Es gibt ein End­zeits­ze­na­rio, das die Men­schen in Angst und Sch­re­cken ver­setzt, seit sie her­aus­ge­fun­den ha­ben, dass ein sol­ches Er­eig­nis mit gro­ßer Wahr­schein­lich­keit die Di­no­sau­ri­er aus­ge­löscht hat. Ein As­te­ro­i­den­ein­schlag. Was wür­de pas­sie­ren, wenn ein rie­si­ger Fels­bro­cken aus dem All auf den Pla­ne­ten zu­rast?