Was auf Bahnreisen so alles passieren kann

Blick in den Odenwald: Höchst richtet Integrationskommission ein - Omikron ist angekommen

Odenwaldkreis 06.01.2022 - 16:16 Uhr

Einblicke in eine 150 Jahre alte Bahnverbindung versprechen die Reise-Geschichten von der Odenwaldbahn. Foto: Manfred Giebenhain

Unterwegs: Wer mit der Bahn reist, weiß einiges zu erzählen. Vier Kenner der Odenwaldbahn, die jeder auf seine Weise über viele Jahre hinweg in engem Kontakt zur Odenwaldbahn standen oder stehen, haben ein Buch darüber verfasst, wie das Reisen sich im Laufe von 150 Jahren auf den Regionalstrecken zwischen den Odenwaldorten und den Städten Darmstadt und Frankfurt verändert hat. Walter Kutscher (Babenhausen), Wolfgang Schütz (Bruchsal), Arnold Straub (Groß-Umstadt) und Tillmann Wittig (Darmstadt) beginnen mit ihren Erzählungen, wie die Odenwaldbahn 1871 zum ersten Mal Fahrt aufgenommen hat. Ein Gedicht, verfasst in Odenwälder Dialekt, beschreibt das Reisevergnügen im Jahr 1900. Mit gleich vier Beiträgen ist Walter Schütz vertreten, die seine Erinnerungen als zehnjähriger Bub aus dem Jahr 1953 wiedergeben. Station macht der Leser auch in den Jahren 1980 und schließlich 2021.

Am Buchende kündigen die vier Autoren an, über die Reiseberichte hinaus über die Odenwaldbahn berichten zu wollen. Schwerpunkte weiterer Veröffentlichungen könnten Bau und Betrieb, aber auch die eingesetzten Fahrzeuge und die jeweils zeitgemäße Technik sowie Fahrpläne der Odenwaldbahn sein. Die Reiseberichte aus 150 Jahren Odenwaldbahn sind auf reichlich bebilderten 115 Seiten im DIN A 4-Format im Eigenverlag erschienen. Erworben werden kann das Buch über den Buchhandel oder den Umstädter Museums- und Geschichtsverein Groß-Umstadt (https://www.gruberhof-museum.de). Die ISBN lautet 978-3-9455765-28-9; der Preis beträgt 22 Euro.

Aufgerufen: In Bad König, Breuberg sowie in Michelstadt wurden bei den Kommunalwahlen im März 2021 Ausländerbeiräte gebildet. In Höchst haben sich keine Kandidaten gefunden, weshalb die Gemeinde eine Integrationskommission nach den Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung einrichtet. Diese wird einer Meldung aus dem Rathaus zufolge für die Dauer der regulären Wahlzeit bis 2026 gebildet. Sie besteht mindestens zur Hälfte aus sachkundigen Einwohnern, die von der Gemeindevertretung auf Vorschlag der Interessenvertretungen der Migranten gewählt werden. Der Gemeindevorstand hat diese Zahl auf mindestens fünf festgelegt.

Wählbar sind die ausländischen Einwohner, die am Wahltag das achtzehnte Lebensjahr vollendet und seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde ihren Hauptwohnsitz haben. Ebenfalls wählbar sind Deutsche im Sinne des Artikel 116, Absatz 1 des Grundgesetzes, die diese Rechtsstellung als ausländische Einwohner im Inland erworben haben oder die zugleich eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen. Die Hälfte der Gewählten soll weiblichen Geschlechts sein. Den Vorsitz führt der Bürgermeister gemeinsam mit einem von der Personengruppe der sachkundigen Einwohner gewählten Co-Vorsitzenden. Die Integrationskommission berät die Organe der Gemeinde in allen Angelegenheiten, die ausländische Einwohner betreffen. Der Ausländeranteil an den 10 200 Einwohnern beträgt 15,9 Prozent. Interessenten werden gebeten, sich bis 31. Januar beim Gemeindevorstand (Montmelianer Platz 4, 64739 Höchst) zu melden.

Registriert: Zu Beginn der ersten Januarwoche hat das Robert-Koch-Institut für den Odenwaldkreis eine 7-Tage-Inzidenz von 181,9 gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche lag der Wert bei 180,9; zwei Wochen zuvor bei 380,3. Das Gesundheitsamt erfasste in den vergangenen sieben Tagen 176 neue Corona-Infektionen (74 in der Woche davor). Die Gesamtzahl ist auf 8.135 gestiegen; davon gelten 7.623 als genesen. Die Zahl der Todesfälle hat sich seit Heiligabend um vier auf 200 erhöht. Der Infektionssaldo lag am Montag bei 312. Von den zuletzt 176 infizierten Personen, die hinzugekommen sind, waren 107 vollständig geimpft. Über den Jahreswechsel ist auch die Omikron-Variante im Odenwaldkreis angekommen. Hinweise darauf lagen bisher bei 14 positiven Testergebnissen vor. Auf der Corona-Station im Gesundheitszentrum Odenwaldkreis (GZO) in Erbach werden derzeit 17 Patienten behandelt, davon drei auf der Intensivstation. In Kliniken außerhalb des Kreises befinden sich sechs weitere Personen.

Manfred Giebenhain