Was kreucht und fleucht auf Obstwiesen

Ausstellung: BN zeigt Fotos für Jahreskalender

Obernburg 03.10.2022 - 19:00 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Gewinnerfotos werden erstmals - anlässlich des Apfelmarktes am 9. Oktober in Obernburg - in der Geschäftsstelle des Bund Naturschutz in Obernburg, Römerstraße 41, ausgestellt. Der Fotowettbewerb wurde in Zusammenarbeit mit der Ortsgruppe Kleinwallstadt durchgeführt und durch den Kleinprojektefonds der Lokalen Aktionsgruppe Mainviereck Miltenberg gefördert.

Die Bekanntgabe der Gewinner der drei Hauptpreise und die Preisverleihung erfolgt bei der Jahreshauptversammlung des Bund Naturschutz, Kreisgruppe Miltenberg, die am 9. November in der Stadthalle in Obernburg stattfinden wird. Bei Obernburger Apfelmarkt gibt es passend zum Thema Streuobstwiese im Rahmen der Umweltbildung für junge Naturtalente auch noch von 10.30 bis 18 Uhr eine Forscherwerkstatt in der BN-Geschäftsstelle. Hier können Exponate der Streuobstwiesen wie Bienen oder Käfer mittels eines Mikroskops unter die Lupe genommen werden.

kü