Was Bürgstädter Senioren sich für die Pflege wünschen

Gemeinderat in Kürze:

Glasfaserausbau: Welche Möglichkeiten gibt es, um das Glasfasernetz flächendeckend in der Marktgemeinde ausbauen z lassen? Dieser Frage ging Diplom-Ingenieur Jürgen Katzer von dem Büro IK-T aus Regensburg nach. Er zeigte an einer Karte auf, wo Handlungsbedarf besteht und stellte dann zwei Fördermöglichkeiten vor, die Bayerische Gigabit-Richtlinie, die bis 2025 läuft, und die Gigabit-Richtlinie des Bundes, die aber Ende 2022 ausläuft. Er zeigte auf, dass in Bürgstadt 80 Adressen mit der gewünschten Internetgeschwindigkeit ausgestattet werden müssten, was mit 1,2 Millionen Euro zu Buche schlüge. Bei Adressen, wo die die Telekom das Supervectoring anbietet, fällt eine Förderung weg, so Katzer. Bei einer möglichen Förderung von 40 bis 50 Prozent, beläuft sich der Eigenanteil der Marktgemeinde auf 10000 Euro pro Adresse, stellte Bürgermeister Thomas Grün fest und Gerhard Balles (CSU) fragte, ob das angesichts von 1800 Adressen in Bürgstadt überhaupt vertretbar und nötig ist. David Rose (UWG) wies darauf hin, dass in dem neuen Baugebiet am Buschenweg weitere 50 Adressen hinzukommen. Der Vorschlag von Jürgen Katzer war, eine Markterkundung durchzuführen, die Netzanbieter dazu veranlassen soll, den Netzausbau anzugehen. Für die Markterkundung sind Fördergelder vorgesehen, so der Hinweis des Diplom-Ingenieurs. Der Rat beschloss einstimmig, sich zunächst ein Angebot für die Markterkundung vorlegen zu lassen. Die Schule und das Rathaus sind nun mit Glasfaser ausgerüstet. Thomas Grün gab bekannt, dass das Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung einen Zuschuss in Höhe von 88.180 Euro in Aussicht gestellt hat, was 90 Prozent der Kosten entspricht.

Kinder-Garten: Die CSU-Fraktion hat am Dienstag im Gemeinderat den Antrag gestellt, das Projekt "Kinder-Garten in Kindergarten - gemeinsam Vielfalt entdecken" umzusetzen. Sie begründeten ihr Ansinnen mit dem Wunsch, Kinder frühzeitig für Natur und Artenschutz zu begeistern und Wissen über die Entstehung von Obst, Gemüse und Kräutern zu vermitteln. Durch den großzügigen Erwerb von Gartengelände im direkten Umfeld des Kindergartens bestünden optimale Voraussetzungen zur Umsetzung dieses Projekts. Bürgermeister Thomas Grün gab die Stellungnahme der Kindergartenleitung bekannt, die betont, dass die Natur im Kindergarten Bürgstadts einen hohen Stellenwert hat, regelmäßige Spaziergänge durch Schrebergärten und Waldtage wurden als Beispiele genannt. Auch wenn der Kindergarten "mit Projekten überhäuft wird", so die Leitung, stehe man dem "Kinder-Garten" offen gegenüber. Da aber im Frühling 2022 umfangreiche Bauarbeiten anstehen, möchte man zunächst abwarten, welche Flächen nutzbar sind. Je nachdem wie das Interesse von Kindern und Eltern ausfällt, könne dann das Projekt in Angriff genommen und vorübergehend ein Gartenbeet eingerichtet werden.

Verkehrsschau: Heike Friedel (CSU) wollte das Ergebnis der Verkehrsschau im Herbst wissen. Grün informierte, dass an verschiedenen Stelle "Haifischzähne" angebracht wurden und die anderen Verbesserungsvorschläge "peu à peu" abgearbeitet werden. Die Gemeinderätin gab zudem die Unzufriedenheit der Schwimmbadbesuchern weiter. Die Buchung sei zu kompliziert, werde beklagt. Ob nicht ein anderes Konzept sinnvoller sei, so ihre Frage, denn die Bürger würden inzwischen auf andere Schwimmbäder ausweichen. Grün erklärte, dass sich die Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt (EMB) als Betreiber an ein Konzept halten müsse, das vorschreibt, dass 650 Personen im Schwimmbad und davon 80 im Schwimmbecken sein dürfen. Im letzten Jahr habe man Zeiten für Früh- Mittags,- und Abendschwimmer angeboten und es habe auch zu Kritik geführt. "Wenn 650 Personen einen Besuch buchen und dann einige nicht kommen, können wir die Plätze nicht einfach freigeben", so seine Erklärung. Er will aber noch einmal Rücksprache mit der EMB halten.

Freizeitangebot: Bernd Neuberger (UWG) gab bekannt, dass es in diesem Jahr wieder ein Freizeit- und Kulturangebot in den Sommermonaten geben wird, in Anlehnung an die letztjährigen Angebote "in Coronazeiten". Es sind bereits 25 Vorschläge eingegangen, bis zum Wochenende können noch Ideen eingereicht werden.

Ideenwerkstatt: Aus nichtöffentlicher Sitzung gab der Geschäftsstellenleiter Thomas Hofmann bekannt, dass die "Ideenwerkstatt mit Bürgerbeteiligung" von der Firma Futour Umwelt-, Tourismus und Regionalberatung, München zum Preis von 13300 Euro begleitet und umgesetzt wird.