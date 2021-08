Ehemaliger Miltenberger Schulamtsleiter Bert Schmid setzt sich für eine humane Schule ein

Warum Schüler mehr brauchen als Digitalisierung

Auch wenn die schwierige Pandemiezeit für alle Beteiligten im Bildungswesen kein Zuckerschlecken ist, der 68-Jährige wäre trotzdem gerne aktiv im Dienst. Als Chance für Veränderung im System sieht er die Corona-Notsituation, als Gelegenheit, Schule anders und besser zu machen. Inzwischen ist er Bundesvorsitzender des Verbands Aktion Humane Schule, setzt sich in dieser Position für sein Bildungsanliegen ein. Die vielgeforderte Digitalisierung ist aus seiner Sicht ein Nebenschauplatz, der von den eigentlichen Problemen im deutschen Bildungssystem ablenke. Schmid: »Digitalisierung ist kein Allheilmittel.« Gravierender sei beispielsweise der sich seit Jahren verschärfende Lehrermangel an Grund- und Mittelschulen, um nur einen Punkt zu nennen. Sicher sei es nötig, eine leistungsstarke Infrastruktur zu schaffen.

Doch digitale Elemente machen laut Schmid im (Präsenz-)Unterricht eben nur eine von verschiedenen Herangehensweisen aus. Sinnvoll und punktuell sollten sie den Unterricht bereichern. Förderung digitaler Kompetenzen, das auf jeden Fall, meint Schmid. Nicht fehlen dürfe jedoch die kritische Auseinandersetzung mit Inhalten. Und: »Untersuchungen haben ergeben, dass eine intakte Lehrer-Schüler-Beziehung für Lerneffekte am wichtigsten ist«, erläutert er.Seine Forderung, gerade auch angesichts der Corona-Pandemie: »Gebt den Schulen mehr Eigenverantwortung.« Schulleiter müssen gemeinsam mit ihrem Team flexibler und abgestimmt auf die Situation vor Ort reagieren und agieren dürfen. Doch Kreativität werde nach wie vor ausgebremst, von übergeordneter Stelle aus verhindert. Eine Erfahrung, die Schmid, hinter dessen »gewisser Dickköpfigkeit« immer »Werte und Überzeugungen« stecken, so Landrat Jens Marco Scherf bei der Verabschiedung 2019, als Schulamtsleiter öfter machen musste.

Ein weiteres Anliegen des Bundesverbands Aktion Humane Schule: Mehr Inklusion und »eine Schule für alle«, so der Vorsitzende. Außerdem weg mit dem Prüfungsdruck, dafür »die Freude am Lernen aufrecht halten«. Kein Übertrittsstress in der vierten Klasse mit einer Vielzahl an Proben. Lehrkräfte, so der ehemalige Schulamtsleiter, sollen sich mit ihren Schülern beschäftigen dürfen, statt nur Leistungen bewerten zu müssen. Generell sei es besser, im Unterricht mit allen Sinnen Inhalte zu vertiefen und so Interesse zu wecken. »Hier sehe ich für die Digitalisierung einen guten Ansatz«, erläutert Schmid. Jetzt, angesichts großer Lücken in Folge der Pandemie, sei außerdem ein guter Zeitpunkt, Lehrpläne zu entrümpeln.

Kurz geht es für ihn in diesem Sommer zurück zu den Wurzeln: Der pensionierte Lehrer hat sich als Mitarbeiter für das zweiwöchige Sommerferien-Projekt »Brückenbauen« gemeldet. Schulen in Bayern bieten in diesem Jahr als Pandemieausgleich zusätzliche Unterrichtseinheiten an. Laut Schmid ein wunderbarer Name, in der vom bayerischen Kultusministerium geplanten Umsetzung jedoch eine »pädagogische Katastrophe«. Seiner Meinung nach sollten während dieser freiwilligen Zusatzstunden nicht coronabedingte Lernrückstände, sondern die emotionalen und mentalen Defizite der Schüler in den Fokus gerückt werden. Er werde nun die Gelegenheit nutzen und »zu zeigen versuchen, was möglich ist«, meint Schmid. Kreativ und ohne Leistungsdruck.

Hintergrund: Der Bundesverband Aktion Humane Schule

listet auf seiner Homepage (humaneschule.de) die »Prinzipien für eine humane Schule« auf. Hier einige Beispiele: - Lernen ist ein Grundbedürfnis des Menschen - unterstütze es.- Jedes Kind hat ein Recht auf maximale Förderung seiner Talente - finde die verborgenen Talente.- Lernen ohne Angst fördert die Leistung - ermutige mit Wort und Tat.- Geborgenheit ermutigt zur Eigenverantwortung - schaffe eine Atmosphäre des Vertrauens.- Jeder Mensch strebt nach Anerkennung und Leistung - würdige die individuelle Entwicklung.

