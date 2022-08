Was den Sternschnuppenschauer so faszinierend macht: Einblicke und Tipps zur Hauptzeit der Perseiden

Au­gust bietet Beobachtern der Region Schauspiel

Miltenberg 05.08.2022 - 13:54 Uhr 7 Min.

Sternschnuppe am Himmel. +++ dpa-Bildfunk +++ Der Sternenhimmel über Pilsum in Ostfriesland +++ dpa-Bildfunk +++ Eine Sternschnuppe fällt am 13.08.2017 Hawes (Großbritannien) vom Abendhimmel. Foto: Danny Lawson/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Eine Sternschnuppe leuchtet am Nachthimmel am 11.08.2013 über dem Landkreis Oder-Spree nahe Sieversdorf (Brandenburg) auf. Foto: Patrick Pleul/dpa ++ +++ dpa-Bildfunk +++

Eberhard Maschik hat sich seinen Beobachtungsposten schon zurecht gestellt: einen Liegestuhl im Garten. Der Hobby-Astronom aus Mömlingen (Kreis Miltenberg) hofft wie jedes Jahr im Sommer darauf, möglichst viele Sternschnuppen bewundern zu können. Noch bis Ende August sind die sogenannten Perseiden sichtbar. Das ist ein jährlich zwischen 17. Juli und 24. August wiederkehrender Meteorstrom, der etwa in der Mitte dieses Zeitraums herum besonders viele Sternschnuppen aufweist.

Der Ursprung dieses Stroms, erklärt Maschik, liegt im namensgebenden Sternbild Perseus, das im Nordhimmel und mitten im Band der Milchstraße liegt. Im Volksmund werden die Sternschnuppen aus diesem Himmelsbild auch Laurentiustränen genannt, weil sie mit dem Fest des Märtyrers Laurentius von Rom am 10. August zusammenfallen.

Erstmals beobachtet wurden die Perseiden laut Überlieferungen um 36 vor Christus in China, um 811 dann auch in Europa. »Die Perseiden setzen sich zusammen aus den Auflösungsprodukten des Kometen 109P/Swift-Tuttle«, weiß Maschik. Sternschnuppen sind also winzige Überreste riesiger Himmelskörper. Komet 109P/Swift-Tuttle war 1862 entdeckt worden. Die Erde kreuzt auf ihrer Bahn jährlich immer um dieselbe Zeit eben die Staubspur, die der Komet einst im All hinterlassen hat. Die Staubteilchen treffen dabei mit hoher Geschwindigkeit auf die Atmosphäre und bringen die Luftmoleküle zum Leuchten. Die Sternschnuppe ist daher nicht das verglühende Staubkorn selbst, sondern wird erst durch das Leuchten der ionisierten Luft sichtbar. Tatsächlich sind Sternschnuppen nur winzig klein und meist unter einem Millimeter groß.

Als Meteore werden heute vor allem eben diese Leuchterscheinungen der Sternschnuppen bezeichnet, bei größerer Helligkeit spricht man von Feuerkugeln oder Boliden. Die wenigen bis zur Erdoberfläche herabfallenden größeren Himmelskörper nennt man Meteorite. Die Überreste des Verglühens und die feinsten, nicht mit mit dem bloßen Auge erkennbaren Meteore (sogenannte Mikrometeoriten) ergeben dann die sogenannten extraterrestrischen Aerosole. Die Schätzungen des dauernd herabrieselnden Meteorstaubs reichen von einigen hundert bis 5000 Tonnen pro Tag. Fast immer sind die meisten Sternschnuppen in der zweiten Nachthälfte zu sehen, weil der Beobachter dann auf der Vorderseite der Erdbewegung um die Sonne liegt. Den Höhepunkt des Perseidenregens liegt normalerweise um den 12. und 13. August herum.

Sternguckeran der Johann-Kern-Sternwarte in Reicholzheim. Fotos: Michael Geringhoff

Vollmond trübt Sicht

Doch Eberhard Maschik vermutet, dass Sternengucker dieses Jahr an den Tagen eher Pech haben werden - weil Vollmond ist und dieser die kleinen Sternschnuppen überstrahlt. »Um den 8. oder 9. August stehen die Chancen eventuell besser«, schätzt er. Zum Höhepunkt könnten schon mal bis zu 100 Sternschnuppen pro Nacht gesichtet werden. Am besten funktioniert das, wenn man den Blick Richtung Nordosten richtet, dort, wo auch das Sternenbild Perseus ist. Zur Orientierung kann ein kostenloses Programm namens Stellarium dienen, mit dem man sich auf auf dem Rechner quasi den Live-Sternenhimmel anschauen kann. Die beste Gelegenheit, die kosmischen Staubkörner leuchten zu sehen, ist laut Maschik zwischen zwei und vier Uhr nachts.

»Sternschnuppen beobachtet man am besten im Liegen«, so der Astronomie-Fan, der sich schon seit er zehn ist für Weltall und Sterne begeistert. Heute gibt der 68-jährige frühere Maschinenbauer sein Wissen gern in Kursen an der Aschaffenburger Volkshochschule weiter und tauscht sich gern mit Gleichgesinnten aus, unter anderem im Aschaffenburger Sonnenuhr-Förderkreis. Dieser hat sich für die Errichtung des großen Zeitmessers auf dem Aschaffenburger Theaterplatz eingesetzt und möchte anderen das Interesse an Astronomie und Wissenschaft näher bringen.

Die Freude übers Sternschnuppen-Beobachten wird allerdings nicht nur Eberhard Maschik häufig durch Lichtverschmutzung getrübt. Zwar sehe der Sternen-Fan das Phänomen auch vom eigenen Garten aus, aber am besten, wenn keine Lichtquellen wie Laternen oder Scheinwerfer vorbeifahrender Autos in der Nähe sind. »Auch Handys sollte man weglegen«, so Maschik. Am besten ließen sich Sternschnuppen bei klarem Nachthimmel und völliger Dunkelheit beobachten - zum Beispiel auf den freien Feldern vor dem Aschaffenburger Stadtteil Obernau oder auf dem Jugendzeltplatz Zittenfelden bei Schneeberg (Kreis Miltenberg). Stimmen die Bedingungen, braucht man auch keine großen technischen Hilfsmittel. »Das menschliche Auge eignet sich immer noch am besten«, findet Maschik.

Blick in die Sterne

Bei klarem Himmel lassen sich die Sternbilder gut erkennen. Das Sternbild Perseus, aus dem der Perseiden-Strom entspringt, liegt im Nordhimmel und soll den griechischen Helden Perseus darstellen, der die tödliche Medusa besiegte. Die Sterne Mirfak, Delta Persei, Epsilon Persei und Zeta Persei bilden dabei den Körper und ein Bein des Perseus. Der Stern Algol steht für das abgeschlagene Haupt der Medusa, das er in der Hand hält. In der griechischen Mythologie war Perseus der Sohn des Zeus und der Danaë. Er besiegte Medusa, deren Blick jedes Lebewesen in Stein verwandeln konnte und schlug ihr den Kopf ab. Aus Medusas Hals entsprang das Pferd Pegasus. Damit ritt Perseus zu Andromeda, die er vor dem Meeresungeheuer Ketos rettete und als Lohn zur Frau bekam. Andromeda, ihre Eltern Kepheus und Kassiopeia sowie das Ungeheuer Ketos sind ebenfalls Sternbilder in der Nähe des Perseus. Perseus gehört zu den 48 klassischen Sternbildern, die Ptolemäus beschrieben hat. Tipps für Beobachter: Zur Orientierung gibt es Apps wie Stellarium oder Star Walk oder Bücher wie das Kosmos Himmelsjahr.

Sternschnuppen der Perseiden (Bildmitte) Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Sternschnuppen und Aberglaube

Ein Mensch, der eine Sternschnuppe sieht, hat einen Wunsch frei - so der volkstümliche Aberglaube. Angeblich geht dieser Wunsch in Erfüllung, solange direkt nach dem Entdecken der Sternschnuppe die Augen geschlossen werden und der Wunsch keiner anderen Person mitgeteilt wird. Zudem sollte die Sternschnuppe alleine gesehen werden.Woher dieser alte Glaube kommt, ist unbekannt. Eine Erklärung ist, dass die Menschen in den Sternen einst göttliche Lichtfunken am dunklen Firmament sahen. Die über das Nachtblau ziehenden Sternschnuppen interpretierte man als Dochte, die den Engeln beim Putzen der Himmelskerzen herunterfielen. Daher hofften die Menschen auf göttlichen Beistand oder einen Engel an der Seite, wenn man beim Anblick einer Sternschnuppe einen stillen Wunsch äußerte. mir

Weitere Sternschnuppenschauer

Neben den Perseiden gibt es noch weitere bekannte Sternschnuppenströme in Deutschland über das Jahr verteilt:Die Quadrantiden im Januar, die Lyriden im April, die Arietiden von Mai bis Juli, die Eta- Aquariiden von April bis Mai, die Draconiden im Oktober, die Orioniden und Leoniden im November sowie die Geminiden und Ursiden im Dezember.

Sternenkarte: Erkennen sie diese Sternbilder?

Klicken sie auf die Punkte, um mehr Informationen zu den Sternbildern am Nordhimmel zu bekommen.

Der Vorsitzende des Vereins Volkssternwarte Würzburg über die Bedeutung und den Ursprung von Sternschnuppen

Josef Laufer, Vorsitzender des Vereins Volkssternwarte Würzburg und Sternenkundler.

Was ist das Faszinierende an Sternschnuppen und was macht sie so besonders? Wir haben Josef Laufer gefragt, Vorsitzender des Vereins Volkssternwarte Würzburg, dem er seit 1986 angehört und an dessen Spitze er seit 1999 steht. Der Diplom-Physiker und ehemalige Programmierer Laufer betreut die Sternwarte ehrenamtlich und bietet dort auch Führungen an. Die Astronomie ist, wie er sagt, seit 1969 sein Hobby: Auslöser war der Blick auf den hellen Planeten Mars am Abendhimmel.

Die Perseiden bestehen ja - wie alle Sternschnuppen - aus den Überresten eines Kometen. Wieso ziehen diese Überreste immer zur selben Zeit im Jahr über unseren Himmel? Theoretisch könnten sie sich ja einfach im All verteilen und verschwinden.

Das tun sie auch. Nur dauert es viele tausende Jahre, bis sich ein Komet völlig aufgelöst hat. Von den Millionen schon zerfallener Kometen kommen dann Sternschnuppen aus allen möglichen Richtungen, vielleicht ein oder zwei pro Stunde, das ganze Jahr über. Noch vorhandene oder erst vor Kurzem zerfallene Kometen haben ihr abgegebenes Material, das wir als Kometenschweife sehen, mehr oder weniger längs ihrer Bahn verteilt. Nur dann, wenn die Erdbahn die Kometenbahn kreuzt, fliegt die Erde durch diese Staubwolke und die Teilchen werden durch die Erdatmosphäre abgebremst und heiß. Das Leuchten entsteht durch Ionisation der Gase, da die Temperatur auf über 3000 Grad ansteigt, genauso wie in einem Gewitterblitz. Die meisten Bröckchen überstehen den Flug aber nicht, sondern verglühen bereits in etwa 80 Kilometer Höhe über dem Boden. Je nachdem wie schräg die Kometenbahn zur Erdbahn verläuft, sieht man die Kometen aus einer bestimmten Richtung, einem bestimmten Sternbild kommen. Deswegen sind die Sternschnuppenströme nach den Sternbildern benannt, aus denen sie zu kommen scheinen. Weil Erd- und Kometenbahn sich praktisch nicht ändern, bleibt der Bahnschnittpunkt immer an derselben Stelle, die Sternschnuppen kommen jedes Jahr zur selben Zeit.

Es gibt ja im Jahr mehrere Sternschnuppenregen, was ist das Besondere an den Perseiden?

Es ist einer der drei, vier stärksten Sternschnuppenströme. Aber er ist im Sommer sichtbar, wenn es warm ist, wenn Leute Urlaub haben, wenn man sowieso länger aufbleibt und nachts draußen ist, und öfters klarer Himmel herrscht als im Winter. Zudem ist es so: Nur wenn der Punkt, von dem die Sternschnuppen zu kommen scheinen, der sogenannte Radiant, sichtbar, also aufgegangen ist, kann man die Sternschnuppen sehen. Sie fallen ja sonst schon für uns hinter dem Horizont auf die Erde. Das Sternbild Perseus steht im August abends schon halbhoch, wenn es dunkel genug ist. Ähnlich ist es mit den Geminiden Mitte Dezember, aber es ist halt Winter: kalt, oft bedeckter Himmel. Bei den Leoniden im November und den Quadrantiden im Januar geht das betreffende Sternbild erst nach Mitternacht auf, das hält viele von der Beobachtung ab. Andere Sternschnuppenschwärme versprechen deutlich weniger Exemplare pro Stunde und sind daher auch nicht so bekannt.

Technisch gesehen sind Sternschnuppen ja »nur« kleine Staubkörner. Welchen Wert haben sie für die Wissenschaft?

Kometen sind Überreste der Entstehung unseres Planetensystems, sozusagen ein tiefgefrorenes Archiv. Über die Sternschnuppen bekommen wir einen Einblick in dieses Archiv. Natürlich auch über die Erforschung der Kometen selber, aus der Ferne oder mit Raumsonden, und über die Meteoriten, also richtig große Sternschnuppen, die den Flug durch die Atmosphäre überstanden haben, also nicht völlig verglüht sind. Die Geschwindigkeiten liegen bei 15 bis 70 Kilometer pro Sekunde, die Flugbahnen sind meist nur 50 bis 200 Kilometer lang. Überreste erreichen als Mikrometeorite die Erde und können überall gefunden werden.

Vier Sternschnuppengucker stehen auf dem Münchner Olympiaberg, im Hintergrund das Riesenrad des Volksfestes im Olympiapark. Foto: Daniel Karmann dpa/lby +++ dpa-Bildfunk +++

Was sollte der Sternschnuppen-Fan beim Beobachten/Fotografieren beachten?

Man sollte das Sternbild am Himmel identifizieren, von dem die Sternschnuppen kommen sollen. Von da gehen sie in alle Richtungen. Das kann auch sehr weit weg passieren, gut wäre ein Weitwinkel beim Fotografieren. Wenn man eine Sternschnuppe sieht, ist es zu spät, um auf den Auslöser zu drücken, da das Leuchten nur wenige Sekunden dauert. Besser ist eine Videoaufnahme, was ja auch für Gewitteraufnahmen empfohlen wird. Später lassen sich dann Einzelbilder mit Sternschnuppen rauskopieren. Da meist nur eine Sternschnuppe pro Minute kommt oder seltener, sind Langzeitaufnahmen mit Vordergrund meist überbelichtet, wenn man ein paar Sternschnuppen aufs Bild bannen will. Fürs Beobachten mit dem bloßen Auge braucht man einen relativ dunklen Ort im Garten oder außerhalb, Klapp- oder Liegestuhl, oder Decke, Isomatte, Kissen. Notfalls geht es auch vom Balkon aus. Je mehr Himmel sichtbar ist und je dunkler er ist, umso besser.

Was fasziniert Sie persönlich an Sternschnuppen und was denken Sie, fasziniert die Menschen allgemein daran?

Ich finde sie genauso faszinierend wie alle anderen Himmelsobjekte. Erschreckend ist aber, dass trotz der Faszination in der Bevölkerung eine unglaubliche Unkenntnis herrscht. Da werden Kometen und Sternschnuppen ebenso in einen Topf geworfen wie Meteorite und Asteroiden. Das ist so, als würde man Autos und Abgase oder Regen und Wolken gleichsetzen.

Miriam Schnurr

Hintergrund: Sternwarten in der Region Wer Lust hat, sich abseits von Sternschnuppenregen einmal den Nachthimmel von Profis erklären zu lassen, kann das an einigen Sternwarten in unserer Region tun. Johann-Kern-Sternwarte Wertheim Sternwarte der Kopernikussschule Freigericht (Main-Kinzig-Kreis); nächster Termin ist hier ein öffentlicher Vereinsabend am 9. September um 20 Uhr, Bei gutem Wetter ist ein Blick in die Sterne möglich. Volkssternwarte Würzburg: Infos zu aktuellen Terminen auch unter Tel. 0931/7903242. Volkssternwarte Darmstadt: Öffentliche Sonnenbeobachtung am 14. August um 9.30 Uhr. Starkenburg-Sternwarte Heppenheim, hier ist für Herbst 2022 eine Astronomie-AG für Kinder geplant. Zuvor, am 2. September, findet ab 21 Uhr ein öffentlicher Beobachtungsabend statt. Astronomiekreis Walter-Hohmann-Sternwarte Hardheim im Odenwald