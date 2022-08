Warum machen Bantschow & Bantschow nicht das Messe-Catering?

Nachgefragt bei Ben Batschow

Miltenberg 31.08.2022 - 14:38 Uhr 3 Min.

Ben Bantschow, der Caterer der Michaelismesse Miltenberg. Er ist zuversichtlich und freut sich sehr auf die Herausforderung Bildunterschrift 2022-05-24 --> Vorfreude: Ben Bantschow ist Caterer der Michaelismesse Miltenberg.

Eigentlich sollten Sie der Caterer im Festzelt sein. Wann haben Sie das Vorhaben aufgegeben?

(Er schaut in seinen E-Mails nach) Das war Anfang Juli.

Was sind die Gründe?

Wir sind vertraglich einfach nicht zusammengekommen. Manche sagen jetzt: Oh, so kurzfristig. Ja, das stimmt. Aber wir sind von der Vertragsgrundlage des vergangenen Jahres ausgegangen. Damals waren alle Beteiligten, Hofmann und wir, sehr zufrieden. Nachdem sich dieses Jahr alles um mehr als 180 Grad gedreht hatte, sind wir nicht zusammengekommen. Wir hatten noch versucht, einen Kompromiss zu finden. Aber die Ansichten waren komplett konträr. Das ist schade. Letztes Jahr war er und waren wir sehr glücklich. Gerade während der Coronazeit haben wir gelernt: Der Sattel muss passen. Sonst darf man es nicht machen. Es wäre sonst nicht zuträglich für das Team und für die Firma.

Haben sich Ihre Wege in gegenseitigem Einvernehmen getrennt?

Ich will jetzt nicht tiefer in die Vertragsgespräche eintauchen. Wir sind vertraglich nicht zusammengekommen. Mathias sagte, er habe einen Plan B, wenn die Preise so bleiben. Dann haben wir gesagt: Okay. Das hat uns überrascht, aber es ist legitim. Dann hatten wir noch einen Vorschlag gemacht, zu dem Mathias sagte, das mache so keinen Sinn. Für uns aber auch nicht. Wir können den Auftrag zu den Bedingungen nicht erfolgreich abwickeln.

Zwischen Anfang Juli bis zum Festbeginnn Ende August ist ja keine große Zeitspanne. Ich nehme an, Sie hatten Ihr Personal zusammen?

Wir hätten lediglich den Speisenbereich gemacht. Wir wären nicht dafür zuständig gewesen, die Speisen rauszubringen oder den Service zu übernehmen. Das wollte der Wirt bei sich behalten. Wir haben parallel den Biergarten Fasanerie in Aschaffenburg eröffnet. Wir haben innerhalb von neun Wochen - ab Mai - 120 bis 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter akquiriert. Den Fasanerie-Biergarten hätten wir in der Zeit auf kleinerer Flamme laufen lassen und hätten einen Teil des Personals für die Michaelismesse eingesetzt. Das war eine Option, die wir uns im Vertrag mit dem Fasanerie-Pächter haben geben lassen. Es wäre auch okay gewesen, den Biergarten für den Zeitraum komplett zu schließen und mit dem kompletten Personal nach Miltenberg zu gehen. Hätte, hätte...

Sind Sie letztlich froh, dass Sie die Michaelismesse abgegeben haben? Zum Beispiel aus Sorge davor, dass die negativen Stimmen an Ihnen haften bleiben?

Nein, gar nicht. Mir tut es sehr leid, zu sehen. Das wünschst Du Deinem ärgsten Feind nicht. Unser Telefon steht auch nicht still. Viele Kunden und Gäste denken ja, dass wir das Catering machen. Andere fragen: Was ist denn auf der Messe los? Wir bedauern das alles sehr. Es ist immer schade, wenn irgendwelche Prozesse nicht laufen. Zumal das Projekt im vergangenen Jahr sehr viel Spaß gemacht hat. Ich kann nur sagen: Wenn wir dabei gewesen wären, hätten wir alles dafür getan, um bereichsübergreifend die Sache in den Griff zu bekommen. Unser Unternehmen hat 240 Mitarbeiter, das sind natürlich gewisse Kapazitäten. Wir wissen wie es ist, wenn manchmal etwas nicht funktioniert. Das tut einfach weh. Was an den Kommentaren im Einzelnen dran ist, das wissen wir auch nicht.

Haben Sie einen Wunsch für das Wirtepaar und die Gäste?

Wir wünschen Mathias und Caroline Hofmann und dem ganzen Team viel Erfolg. Die beiden sind fähige Unternehmer und ich bin sicher, sie reißen das Ruder rum. Ich denke, wenn jetzt alle etwas Verständnis aufbringen, sie unterstützen und das erste Jahr einfach mal rumgehen lassen, rollt das Ganze. Laufen lernt man auch nicht von heut' auf morgen. Zudem bin ich der Meinung, dass dieses Projekt eine großartige Chance für den gesamten Landkreis ist.

Hintergrund:

Lechnerwirt Mathias Hofmann will sich zu den Vertragsdetails mit Bantschow & Bantschow nicht näher äußern. Auch er spricht von »vertraglichen Punkten, wo es keine Einigung gab«. So sei das im Geschäftsleben. Jetzt sei er froh, dass er sein eigener Chef in der Küche sei. »Die Küche läuft mit einer Auslastung von 60 Prozent.« Engstelle sei der Service, so Hofmann am Mittwoch im Gespräch mit der Redaktion. Nachdem der Vertrag Anfang Juli mit dem Caterer, mit dem er schon 2021 zusammengearbeitet hatte, platzte, hat Hofmann als Küchenchef Manuel Höfel (Niedernberg) engagiert. »Ich bin stolz auf die Küche. Es läuft super«, so Hofmann.

re