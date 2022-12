Was im Notfall auf dem Flugplatz Mainbullau zu tun ist

Mainbullau: Jährliche Schulung für die Arbeit als Flugleiter

Miltenberg 21.12.2022 - 10:28 Uhr 3 Min.

Vor dem praktischen Teil wurde Theorie gepaukt. Was im medizinischen Notfall zu beachten ist, erklärte Ärztin Elke Fella, die auch selbst Pilotin in Mainbullau ist. Selbst die Referentin, Ärztin Elke Fella, musste bei ihrem Kollegen im technischen Teil ran und löschte einen Brand.

Was sollte der Flugleiter tun, wenn zum Beispiel ein Pilot eine Bruchlandung hinlegt und das Flugzeug Feuer fängt? Oder was ist zu beachten, wenn eine Person kollabiert oder ein Fallschirmspringer sein Landeziel verfehlt oder verunfallt? Was ist dann zu tun? Der Flugplatz Mainbullau hat über 30 Flugleiter, davon gibt es einen Hauptamtlichen, der in der Saison von März bis Ende Oktober die Woche über auf dem Turm sitzt. Am Wochenende wird der Tower mit Mitgliedern des Vereins besetzt.

Seminar aus Theorie und Praxis

Einen Tag lang haben verschiedene Referenten den interessierten Flugleitern Notfälle vorgeführt. Zuerst gab es in jedem der zwei Kurs-Bereiche einen theoretischen Teil, danach wurde die Theorie in die Praxis umgewandelt. Im ersten Teil ging es um medizinische Notfälle. Wie man eine stabile Seitenlage anwendet, wussten viele noch aus ihrem Erste-Hilfe-Kurs. Aber wie man ein Pulsoxymeter, der Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung misst, am Patienten anlegt oder sonstige Werte, wie den Blutdruck erfasst, das war den meisten neu.

Als Referenten für den medizinischen Bereich fungierten die Ärztin Elke Fella und der Miltenberger Internist Michael Hascher, beide auch selbst Piloten in Mainbullau. Der Flugplatz ist für sämtliche medizinische Notfälle gut gerüstet, da er eine auf den Flugbetrieb zugeschnittene, professionell ausgestattete Notfalltasche verfügt, wie man sie auch bei Notärzten vorfindet. Der Inhalt dieses Koffers kann auf jeden Fall die Erstversorgung sicherstellen. In diesem befinden sich Gerätschaften, mit denen man wichtige Werte bestimmen kann. Brandwundenverbandspäckchen, Rettungsdecken, Stiffnecks in zwei Größen, Kompressen, Schutzausrüstungen und vieles mehr stecken auch in der Tasche.

Die Flugleiter waren überrascht von der Anwendung einiger Dinge, die sie zuvor höchstens im Film gesehen haben. Die Ärzte zeigten den Piloten, wie man bewusstlose Menschen aus dem Flugzeug heraushebt, sogenannte Rettungsgriffe. Sie übten mit ihnen Möglichkeiten der Reanimation zum Beispiel die »oben ohne« (ohne Beatmung, nur Herzdruckmassage). Sie lernten, wie man ein Gespräch mit der Leitstelle führt und wie man eine Brandwunde behandelt. Im Falle eines solchen Notfalles muss natürlich auch die Sicherheit des Flugplatzes beachtet werden. Hier muss, je nach Notlage, eventuell der Flugbetrieb kurzfristig eingestellt werden.

Hilfe leisten bei Bränden

Der zweite Teil war genauso spannend für die Seminarteilnehmer. Dabei ging es um technische Ersthilfe, hauptsächlich im Falle eines Brandes. Übrigens wird diese Schulung von der Luftaufsichtsbehörde, in dem Fall von Nürnberg, vorgeschrieben. Referent Michael Gutermann, Ausbilder der Firma Fabbs Messtechnik, erklärte zunächst Brandarten aufgrund verschiedener Materialien wie Fette, Öl, Treibstoff, Papier und andere. Er hatte anschauliche Geräte dabei, zum Beispiel eine gasbefeuerte Brandschutzsimulationsanlage, die zur Darstellung von Kleinbränden dient.

Viele Flugleiter hatten zum ersten Mal in ihrem Leben einen Feuerlöscher in der Hand, den sie jetzt noch richtig auslösen durften. Einige merkten an, dass sie im Ernstfall vermutlich nicht richtig mit dem Löscher umgegangen wären. Gutermann zählte sechs verschiedene Arten von Feuerlöschern auf wie Schaum-, Wasser- oder Kohlendioxidlöscher. Eine echte Besonderheit auf dem Platz ist der 250 Kilogramm befüllte Pulverlöscheranhänger, der im Falle eines Flugzeugbrandes eingesetzt werden kann. Beeindruckend ist die enorme Wurfweite des Löschstrahls, ausgelöst durch den Druck. 25 Meter weit reicht dieser Löschstrahl. Gerade bei Flugzeugbränden muss immer mit größeren Treibstoffmengen gerechnet werden. Hier muss unbedingt beachtet werden, wie man den Löschschlauch durch seinen massiven Druck richtig bedient und wie man sich positioniert.

Personenrettung aus verunfallten Flugzeugen

Geübt hat der Ausbilder auch das Öffnen von Türen verunfallter Flugzeuge. Sie mussten mit schwerem Brechwerkzeug an einer bestimmten Stelle ansetzen, damit die Person möglichst unverletzt aus der Maschine geholt werden kann.

Die Flugleiter sind sich ihrer verantwortungsvollen Aufgabe bewusst, nicht nur während des laufenden Flugbetriebes, sondern auch allen Gästen gegenüber, die den Flugplatz besuchen. Auch sie können sich dort oben wohl und sicher fühlen.

Anja Keilbach

Hintergrund: Flugplatz Mainbullau Der Flugplatz Mainbullau ist ein Verkehrslandeplatz mit rund 10.000 Flugbewegungen im Jahr und zählt zu den schönsten und liebsten angeflogenen Flugplätzen Deutschlands. Er liegt auf einer Höhe von 500 Metern und wird in Pilotenkreisen wegen der Piste auch der Flugzeugträger Mainbullau genannt. Der Flugsportclub wirkt auch seit Jahren bei der Luftrettungsstaffel mit. Der Club hat im Moment 83 aktive und 77 passive Mitglieder, davon ungefähr 30 Flugleiter. Im Übrigen sucht der Club für das nächste Jahr neue begeisterte Flugleiter. anke