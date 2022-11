Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Was die Gemeinde Hausen derzeit bewegt

Bürgerversammlung: 100 Zuhörer verfolgen Bericht von Bürgermeister Michael Bein - Weichen für Zukunft gestellt

Hausen 04.11.2022 - 14:09 Uhr 2 Min.

Bürgermeister Michael Bein bei seinem Rechenschaftsbericht über das kommunale Geschehen in Hausen in der Bürgerversammlung

Mit dem Begegnungshaus entstehen zentral im Ort Vereinsräume, Verwaltungsräume, ein kleiner Saal und das gemeindliche Archiv. Der Außenbereich wird die Fläche vor dem Backhaus erweitern und einen zentralen Platz bilden. Das Gebäude wird barrierefrei. Im Jahr 2019 waren für das Projekt etwa 2,4 Millionen Euro geplant, aktuell muss von einer Kostensteigerung von etwa 20 Prozent ausgegangen werden, so dass am Ende ein Betrag in Richtung drei Millionen Euro sehr wahrscheinlich sei, sagte Bein.

Die Planungen zur Erweiterung des Kindergartens mussten durch Vorgaben der Behörden mehrmals geändert werden, die aktuelle Planung mit einem Anbau an das Bestandsgebäude sei daher eine Kompromisslösung. Aktuell erstellten Fachplaner letzte Pläne, die eventuell in diesem Jahr noch eingereicht werden könnten. Da die Gemeinde mit einem hohen Förderbetrag rechnet, wird der Eigenanteil deutlich unter den geplanten Kosten von 2,1 Millionen Euro liegen.

Die offene Ganztagsschule braucht neue Räumlichkeiten, um Platz für den Kindergarten zu schaffen. Der Baubeginn ist 2023 geplant bei geschätzten Kosten von 750.000 Euro. Für das neue Wohnquartier Brunnengasse ist der Baugrund vorbereitet. Der Realisierung stehe nichts mehr im Wege, erklärte Bein. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser wird im kommenden Jahr mit dem Glasfaserausbau beginnen. Der Gemeinde entstünden keine Kosten. Der Dornauer Weg wird auf einer Länge von 270 Metern saniert; Kanal, Wasserleitung und Fahrbahndecke müssen erneuert werden. Ein Baubeginn steht noch nicht fest.

Auf Eis liegt der seit etwa zwei Jahren geplante Bike-Park. Das Umweltgutachten komme zu dem Ergebnis, dass auf der dafür vorgesehenen Wiese schützenswerte Zauneidechsen leben, die nicht ihres Lebensraums beraubt werden dürften.

Ein großes Thema ist nach wie vor die Verkehrssituation im Ort: Zur Sprache kamen Parkkonzept, Parkverbote, Geschwindigkeitsbegrenzungen, Beschilderung und Verkehrsüberwachung. Allerdings habe Hausen auf der Kreisstraße durch den Ort nur wenige Eingriffsmöglichkeiten in den Verkehr, erklärte Bein.

Seit Beginn des Jahres gilt für den Friedhof eine neue Satzung als »freier Friedhof«, da die Gemeinde keinen Bestatter mehr für das Öffnen und Schließen der Gräber habe finden können. Nun müssten frei gewählte Bestattungsunternehmen alle notwendigen Arbeiten in Eigenregie erledigen und mit den Hinterbliebenen abrechnen. Die Gemeinde habe dabei kein Recht, in die Preisgestaltung einzugreifen.

Nicht nur Obstbäume, sondern alle sicherheitsrelevanten Bäume im Gemeindegebiet werden zukünftig in einem Baumkataster erfasst. Nicht realisierbar ist laut Bein ein Lebensmittelmarkt im Ort, der automatisiert funktioniert und rund um die Uhr geöffnet hat. Ein Betreiber sei zwar gefunden worden, aber aus Emissionsschutzgründen sei ein Markt auf dem Raiffeisenplatz im Wohngebiet nicht genehmigungsfähig.

Um auf mögliche Stromausfälle für die öffentliche Infrastruktur vorbereitet zu sein, hat die Gemeinde Notstromaggregate und den erforderlich Treibstoff beschafft. Mit Feuerwehr, Helfern vor Ort, THW und Bauhof wurde ein Notfallplan erarbeitet.

Kämmerer Peter Maidhof erläuterte den Haushaltsplan der Gemeinde und erklärte dabei auch Fachbegriffe. Außerdem ging er auf den aktuellen Stand der Haushaltsführung ein.

Zahlen und Fakten: Gemeinde Hausen Zu Beginn des Jahres hatte Hausen 1937 Einwohner, davon 63 mit Nebenwohnsitz. 97 Einwohner haben nicht die deutsche Staatsbürgerschaft, davon sind 45 EU-Bürger. Stark vertreten ist die türkische Nationalität mit 31 Bewohnern, aus dem sonstigen Ausland leben dort 21 Menschen. Die Zahl der Geburten ist mit 13 gegenüber den letzten beiden Jahren (20 und 21 Geburten) stark rückläufig, ebenso die der Eheschließungen mit 22 gegenüber 39. Die bisher 14 Sterbefälle liegen im Rahmen der letzten Jahre. Die Zahl der Kirchenaustritte hat bereits jetzt gegenüber dem letzten Jahr um fast 70 Prozent zugenommen. Die Zahl der erteilten Baugenehmigungen ist gegenüber den Vorjahren um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Die Schulden der Gemeinde betrugen zu Beginn des Jahres 22.200 Euro und damit rund zwölf Euro pro Einwohner. Die Hebesätze der Grundsteuern betrugen 250 Prozent, bei der Gewerbesteuer 300 Prozent. Die Wassergebühren liegen bei 4,01 Euro, die Kanalgebühren bei 3,10 Euro. ney