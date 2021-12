Was Großheubach 2022 vorhat

Bürgermeister Winter gibt in Jahresabschlusssitzung Rück- und Ausblick

Die Erneuerungen am Abendanzschen Haus (Foto) in Großheubach werden 2022 fortgesetzt. In die Räume der ehemaligen Zahnarztpraxis sind mittlerweile Teile der Gemeindeverwaltung eingezogen.

Zunächst setzte der Bürgermeister seine Ausführungen mit der Feststellung fort, dass im zu Ende gehenden Jahr viele Momente »unselig« gewesen seien. 2021 werde, genau wie schon 2020, als ein besonders schwieriges Jahr in die Geschichte eingehen. »Wir erinnern uns an Tage, Wochen und Monate großer Angst, banger offener Fragen, vielerlei Einschränkungen und Belastungen - gerade in den ersten Monaten des Jahres und jetzt wieder zum Jahresende hin.«, sagte Winter. Trotz der allgemeinen, bedingt durch Corona schwierigen Umstände wurden auch 2021 in der Gemeinde viele Maßnahmen und Projekte umgesetzt, auf die der Bürgermeister im Einzelnen nochmals einging.

Großprojekt Kita-Sanierung

Zu den Maßnahmen, die angegangen wurden und ihre Fortsetzung finden werden zählen die Erneuerung der Heubachbrücke in der Nähe des Luna Parks, bei der noch der Belag wiederhergestellt werden muss. Dann könne, so der Bürgermeister, der Radweg am Main für Radfahrer und Spaziergänger wieder genutzt werden. Ein großes Projekt, dass in den nächsten Jahren bevorsteht, ist auch die Generalsanierung der Kindertagesstätte St. Elisabeth. Sanierungsarbeiten am Abendanz'schen Haus, in das mittlerweile auch ein Teil der Gemeindeverwaltung - Bürgermeisterbüro, Vorzimmer und ein Ausweichraum wurden in der ehemaligen Zahnarztpraxis eingerichtet - einzog, konnten heuer größtenteils abgeschlossen werden.

Im Außenbereich am Abendanzschen Haus stünden laut Bürgermeister 2022 noch einige Restarbeiten in Form von Nach- und Ausbesserungen an. Das Obergeschoss sei im Innern noch »sehr unfertig«, aber hier lägen nach Winters Worten Zusagen vor, dass bis Ende Januar nächsten Jahres alles fertig sein soll. Ebenfalls sollen am Regenüberlaufbecken am Main nach erfolgter Sanierung noch ein paar Kleinigkeiten erledigt werden. Der Rathauschef lobte in diesem Zusammenhang, dass am Regenüberlaufbecken der gemeindliche Bauhof und Fachfirmen Hand in Hand gearbeitet hätten. Zu den heuer umsetzten Projekten zählen beispielsweise noch die Errichtung einer Schutzhütte am Eselsweg und die Instandsetzung und Erneuerung der Staffeln am Engelberg. Darüber hinaus ging Winter auf die Auswirkungen der Pandemie auf das Vereinsleben ein.

»Luft nach oben«

Er sprach seinen Dank an alle Verantwortlichen in Vereinen und Organisationen aus, welche trotz der Situation viel Engagement zeigten. Auch die Kindertagesstätten und die Grund- und Mittelschule hätten aufgrund der Pandemie Einschränkungen und Herausforderungen zu meistern gehabt. Winter hob das im Jahr 2021 Geleistete der Beschäftigten im Rathaus und des gemeindlichen Bauhofs hervor. Der Bürgermeister nannte als Beispiel, dass trotz eines mehr oder weniger geschlossenen Rathauses weiterhin Reisepässe und Personalausweise erstellt und von Mitarbeitern persönlich in die Briefkästen der Antragsteller geworfen.

Der Bürgermeister würdigte die Einsätze von Großheubacher Feuerwehrleuten und auch von Bürgern bei dem von der Hochwasserkatastrophe betroffenem Ahrtal. In puncto Zusammenarbeit im Gemeinderat gebe es momentan durchaus noch »Luft nach oben«. Dennoch dankte er dem Gremium und seinen Fraktionen für die geleistete Arbeit, mit dem Wunsch, dass beide Seiten - Bürgermeister und Verwaltung auf der einen sowie der Gemeinderat auf der anderen - wieder »selig« werden würden. Der Zweite Bürgermeister Jürgen Knapp (PWG/FW) gab ebenfalls einen kurzen Jahresrückblick und dankte neben Gremium und Verwaltung nochmals Winter für seine Einsatzbereitschaft und sein Engagement.

Marco Burgemeister

Gemeinderat in Kürze Neuer Fraktionsvorsitz: Die Dritte Bürgermeisterin Eva Arnold-Link ist neue Vorsitzende der CSU-Fraktion. Damit wird sie auch Mitglied des Kooperations- und Koordinationsausschusses. Werkstattwagenausbau: Einstimmig beschloss der Gemeinderat die Auftragsvergabe für den Ausbau eines Kastenwagens zum Werkstattwagen für das Wasserwerk zum Angebotspreis von 22.363 brutto. Der Beschluss beinhaltete auch die Zustimmung für einen Stromerzeuger im Fahrzeug zum Bruttopreis von 10.151 Euro. Baumfällungen: Bürgermeister Gernot Winter gab bekannt, dass in nicht-öffentlicher Sitzung am 7. Dezember beschlossen wurde, Bäume im Bereich Bachäcker/Leinrittweg zu fällen. Bei einer zuvor erfolgten Prüfung seien 38 Bäume - 37 Robinien und eine Eiche - auffällig gewesen. Kostenpunkt: 7021 Euro. Verkauf der Alten Schule: In gleicher nicht-öffentlicher Sitzung wurde dafür gestimmt, dem Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 30. November 2021 zu folgen und grundsätzlich den Verkauf der Alten Schule in der Vereinsstraße im kommenden Jahr anzugehen. Für die bisherigen Nutzer sollen andere Räume gesucht werden, über die Konditionen des Verkaufs möchte der Gemeinderat baldmöglichst noch beraten. Pachtvertrag Kraftfahrzeughalle: Der Vertrag zur Pacht der ehemaligen Kraftfahrzeughalle eines Busunternehmens neben dem Feuerwehrhaus wurde überarbeitet und die Laufzeit bis Ende 2045 angepasst. In der nicht-öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 7. Dezember stimmte das Gremium diesem Pachtvertrag zu, so dass die Feuerwehr weiter diese Halle nutzen kann. Heubachbrücke: Der Bürgermeister gab bekannt, dass die die neue Brückenplatte für die Heubachbrücke am Mainfahrradweg in der Nähe des Luna Parks bereits am Dienstag, 14. Dezember 2021 und somit zwei Tage früher als geplant eingesetzt worden sei (wir berichteten). Ursprünglich waren die Arbeiten für Donnerstag, 16. Dezember 2021, geplant.Dank für Wunschbaumaktion: Winter dankte der Initiatorin der diesjährigen Wunschbaumaktion, Gemeinderätin Mariska Pietsch (Heimat mit Zukunft) sowie allen beteiligten Gemeinderäten und weiteren Helfern für das auch 2021 umgesetzte Projekt für die Seniorinnen und Senioren im Ort (wir berichteten). Von einem großen Weihnachtsbaum in der Ortsmitte am Alten Rathaus konnten in der Adventszeit Sterne mit Wünschen von Senioren abgenommen und erfüllt werden, die Päckchen wurden dann an einer von zwei Sammelstellen abgegeben werden. Ein Team von engagierten Helfern kümmert sich wie in den Vorjahren dann um die Verteilung. Parksituation: Kurt Bittner (PWG/FW) sprach die Parksituation im Bereich der Bushaltestelle und Bäckerei in der Hauptstraße an. Vor allem die mittlerweile barrierefrei ausgebaute Bushaltestelle und das Parkverhalten in diesem Abschnitt würden nicht zusammenpassen.