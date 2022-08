Warum zwölf Elsenfelder Freunde einen Beerpong-Verein gegründet haben

Geschicklichkeit im Vordergrund

Elsenfeld 26.08.2022 - 00:00 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In Elsenfeld gibt es seit März einen Beerpong-Verein. Vor ein paar Wochen haben die Elsenfelder ihren Vereinsregister-Auszug "AAG Beerpong e.V." erhalten. Laut Luca Roth ist es der erste Beerpong-Verein in Unterfranken. Darüber freuen sich (von links): Dritter Vorsitzender Felix Kocea, Kassier Theo Kocea, Vorsitzender Luca Roth und Gründungsmitglied Leon Roth.

Sach­te deu­tet Lu­ca Roth mit dem Ball in der Hand ei­nen Wurf an. Mit vol­ler Kon­zen­t­ra­ti­on ist der 21-jäh­ri­ge El­sen­fel­der bei der Sa­che. Roth wirft und der Tisch­ten­nis­ball tru­delt vom Rand in den ro­ten Be­cher. Sein Ge­gen­über, Theo Ko­cea (19) nimmt den Ball aus dem Be­cher und macht sich für sei­nen Wurf be­reit.

Was hier ausschaut wie ein Trinkspiel, ist ein Geschicklichkeitsspiel, das auch in den vergangenen Jahren in Deutschland groß in Mode gekommen ist. Weil Luca Roth und seine Freunde seit fünf Jahren begeistert und akribisch Beerpong spielen, entstand die Idee, zum sechsjährigen Jubiläum einen Verein zu gründen.

Die zwölf Freunde ließen den Beerpong-Verein in das Vereinsregister eintragen, kauften Becher, entwarfen ein Logo und bestellten ihre Team-Shirts. Wochenlang wurde trainiert und Wurftechniken ausprobiert. Die Kumpels gründeten eine Vereins-Whats-App-Gruppe und verfassten eine Vereinssatzung. Die Gründungsversammlung fand in einer Halle in Elsenfeld statt. Dort wird auch trainiert und gespielt.

Erster Beerpong-Verein in Unterfranken

Vor ein paar Wochen haben die Elsenfelder ihren Vereinsregister-Auszug für ihren Verein »AAG Beerpong e.V.« erhalten. Laut Luca Roth ist es der erste Beerpong-Verein in Unterfranken.

Luca Roth, der bei der Gründungsversammlung zum Ersten Vorsitzenden gewählt wurde, sagt, dass man mit dem Verein auch das Vereinsleben im Ort beleben will. »Auch weil während Corona fast überall das Vereinsleben zurückgegangen ist.« »Momentan spielen wir noch aus Spaß und ohne Wettbewerb. Es könnte aber durchaus sein, dass wir uns später in einer Liga anmelden«, ergänzt der Dritte Vorsitzende Felix Kocea (21).

Das Vereinslogo des Bierpong-Vereins "AAG Elsenfeld".

»Es ist der sportliche Ehrgeiz, der uns antreibt, es geht nicht nur ums Trinken«, sagt auch Leon Roth (19), einer der Gründungsmitglieder. Und Vereinskassier Theo Kocea ergänzt, dass es um Sport und Spaß geht und man mit Freunden spielt.«

Die weiteren Ämter im Verein sind mit Tim Thorwart (21) als Zweitem Vorsitzenden und mit Marius Abb (19) als Schriftführer besetzt. Im Vereinsregister ist als Vereinszweck die Förderung des Beerpong-Sports eingetragen.

Mindesteintrittsalter: 16 Jahre

Das Mindesteintrittsalter im Verein liegt bei 16 Jahren. Nach oben gibt es keine Grenze. Einige Wochen nach der Gründung zählt der Elsenfelder Verein schon 55 Mitglieder. Das jüngste Mitglied ist 18 Jahre, das älteste 58. Der Vereinsbeitrag beträgt beim Eintritt einmalig 30 Euro und jährlich 20 Euro. Zusätzlich bekommt jedes neue Mitglied ein Trikot mit einer Rückennummer, die er sich aussuchen darf.

Die Gemeinnützigkeit wurde bisher zwar noch nicht anerkannt, aber die Freunde hoffen, dass man sie noch bekommt. »Es geht bei uns nicht um den Alkohol, sondern uns sind die Gemeinschaft und die Turniere wichtig«, betont Luca Roth.

Turnier als Generalprobe

Vor fünf Wochen organisierten die Elsenfelder ein Turnier mit 60 Spielern in der Halle. Generalprobe bestanden, hieß es. Auch auf Instagram wurden die Elsenfelder Beerpong-Freunde schon von anderen Bundesligavereinen abonniert.

Mit einer fast schon apathischen Ruhe wirft Theo Kocea seinen Tischtennisball. Im Visier hat er den letzten verbleibenden Plastikbecher seiner Gegner Luca Roth und Felix Kocea. Zusammen mit Teamkollege Leon Roth verfolgt er die Flugbahn des Balls, wie er sich langsam senkt, wie er auf den Tisch aufprallt, wie er schließlich im roten Plastikbecher landet. Die beiden Freunde fallen sich jubelnd in die Arme. Mit diesem Treffer sichern sie sich ihren Sieg. Darauf stoßen sie an. Dieses Mal mit Bier.

Martin Roos

Stichwort: Beerpong-Bundesliga Im Sommer 2020 wurde die Beerpong-Bundesliga ins Leben gerufen. Durch die Online-Matches konnten die Teams trotz Corona weiterhin spielen und blieben auch untereinander stets in Kontakt. So erlangte die Beerpong-Bundesliga neue Aufmerksamkeit und vergrößerte den Ehrgeiz bei den Teams. In der Bundesliga spielen aktuell die zwölf besten Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gegeneinander. Es gibt elf Spieltage mit je sechs Begegnungen für die einzelnen Teams. Die Mannschaften bestehen aus mindestens acht Spielern. Zu Beginn der Saison muss ein Ranking vom besten zum schwächsten Beerpong-Spieler eingereicht werden. Ein Spieltag erstreckt sich immer über die darauffolgenden 14 Kalendertage. Innerhalb dieser Zeit können die Matches ausgespielt werden.

Hintergrund: Beerpong-Geschichte und Regeln Beer Pong war ursprünglich ein Partyspiel in den USA. Inzwischen hat es überall auf der Welt Fuß gefasst. Früher ging es darum, den Gegner möglichst schnell betrunken zu machen. Mittlerweile ist ein großer Meisterschaftsbetrieb entstanden. Es gibt eine Beerpong-Bundesliga und in Las Vegas wird jedes Jahr die Weltmeisterschaft ausgetragen. Die Regeln sind einfach. Ein Beerpong-Spiel dauert im Durchschnitt fünf bis zehn Minuten. Zwei Teams versuchen, einander die kleinen weißen Bälle in die Becher zu werfen. An den Tischenden stehen jeweils sechs oder zehn rote Plastikbecher. Hinten vier, dann drei, dann zwei und vorne noch einmal einer. Konzentration und Geschicklichkeit braucht man dazu. Gelingt das, dann muss das Team, das den Treffer kassiert hat, diesen Becher leer trinken. Verloren hat, wer als erstes keinen Becher mehr hat.