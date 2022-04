Klaus Babilon und Martin Spilger: Was die Kandidaten als Miltenberger Kreisbrandrat planen

Beide wollen oberster Feuerwehrmann werden

Doch der Reihe nach. Mitte März starb überraschend der amtierende Kreisbrandrat Meinrad Lebold. Und zwar kurz vor der angesetzten Neuwahl. Der 60-Jährige hatte erneut für das Ehrenamt kandidiert. Gegen ihn trat Klaus Babilon aus Mömlingen an. Durch Lebolds plötzlichen Tod wurde alles anders. Die Neuwahl wurde verschoben.

Wie Landrat Jens Marco Scherf im Gespräch mit unserem Medienhaus sagt, mussten sich die Kameraden zunächst sortieren. »Es ging erstmal darum, mit der Situation klar zu kommen, wenn eine so zentrale Figur plötzlich weg ist.«

Nun soll die Kommandantenversammlung laut Scherf im Mai stattfinden. Bis dahin wird die Kreisbrandinspektion von Hauke Muders, der Lebolds Stellvertreter war, geführt. Diese Zeit war auch deshalb nötig, damit sich potenzielle Kandidaten für das Amt des Kreisbrandrates Gedanken machen können, ob sie zur Wahl antreten. Neben Babilon könnten schließlich noch andere Kameraden, die nicht gegen Lebold kandidieren wollten, Interesse an dem Amt haben. Und tatsächlich: Inzwischen gibt es mit Martin Spilger aus Obernburg einen zweiten Kandidaten. Doch wer sind die beiden Männer? Was haben sie mit der Feuerwehr im Kreis Miltenberg vor?

Klaus Babilon

Klaus Babilon will seinen Blick vor allem auf die kleinen, dezentralen Feuerwehren legen. Denn: »Selbst die kleinste Feuerwehr ist extrem wichtig.« Sollte er gewählt werden, will der 52-Jährige jede einzelne Wehr besuchen, sich mit den Kameraden zusammensetzen und deren Probleme sammeln, analysieren und schauen, was man tun kann. Pauschalisieren lasse sich das nicht. Was er schon ankündigt, ist, dass die Mitglieder kleinerer Wehren bei Lehrgängen stärker berücksichtigt werden sollen als das bislang der Fall sei.

Der Mömlinger will außerdem transparenter kommunizieren, denn es gebe oft zu wenig Informationen. Und ihm sei ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe wichtig. »Als Kreisbrandrat fühlt man sich nicht als etwas Besseres.« Offene Baustellen seien außerdem der Umbau der Kreiseinsatzzentrale im Landratsamt und die Umsetzung des Digitalfunks. Mittelfristig will Babilon außerdem die Konzepte für überörtliche Einsätze überarbeiten.

Dass er bislang nicht in der Führung der Kreisfeuerwehr ist, sieht Babilon nicht als Nachteil. »So kann ich frischen Wind reinbringen und bin unbelastet.« Er sei rund 20 Jahre Kommandant beziehungsweise Stellvertreter gewesen; er wisse, wie Feuerwehrführung geht.

Gerüchten, denen zufolge er die Kreisbrandinspektion komplett austauschen wolle, wenn er gewählt würde, widerspricht er deutlich: »Das ist Quatsch, damit würde man ja die ganze Erfahrung verlieren.« Wer mit ihm zusammenarbeiten wolle, dürfe selbstverständlich bleiben. Auch wenn es wohl Umstrukturierungen geben werde.

Martin Spilger.

Umstrukturieren will auch Martin Spilger. Sollte er gewählt werden, will er einen stärkeren Fokus auf den Katastrophenschutz legen. Als Beispiel nennt er die sich ändernde Gefahrenlage durch den Klimawandel. »Wir hatten im letzten Jahr drei Kontingenteinsätze in Kitzingen und im Ahrtal. Da können wir uns nicht hinstellen und sagen 'In Miltenberg passiert so etwas nicht'.« Um für derartige Großeinsätze gewappnet zu sein, will auch Spilger die Kreiseinsatzzentrale modernisieren und er will die Kreisbrandinspektion personell verstärken.

Einen stärkeren Fokus will er außerdem auf Ausbildung legen. Damit hat Spilger bereits Erfahrung: Der 47-Jährige ist seit sieben Jahren als Fach-Kreisbrandmeister für Ausbildung Teil der Kreisbrandinspektion. Er sagt: »Feuerwehrleute haben nicht nur die Pflicht, sich ausbilden zu lassen, sondern auch das Recht.« In diesem Bereich gebe es noch zu viele eigene Kochtöpfe in den Wehren. Er wolle hier mehr zusammenführen.

Spilger, der vor seiner Zeit in der Kreisbrandinspektion neun Jahre lang Kommandant in Obernburg war, kennt als Fach-Kreisbrandmeister für Ausbildung wohl die meisten Feuerwehrleute im Kreis. Davon verspricht er sich einen Vorteil. »Die Feuerwehren kennen mich und ich kenne sie«, schreibt er etwa in dem Fragebogen, den beide Kandidaten vom Landratsamt bekommen haben. Doch er betont, er trete nicht gegen seinen Schwager an, sondern beide würden den Feuerwehrleuten ein Angebot machen. Dass da jeder seine Unterstützer habe und es Lager gebe, sei normal. Wichtig sei, dass die Feuerwehr nach der Wahl wieder in den Alltag zurückkehre.

Alltag haben die beiden Kandidaten bereits für das Osterwochenende geplant: »Ich bin fest entschlossen, mit ihm am Wochenende Ostereier zu suchen«, sagt Spilger über seinen Gegenkandidaten und Schwager. Babilon findet: »Die Feuerwehr ist das eine, das hat aber mit der Familie nichts zu tun.«

Stichwort: Die Kreisbrandinspektion Die Kreisbrandinspektion ist die ehrenamtliche Führungsinstanz auf Kreisebene in Bayern. Sie fungiert als Schnittstelle von der Kreisverwaltung - also dem Landratsamt, dem die Kreisbrandinspektion unterstellt ist - zu den kommunalen Feuerwehren. An der Spitze der Kreisbrandinspektion steht der Kreisbrandrat. Dieser wird auf Vorschlag des Landrats von den Kommandanten der Feuerwehren im Kreis auf sechs Jahre gewählt. Die Regierung von Unterfranken bestätigt diese Wahl. Der Kreisbrandrat berät und unterstützt das Landratsamt, die Gemeinden und die Feuerwehren zu Fragen des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung. Er besichtigt die Feuerwehren und sorgt für Ausbildungen. Dem Kreisbrandrat untergeordnet sind die Kreisbrandinspektoren. Im Kreis Miltenberg gibt es davon bisher zwei - Thomas Zimmermann, der für den nördlichen Teil des Landkreises zuständig ist, und Hauke Muders, der für den südlichen Bereich zuständig ist. Ihnen sind jeweils drei respektive vier Kreisbrandmeister unterstellt, die die jeweiligen Bereiche unter sich aufteilen. Außerdem gehören Fach-Kreisbrandmeister der Kreisbrandinspektion an, die direkt dem Kreisbrandrat unterstellt sind und die sich um bestimmte Fachbereiche kümmern. Dazu gehören Themen wie Digitalfunk, Ausbildung und Katastrophenschutz. Der Kreisbrandrat stellt sich seine Kreisbrandinspektion nach seiner Wahl selbst zusammen. Das ist allerdings erst seit einer Änderung der Feuerwehrgesetzes von 2017 so. Seither endet die Amtszeit der Kreisbrandinspektoren und -meister mit der Wahlperiode des Kreisbrandrates. Davor waren sie davon unabhängig.