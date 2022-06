Warum es häufiger heftig regnet - Zahlen und Fakten zu Starkregen in der Region

Mit Daten des Deutschen Wetterdiensts

Erdrutsch nach Starkregen im Kirchzeller Ortsteil Ottorfszell im April 2018. Archivfoto: Georg Hess Ein Starkregen hat am 19. August 2019 zu einer Überflutung im Industriegebiet Alzenau geführt. Heftig getroffen hat es den Eschauer Ortsteil Sommerau am 4. Mai bei einem Starkregen. Zurück blieben große Mengen Schlamm, wie die Fotos dokumentieren, die das Rathaus Eschau zur Verfügung gestellt hat. Heftig getroffen hat es den Eschauer Ortsteil Sommerau am 4. Mai bei einem Starkregen. Zurück blieben große Mengen Schlamm, wie die Fotos dokumentieren, die das Rathaus Eschau zur Verfügung gestellt hat.

Die Analysen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der vergangenen 70 Jahre zeigen, dass die Intensität und die Häufigkeit von Starkniederschlagstagen (also mehr Regen als 20 l/m² pro Tag) in Deutschland geringfügig zugenommen haben. Die stärksten Änderungen zeigen sich für die Wintermonate. Im Sommer gibt es kein klares Bild. Dies liegt laut DWD daran, dass hier zwei Effekte gegenläufig sind. Die Anzahl der Tage mit Niederschlag nimmt eher ab, während sich der Niederschlag selbst an den verbliebenen Tagen intensiviert.

Diese Tendenz wird sich, so sagen die Forscher, fortsetzen. »Die Niederschlagsmengen an Starkniederschlagstagen im Sommer werden wahrscheinlich weiter steigen«, heißt es in einem Bericht des DWD, erstellt nach der Jahrhundertflut 2021. Aus den Untersuchungen der Wetterforscher geht auch hervor, dass es eine Tendenz gibt, dass Extremereignisse mit steigender Dauer vermehrt in den Mittel- und Hochgebirgsregionen auftreten.

Auch in den 1950/60er Jahren gab es eine Starkregenphase, wie der DWD anhand der Daten der Messstation in Mespelbrunn (Kreis Aschaffenburg) ablesen kann.

Unsere Lage zwischen Spessart und Odenwald mit steilen Hängen und schmalen Tälern ist vergleichbar mit der Topographie im Ahrtal, das von der Flut 2021 dramatisch betroffen war. Kann das auch in unserer Region passieren, fragten wir im Juli 2021 den inzwischen verstorbenen Miltenberger Kreisbrandrat Meinrad Lebold. Ganz klar ja, war seine Antwort - mit Verweis auf Unwetter, die zum Glück bisher nicht solche Ausmaße hatten.

Friedrich Altmann, Leiter des Wasserwirtschaftsamts in Aschaffenburg, erklärt, dass es entscheidend sei, dass die natürlichen Fließwege des Wassers offen blieben. Seine Behörde weise die Kommunen ausdrücklich darauf hin, zum Beispiel bei Bauleitplanungen, dass es wichtig sei, dem Wasser Raum zu geben. Bei alten, historischen Bebauungen sei das zum Teil schwierig. Zwar nachvollziehbar aber kontraproduktiv sei der »Selbstschutz« der Bürger. »Der eine leitet das Wasser weg, dann landet es beim Nachbarn«, sagt Altmann über Mauern und Sockeln, die gebaut werden. Wichtig sei, dem Wasser Raum zu geben. Ideen und Konzepte gäbe es in vielen Kommunen. Doch »es dauert ewig«, bis man entsprechende Flächen zusammenhabe, um Hochwasserschutzkonzepte umzusetzen.

Jahrhundertflut 2021 in Deutschland

Mitte Juli jährt sich die Jahrhundertflut. 182 Menschen starben in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in den Fluten. Von 12. bis 14. Juli 2021 sind unvorstellbare Regenmengen in kürzester Zeit gefallen. Zur Katastrophe führte, dass der Starkregen sehr großflächig und sehr anhaltend niederging. Die Besonderheiten der Topographie (enge Flusstäler) und die gesättigten Böden führten laut Deutschem Wetterdienst zu einer »Potenzierung der Schadenswirkung«. Besonders heftig waren die Niederschläge am 14. Juli, doch die zwei Tage davor, fielen auch schon enorme Regenmengen.

Zwischenruf: Dem Wasser Raum geben Das Bayerische Landesamt für Umwelt veröffentlicht im »Umweltatlas Naturgefahren« Karten, die das Überschwemmungsrisiko dokumentieren. Man kann (für viele Orte) sehen, ob die eigene Straße oder das eigene Haus im Überschwemmungsgebiet liegen. Versicherungen orientieren sich an diesen Karten bei ihrer Prüfung, ob ein Eigentümer eine Elementarversicherung abschließen kann - oder ob selbst der Versicherung das Risiko zu hoch ist. Eigentümer kennen in der Regel das Risiko. Wollen es oft aber nicht wahrhaben. Mit Blick auf die Zunahme von Wetterextremen ist solch ein Verhalten gefährlich und gemeinschädlich. Bei Starkregen fehlt jeder Quadratmeter Auslauffläche, der überbaut wird. Den Schaden muss letztlich nicht nur der Einzelne ausbaden, der die (Natur-)Gesetze missachtet, sondern die Allgemeinheit. Renate Ries

Starkregen: Es gibt drei Stufen

Von Starkregen spricht man bei großen Niederschlagsmengen je Zeiteinheit. Starkregen kann überall auftreten und zu schnell ansteigenden Wasserständen und zu Überschwemmungen führen. Häufig geht Starkregen auch mit Bodenerosion einher. Die Starkregenereignisse sind häufig in den Sommermonaten.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Starkregen in drei Stufen:

Stufe 1: Regenmengen 15 bis 25 l/m² in 1 Stunde oder 20 bis 35 l/m² in 6 Stunden (Markante Wetterwarnung)

Stufe 2: Regenmengen > 25 bis 40 l/m² in 1 Stunde oder > 35 l/m² bis 60 l/m² in 6 Stunden (Unwetterwarnung)

Stufe 3: Regenmengen > 40 l/m² in 1 Stunde oder > 60 l/m² in 6 Stunden (Warnung vor extremem Unwetter)

Hintergrund: Weiterführende Links Sind Sie auf ein Hochwasser bei sich daheim gut vorbereitet? Testen Sie das mit der Hochwasser-Checkliste des Bayerischen Umweltministeriums Kataloge der Starkregenereignisse aus den Daten des DWD-Radarverbunds: Starkregen-Dashboard Welches Hochwasserrisiko ist in Ihrer Gemeinde? Infos dazu finden Sie im Umweltatlas Naturgefahren des Bayerischen Landesamts für Umwelt