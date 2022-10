Was die Mirabellenjugend Eisenbach »Hardt« so alles vorhat

Interview mit Samira Giegerich und Jessica Klug

Obernburg 17.10.2022 - 14:44 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Samira Giegerich (links) und Jessica Klug von der Mirabellenjugend Eisenbach "Hardt" auf der Mirabella. Mitgebracht haben die beiden ihre Satzung und ein Mirabellenbäumchen.

Wie entstand die Idee?

Jessica Klug: Eigentlich war es im wahrsten Sinne eine Schnapsidee, die 2019 auf dem letzten Mirabellenfest vor der Corona-Pandemie fünf dem Wasser- und Bodenverband sehr nahestehende junge Leute hatten. Wir hatten einfach Lust den Verband noch stärker zu unterstützen und die Jugendarbeit zu fördern.

Sie wollten zuerst nur eine Jugendgruppe gründen?

Samira Giegerich: Richtig. Doch dann kam die Idee, etwas eigenes zu machen.

Wie haben die Mitglieder des Wasser- und Bodenverbands reagiert?

Klug: Wir hatten uns schon im August 2019 dem Verbandsausschuss vorgestellt. Wir wollten, dass die Mitglieder wissen, dass wir keine Konkurrenz sind, sondern den Verband nur unterstützen wollen. Man hat ja eine große Verantwortung mit dem großen Gelände, der Bewässerung und der Organisation des Mirabellenfestes. Die meisten Mitglieder haben es sofort sehr positiv aufgenommen und wir wurden gleich zur nächsten Ausschusssitzung eingeladen.

Kann jeder Mitglied werden?

Klug: Genau. Bei uns kann jeder mitmachen. Zurzeit ist das jüngste Mitglied 14 Jahre alt und das älteste Mitglied ist 32. Es können aber auch ältere Mitglieder als fördernde Mitglieder beitreten.

Warum haben Sie die Rechtsform »Verein« gewählt und sind nicht einfach dem Wasser- und Bodenverband beigetreten?

Klug: Der Wasser- und Bodenverband ist ja eine Körperschaft des Öffentlichen Rechts. Dort darf man nur Mitglied sein, wenn man ein Grundstück auf der Hardt besitzt. Wir beide sind ja seit vielen Jahren durch unsere Familien Mitglied im Wasser- und Bodenverband. Damit aber auch andere bei uns Mitglied werden können, haben wir die Vereinsform gewählt. Als Verein können wir die vielfältigen Aufgaben rund um die Hardt auf noch mehr Schultern verteilen und gezielter vor allem junge Menschen dafür begeistern. Wir sind zwar kein eingetragener Verein, haben aber schon die Gemeinnützigkeit beantragt.

Wo treffen Sie sich?

Giegerich: Bei gutem Wetter an der Mirabella. Wir haben uns aber auch schon im Sportheim oder zuhause getroffen. Wenn unser schöner Bauwagen, den Paul Klimmer uns geschenkt hat und den wir gerade herrichten, fertig ist, wird das unser neues Vereinsheim.

Bei welchen Veranstaltungen waren Sie schon aktiv?

Giegerich: Als erstes haben wir 2020 das kleine interne Helfer-Mirabellenfest organisiert. Am nächsten Tag haben wir das Everesting mit dem Eisenbacher Marcus Marquart unterstützt, der den Eisenbacher Hausberg »Hardt«, auf dem das Fest jährlich stattfindet, 98 Mal mit dem Rennrad erklomm und dabei 265 Kilometer und 8848 Höhenmetern zurücklegte. Im letzten Jahr haben wir dann das »Mirabellenfest dahoam« geplant, bei dem wegen Corona statt des großen Festes ein Autokonvoi im Dorf stattfand, den wir auch selbst organisiert hatten. Dieses Jahr waren wir auch beim Mirabellenfest eingebunden. Auch ein Sonnenwendfeuer haben wir letzten Winter organisiert.

Was machen Sie außer Festen noch?

Klug: Wir haben andere Vereine unterstützt und Dienst im Naturfreundehaus gemacht. Wir machen Baumschnittkurse, mähen den Rasen und sammeln Müll. Wir schneiden Akazien und halten das Verbandsgelände in Schuss. Wir waren beim Frühjahrsmarkt in Obernburg mit einem Stand vertreten. Und am Wochenende beim Apfelmarkt in Obernburg haben wir Patenschaften für Mirabellenbäume versteigert und dabei acht Paten gefunden. Voriges Wochenende stand die Äbbelwoihäcke auf der Mirabella an. Wir hatten auch schon gemeinsame Aktionen mit den Omborscher Äbbelwoibuwe und haben auch bei denen gekeltert. Bei den Äbbelwoibuwe steht ja auch das Thema Streuobst und Nachhaltigkeit im Vordergrund. Wir profitieren voneinander.

Der Bauwagen auf der Mirabella wird gerade hergerichtet. Wenn er fertig ist, soll er das neue Vereinsheim werden.

Sie haben beim Mirabellenfest dieses Jahr eine spezielle Aktion organisiert...

Giegerich: Ja, unsere Aktion »Awareness (Bewusstsein) für mehr Sicherheit« kam sehr gut bei den Leuten an. Wenn man sich auf dem Fest belästigt fühlte, konnte man sich bei uns melden. Wir wurden von vielen Leuten angesprochen, dass sie die Aktion positiv fanden. Aber zum Glück haben wir es nicht gebraucht.

Wie finanziert sich der Verein?

Klug: Zuerst einmal haben wir Mitgliedsbeiträge in Höhe von 19,41 Euro. Dann hatten wir Einnahmen aus dem Everesting mit dem Eisenbacher Marcus Marquart, der ein Viertel der Einnahmen für die Jugendarbeit des Wasser- und Bodenverbandes spendete. Bei den Herbstklängen 2020, wo wir beim Aufbau geholfen und Dienste gemacht haben, haben wir einen Zuschuss von der Stadt bekommen. Beim Förderpreis der Rotarier haben wir den dritten Platz belegt und 1000 Euro bekommen. Außerdem können wir als Verein auch öffentliche Förderungen beantragen. Und beim Mirabellenfest haben wir erstmals unseren Mirabellenköni-Gin ausgeschenkt, das ist ein Mirabellensirup mit Gin und einer Mirabelle. Das Getränk ist sehr gut angekommen und war am Samstag schnell ausverkauft.

Warum beträgt der Mitgliedsbeitrag gerade 19,41 Euro?

Giegerich: Das ist Gründungsjahr des Wasser- und Bodenverbandes.

Wie haben Ihre Familien und eure Freunde auf die Vereinsgründung reagiert?

Klug: Die Meinung bei unseren Familien und Freunden war nur positiv und viele haben sich mittlerweile dem Verein ebenfalls angeschlossen.

Was freut Sie am meisten?

Giegerich: Wir sind total happy, dass so viele junge Leute mit anpacken. Wenn wir etwas organisieren, sind sofort zehn Leute da und wollen helfen. Aber auch vom Verband werden wir über alle Generationen hinweg unterstützt. Alle sind bereit mitzuarbeiten.

Es gab ja schon immer ein bisschen Rivalität zwischen Eisenbach und Obernburg. Wachsen die beiden Stadtteile jetzt enger zusammen?

Jessica Klug: Das könnte man fast so sagen. Als halbe Eisenbacherin und halbe Obernburgerin freut es mich besonders, dass wir im Verein mittlerweile statt Eisenbach und Obernburg oft »Eisenburg« sagen. Bei all der spaßigen Frotzelei, die traditionell auch immer ein bisschen dazugehört, ist es uns vor allem wichtig, zusammenzuarbeiten und die Gemeinschaft zu stärken.

Martin Roos

Hintergrund: Mirabellenjugend Eisenbach "Hardt" Zweck des Vereins Mirabellenjugend Eisenbach "Hardt" ist in erster Linie die Förderung der Jugendarbeit im Sinne der Weiterführung des heimatgeschichtlich-kulturell und aus Sicht der Landschaftspflege bedeutsamen Streuobstanbaus auf der Hardt im Obernburger Stadtteil Eisenbach. Allgemein soll dadurch auch ein höheres Bewusstsein in der Eisenbacher Bevölkerung über die Notwendigkeit des Erhalts der Hardt in ihrem traditionsreichen Charakter als Obstanbaugebiet geschaffen werden. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch regelmäßige Veranstaltungen, Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsmaßnahmen rund um das Thema "Streuobst und Bewässerung". Die Gründungsversammlung fand am 25. Oktober 2020 im alten Rathaus in Eisenbach statt. Vorsitzende ist Samira Giegerich, ihre Stellvertreterin Enya Scherübl, Schriftführer Lukas Weis und Kassiererin Celina Koch. Die weiteren Gründunsgmitglieder sind Jessica Klug, Theresa Hohm, Vanessa Koch, Tobias Weis, Fabian Rothermich und Dario Schulz.