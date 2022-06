Warum sich Scherf keinen "Landkreis Untermain" vorstellen kann

Gespräch zu 50 Jahre Gebietsreform

Miltenberg 25.06.2022 - 00:05 Uhr 7 Min.

Landrat Jens Marco Scherf im Gespräch mit unseren Medienhaus.

Eigentlich unvorstellbar, dass die Gremien es vor 50 Jahren fertig gebracht haben, sich selbst abzuschaffen, oder?

Scherf: Vollkommen richtig. Wenn man sich das mal vergegenwärtigt, was mit dieser Verwaltungsreform vor 50 Jahren gelungen ist. Das sollte uns als Politik und Öffentlichkeit kritisch zu denken geben im Hinblick auf die Frage, ob es heute noch möglich wäre so schwierige, einschneidende Entscheidungen zu treffen.

Kurios war ja damals auch, dass der Kreistag knapp für Obernburg und gegen Miltenberg als Kreisstadt gestimmt hat. Das Votum des Kreistags wurde aus München überstimmt. Dass die Landkreise von München überrumpelt werden, das Gefühl hatte man auch während Corona des Öfteren mal. Welche Schulnote geben Sie dem Verhältnis Landkreise/Staatsregierung?

Scherf: [lacht] Das ist ja fies, dass ich da an meine alte Lehrertätigkeit erinnert werde. Grundsätzlich bin ich dann aber doch der Pädagoge und weil ich natürlich auch noch etwas mehr von der Staatsregierung erreichen will, würde ich eine Drei Plus geben.

Sie stammen aus dem Altlandkreis Obernburg. Gibt es bei Ihnen noch Sentimentalitäten? Könnten Sie privat OBB-Kennzeichen fahren, ohne dass es einen Eklat gäbe?

Scherf: Für mich wäre das grundsätzlich denkbar, weil ich diese Emotionalität nicht habe, schon gar nicht beim Autokennzeichen. Stichwort Sentimentalitäten: Ich bin im Landkreis Miltenberg groß geworden. Aber ganz ehrlich: Ich bin ein Kind des nördlichen Landkreises. Wenn man den südlichen Landkreis genauer erlebt, merkt man schon: Die Kirchzeller Höhen, das Erftal oder der Südspessart sind eine ganz andere Welt als das kompakte, dichte bebaute und stark industrialisierte Maintal. Wenn ich bei den Menschen im Norden des Landkreises erzähle, ich war am Wochenende in Reichartshausen wandern, dann denken die ich wäre weit weg gewesen.

Wenn Sie sagen, Sie sind ein Kind des nördlichen Landkreises, dann war bei Ihnen früher auch die Orientierung Richtung Aschaffenburg? Also eher Aschaffenburger Volksfest statt Miltenberger Michaelismesse?

Scherf: Meine Generation in Wörth damals ging zur Michaelismesse statt aufs Volksfest. In den 80er, Anfang der 90er Jahre war Aschaffenburg noch zu weit weg. Ich erinnere mich noch, mit 17 war es für mich ein Erlebnis, die 'Schwoijer Quetschekuchenkerb' zu besuchen, das war damals die große weite Welt. Die Entdeckung des ganzen südlichen Landkreises hinter Miltenberg kam für mich erst später durch meine Schiedsrichter-Tätigkeit. Da stand ich in Richelbach, Heppdiel oder Altenbuch auf dem Fußballplatz - das hat sehr gebildet.

Kritiker hätten sich damals eine Reform von unten gewünscht im Stil einer »Flurbereinigung«. Wo fällt es denn heute im Landkreis schwer, das große Ganze im Blick zu haben? Wo ist der Druck der Partikularinteressen besonders stark, auch heute noch?

Scherf: In einzelnen Gemeinden nehme ich das nicht so sehr wahr. Ich sehe das eher als ein Problem unserer Zeit. Das sehen wir in vielen Orten und bei vielen Themen, zum Beispiel bei Vorhaben zur Innenverdichtung der Ortschaften oder dem Ausbau erneuerbarer Energien. In diesen Fragen herrscht in der Bevölkerung grundsätzlich große Zustimmung, nur nicht, wenn es an die persönliche Betroffenheit und den eigenen Beitrag geht. Wenn wir Dinge erreichen wollen, müssen wir auch eigene Interessen zurückstellen. Auch die Politik muss sich disziplinieren und darf nicht bei jeder Gelegenheit Partikularinteressen aufgreifen, um damit zu punkten versuchen. Sie muss auch das Unangenehme sagen: »Ja, es tut auch einmal weh.« Das ist ja gerade die Rolle, die Ihnen als Landrat zukommt.

Ihr Amt hat die Aufgabe, alle 32 Gemeinden zu einen. Sie müssen schauen, dass die Energiewende im Kreis gemeindeübergreifend vorankommt.

Scherf: Ja, genau. Wir sind dabei, im regionalen Planungsverband den Rahmen neu zu gestalten, um die Möglichkeiten für Windkraft in Odenwald und Spessart noch einmal zu prüfen. Ich versuche auch, unsere regionalen Energieversorger, Industriebetriebe und die Kommunalpolitik zusammenzubringen, um Themen wie Freiflächen-Photovoltaik oder Windkraft im Kreis Miltenberg selber in die Hand nehmen. Aber natürlich brauchen wir dazu auch eine andere Bereitschaft in der Öffentlichkeit. Im Odenwald sind Windkraft-Projekte daran gescheitert, dass der Widerstand vor Ort gegenüber den Bürgermeistern und ihren Gemeinde- oder Stadträten so groß war, dass diese gesagt haben, wir lassen es sein.

Sind die jetzigen Gemeindezuschnitte noch passend oder müssten die Gemeinden der Zukunft größer sein? Erlenbach, Obernburg und Wörth haben jetzt schon den Energieverbund EZV. Ist das eine Kommune der Zukunft?

Scherf: Nein. In meinen Augen hat die Kommune der Zukunft die Größe, so wie wir sie jetzt haben. Ich erachte auch die Größen der bayrischen Landkreise für richtig. Im Landkreis Miltenberg mit seinen 128.000 Einwohnern besteht noch die Möglichkeit, dass sich der einzelne Bürger an das Landratsamt und auch an mich wendet und ich kann mich kümmern. Ich sehe die Zukunft darin, dass wir zwar die kleinen Gemeinden behalten, um dort Beteiligung und auch Identität sicherzustellen, aber in der Aufgabenerfüllung müssen wir gemeindeübergreifend denken und arbeiten. Dafür sind die Zusammenschlüsse mehrerer Städte wie das EZV oder die Odenwald-Allianzen hervorragende Beispiele für interkommunale Zusammenarbeit. Aber mein Plädoyer an die Politik wäre: Lasst die kleinen Identitäten! Fahren Sie mal in einen sächsischen Landkreis. Da fahren Sie die komplette sächsisch-polnische Grenze ab und haben einen Landkreis. Und dann wunderen sie sich, wenn der Bezug zwischen dem Bürger und dem Staat verloren geht.

Sie wollen also keine Zusammenlegung der Landkreise Aschaffenburg und Miltenberg?

Scherf: Ja. Ein »Landkreis Untermain« könnte nicht mehr die Nähe bieten, die heute noch möglich ist. Wenn ich draußen unterwegs bin, sprechen mich Leute mit ihren Anliegen an. Ich halte es für unheimlich wichtig, dass durch das Landratsamt den Menschen der Staat greifbar gemacht wird.

Sie und der Aschaffenburger Landrat Alexander Legler sitzen schon jetzt gemeinsam auf dem Podium, zum Beispiel um Arbeitsmarkt-Offensiven zu verkünden.

Scherf: Wir arbeiten regionsweit zusammen, etwa bei der Wirtschafts- und Gründungsförderung oder in der Energieagentur und dem regionalen Planungsverband. Aber wir haben noch die Rückkopplung, dass sich die Einzelinteressen der Kreise wiederfinden. Bloß weil wir diese Themen auf der Regionsebene gut bearbeiten, heißt das nicht, dass wir nur noch auf der Regionsebene arbeiten.

Corona hat gezeigt, dass die Verzahnung der Landkreise nicht sehr gut klappt.

Scherf: Wo hat man gemerkt, dass wir nicht gut verzahnt waren?

Zum Beispiel bei dieser Schnittstellen-Thematik, mit den Programmen, die nicht kompatibel sind zwischen Aschaffenburg und Miltenberg.

Scherf: Aber da haben wir doch bewiesen, wie gut wir zusammenarbeiten, trotz nicht funktionsfähiger Software. Natürlich war - je nach Beanspruchung - der Datenaustausch verlangsamt. Aber wenn sie das den Landkreisen alleine überlassen, dann würde es funktionieren. Die Pandemie hat ja eher gezeigt, dass man in Krisenzeiten auf der einen Seite klare, stringente Entscheidungen braucht, aber es muss eben funktional sein.

Es gibt die Gerüchte, dass die Gesundheitsämter Aschaffenburg und Miltenberg zusammengelegt werden. Ist da was dran? Hat Corona gezeigt, wir müssen eng verzahnt zusammenarbeiten?

Scherf: Den Zusammenhang sehe ich überhaupt nicht. Zudem ist das ein staatliches Thema, das haben nicht wir zu entscheiden, wie der Freistaat Bayern das Problem löst. Er hat über mindestens zwei Jahrzehnte hinweg die Ausstattung der Gesundheitsämter aufs Sträflichste vernachlässigt, hat sie personell und strukturell komplett ausgehungert. Da sind mit einer Zusammenlegung nicht die grundlegenden Probleme gelöst. Wir zahlen jetzt einfach - und ich sage »wir«, weil ich solidarisch mit dem Staat bin - den Preis dafür, dass wir Gesundheitsämter kaputtgespart haben.

Eine Zusammenlegung dieser Ämter ist reine Spekulation?

Scherf: Ja.

Vereine, Stadt- und Gemeinderäte, Kirchen. Letztlich sind die Probleme ähnlich. Die katholische Kirche versucht, mit größeren Einheiten den Personalmangel in den Griff zu bekommen.

Scherf: Rechnerisch löst man das mit größeren Einheiten, aber wir wissen genau, dass größere Einheiten eine geringere Identifikation haben. Je größer die Ortschaften, desto geringer das ehrenamtliche Engagement. Und das ist ja gerade noch eine Stärke im Landkreis Miltenberg, diese hohe Einsatzbereitschaft. Das wäre in meinen Augen so eine typische negative München- oder Berlin-Reform: Wir sehen, die Zahl der Ehrenamtlichen reicht nicht mehr, dann machen wir weniger Gemeinderäte und dann passt es. Aber im kommenden Jahrzehnt würde man merken, dass man damit nur noch mehr Schaden hinzugefügt hat. Man muss woanders ansetzen und überlegen: Wie erreichen wir die Menschen? Wir haben noch immer einen deutlich geringeren Anteil an Frauen und jungen Menschen, die oft daran scheitern, dass nur die alten bekannten Gesichter gewählt werden. Wir müssen überlegen, wie bekommen wir mehr Frauen in die Gemeindeparlamente? Wie aktivieren wir die Jungen? Einfach die Zahl der Gremien zu reduzieren wäre für mich eine Kapitulation davor, dass es da vielleicht gewisse Schwierigkeiten gibt, die Menschen zu aktivieren.Ich plädiere dafür, es im Kreis Miltenberg bei den 32 Gemeinden zu belassen und gleichzeitig die interkommunale Zusammenarbeit auszubauen. Wenn Verwaltungen im Hintergrund zusammenarbeiten, müssen nicht mehr alle Bereiche in jedem Rathaus selbst organisiert sein.

Zwangsläufig kommen wir wohl dahin, denn viele Stellen in den Rathäusern sind vakant.

Scherf: Ja, wir haben ein Fachkräfteproblem. Vor ein paar Jahren haben wir nur darüber gesprochen, dass in Pflege und Handwerk die Fachkräfte fehlen, mittlerweile ist das Fachkräfteproblem überall.

Sie sind kein Freund einer neuen Gebietsreform. Denken Sie dennoch, dass es irgendwann kommen wird?

Scherf: Überzeugtes 'Nein'! Wir haben in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren eine solch gewaltige Palette an Aufgaben und Problemen, die wir lösen müssen. Wir können es uns momentan nicht erlauben, an den Strukturen herumzuarbeiten, weil wir unter enormem Zeitdruck arbeiten. Denken Sie an die Klimakatastrophe, die Verkehrs- und Energiewende, wie wir die nächsten Jahre auf die Beine stellen müssen, oder die Demografie und den Generationenwechsel. Das ist ein Jahrzehnt des Machens und nicht An-Strukturen-Herumdoktern. Und selbst wenn die Strukturen nicht optimal sind, jetzt muss gearbeitet und angepackt werden. Wenn wir all die Aufgaben nicht dieses Jahrzehnt schaffen, im nächsten Jahrzehnt braucht es keiner mehr anzupacken. Das meine ich ganz ernst, wir haben die Zeit nicht mehr.

Es gibt ja nur wenige Gemeinden, die vor 50 Jahren alleine geblieben sind. Ihre Heimatstadt Wörth gehört dazu. Ist das heute noch Thema?

Scherf: Ja, das ist noch Thema. Man sieht auch an Wörth mit seinen knapp 5000 Einwohnern den Bedarf nach einer guten interkommunalen Zusammenarbeit.

Zum Abschluss noch Ihr Blick auf die vergangenen 50 Jahre: Was war der größte Fehler, den die Landkreisverwaltung gemacht hat - die Klinik-Privatisierung?

Scherf: Ja, daran habe ich gedacht. Wohlwissend, dass ein Krankenhaus zu führen eine enorm schwere und herausfordernde Aufgabe ist und auch ein kommunales Krankenhaus nicht heißt, dass alles wunderbar ist. Die Entscheidung, diese kommunale Gestaltungsmöglichkeit unwiderruflich aufzugeben, wird mittlerweile auch von denjenigen, die sie damals befürwortet haben, in Frage gestellt. Krankenhausversorgung gehört in kommunale Hand, in kommunale Verantwortung.

Renate Ries/Sarah Lange