnocchi. Auf jeden Fall ist das Probegericht gelungen und hat hervorragend gemundet. Dazu passend zauberte Mate Kola ein passendes leckeres Steinpilzgericht und flambierte es eindrucksvoll. Ein herbstliches Dessert rundet das Essen ab und ist mehr als nur ein Augenschmaus: Panna Cotta mit gelierten Zwetschgen-Crumble und Schokomousse.

Kommen die Gäste noch?

Generell von allen betont wurde die schwierige Lage der Restaurants bei den steigenden Preisen sowohl bei den Lebensmitteln als auch bei der Energie. Die Gasumlage wird gemacht, wieder abgesetzt. Jetzt soll eine Gaspreisbremse kommen, wenn der Winter vorbei ist. Dann werde sie aber nicht mehr so dringend gebraucht wie zum jetzigen Zeitpunkt. Die Stromkosten sind bereits jetzt durchschnittlich um das Dreifache gestiegen. Für den Gasthof »Zur Krone« in Leidersbach zum Beispiel bedeutet das eine Steigerung von monatlich 2000 auf 6000 Euro, sagte Boris Schüßler. Und über allem liegt die Unsicherheit, ob ihre Gäste wegen ihrer gestiegenen Lebenshaltungskosten die Restaurants noch genau so häufig besuchen wie bisher. Nach dem Blick in die Kochtöpfe können wir feststellen, es würde ihnen dann auf jeden Fall viel Leckeres entgehen.

Christel Ney

Rotkrautwickel vom Spessart-Reh Zutaten (ergibt zirka 8 Krautwickel): 1 kg Hackfleisch vom Spessart-Reh, 4 Scheiben Toastbrot fein gemahlen, 1 große Zwiebel, 2 kleine Eier, Wildkräutergewürz je nach Geschmacksintensität (Nelken, Piment, Majoran, Oregano, Lorbeerblatt, Wacholder alles fein gemahlen), Salz, Pfeffer, Rotkrautblätter Zubereitung: Rotkrautblätter blanchieren. Auf einem Rotkrautblatt (oder zwei bis drei je nach Größe) zirka 120 g Hackmasse aufsetzen und einrollen. (Paul Kriegler verrät dabei einen Trick: ein sauberes Küchentuch nehmen, auf die Rotweinblätter die Hackmasse in die Mitte reingeben, zusammenfalten, mit dem Tuch herumwickeln und mit Kraft festdrehen. In einer kleinen Auflaufform eng nebeneinander legen, mit Rehbrühe aus den Knochen angießen. 90 Minuten bei 130 Grad (Umluft) im Ofen garen. Als Beilage dazu passen eingelegte Kürbisse als süß-saurer Touch, Kartoffelpürée oder Kräuter-Kartoffelpürée. Immer lecker dazu auch handgerührte Preiselbeeren.

Kürbis-Gnocchi Gnocchi-Teig: 2 kg Pellkartoffeln schälen und durch die Kartoffelpresse drücken. Mit 250 g Butter, 1 kg Mehl, 1 kg Kürbispüree, 10 Eigelb, zirka 45 g Salz, Pfeffer und Muskatnuss zu einem Teig verarbeiten. Auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche den Teig ausrollen, 2 cm dicke Rollen formen und davon 2 cm lange Stücke abschneiden. 3-4 Minuten in leichtem Salzwasser köcheln.Kürbispüree: Kürbisstücke auf ein gebuttertes Backblech legen, eine Gewürzmischung (wie Meersalz, verschiedene Pfeffersorten, Thymian, Beifuß, Majoran, Lorbeer, Wacholder, Sternanis, Nelken) darüber geben, mit Olivenöl beträufeln. Im Ofen bei 120 Grad eineinhalb Stunden schmoren. Danach wird das Ganze püriert. Unpüriert können die Kürbisstücke gut als Beilage zum Fleischgericht gereicht werden. Das Püree lässt sich vielfältig verarbeiten, zum Beispiel als Zutat in die Kürbissuppe. Aus dem Gnocchi-Teig lassen sich auch typische italienische Pasta formen, zum Beispiel mit Kürbispüree gefüllt, quasi wie Ravioli.