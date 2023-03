In der Schnee­ber­ger Ge­mein­de­rats­sit­zung hat Bür­ger­meis­ter Kurt Repp (CSU) über den ak­tu­el­len Stand der Bau­ar­bei­ten am Len­ze-Ge­höft in­for­miert. Die Kel­ler­f­reun­de stell­ten Ge­rüch­te klar, was ih­re Be­tei­li­gung an dem Pro­jekt an­geht.