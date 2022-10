Warum die Wallfahrtsgruppen auch in Walldürn kleiner werden

Pilgerführer legen Leitwort für Saison 2023 fest

Walldürn 26.10.2022 - 16:43 Uhr 3 Min.

Es ist nicht zu übersehen: Die Fußpilgergruppen werden kleiner - auch in Walldürn.

Aber auch der demografische Wandel macht sich immer deutlicher bemerkbar. Viele Pilgerinnen und Pilger können die Fußwallfahrten aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr mitgehen und an den jüngeren Generationen mangelt es gewaltig. Einmal mehr, um beim jährlichen Pilgerführertreffen auch diese Problematiken und Themen unter die Lupe zu nehmen. Jedenfalls erwartete die Organisatoren und Teilnehmer ein volles Programm in der Wallfahrtsstadt. Die Entwicklung und Reflexions-Fragen der eigenen Wallfahrtsgruppe, allgemeine Informationen zur Wallfahrt in Walldürn und die Vorstellung des Leitworts für die Wallfahrt 2023 standen dabei im Mittelpunkt.

»Ihr seid zur Freiheit berufen«

Vorab fand man sich aber zur gemeinsamen Eucharistiefeier in der Basilika ein. Wallfahrtsleiter Pater Josef Bregula blickte in seiner Predigt auf den Begriff der Freiheit, als eines der Schlagworte unserer Zeit. »Damit wir frei sind, hat uns Christus befreit. Bleibt also fest, und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Ihr seid zur Freiheit berufen«, zitierte er Paulus im Brief an die Galater. Und fest steht: »Die Liebe zu Gott und zum Nächsten lässt uns erkennen, was richtig und gut ist.«

Zusammen mit den Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen der Walldürner Wallfahrtsleitung, sowie Bürgermeister Markus Günther und den Vertreterinnen der Tourist-Information der Stadt Walldürn kam man im Anschluss zum Gedankenaustausch zusammen. Die Pilgerleiter sehen die rückläufigen Pilgerzahlen ihrer Fußgruppen zwar mit Sorge, aber aktuell gäbe es schlichtweg auch immer weniger Quartiere für die Pilger, gerade auch an Privatquartieren. Dies mache zumindest die Planungen in der aktuellen Situation sicher erheblich einfacher. Auch das Thema der Pilgerwerbung wurde nicht ausgespart und es ließen sich zahlreiche Ansätze dazu finden: Das frühzeitige Miteinbeziehen der Erstkommunionkinder, der Firmanden, aber auch der älteren und kranken Menschen, die dann zum Einzug in Walldürn mit dem Bus dazukommen können, machte eine breite Teilhabemöglichkeit für alle deutlich.

Eine gute Mischung aus moderneren Texten und Liedern, aber auch die Beibehaltung von guten Traditionen sei wichtig um Pilger aller Generationen anzusprechen. Die frühzeitige Bewerbung der Wallfahrt nach Walldürn in verschiedenen Publikationen ist notwendig und die Ansprache über die sozialen Medien unverzichtbar, um gerade die jungen Mitchristen zu begeistern. Auch eine Einladung für ein »Reinschnuppern« in eine mehrtägige Wallfahrt sei eine Möglichkeit um das Interesse zu wecken und neue Pilger zu gewinnen. Es gilt auch immer wieder die eigenen Strukturen zu überdenken und an Lösungsansätzen zu arbeiten, sowohl für die Pilgergruppen, die nach Walldürn kommen, als auch für die Wallfahrtsleitung in Walldürn. Neue innovative Ansätze und spirituelle Angebote seien notwendig, um den Erwartungen und Anliegen der Pilger gerecht zu werden. Bei allem Aktionismus braucht es während einer Wallfahrt aber auch genügend Ruhe und Stille sowie Gespräche mit Seelsorgern um die Hektik des Alltags hinter sich lassen zu können, um auch so zur persönlichen Selbstreflexion zu gelangen.

Zukunft und Hoffnung

Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Eva-Maria Kötter präsentierte anschließend das Leitwort zur Wallfahrt 2023, das inhaltlich von Pater Irenäus Wojtko vorbereitet wurde, der an dem Treffen nicht teilnehmen konnte. »Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben« (Jeremia 29, 11), so lautet das nächstjährige Thema zur Wallfahrt. Gerade in diesen unsicheren Zeiten suchen die Menschen nach einem Ort, einer Umgebung oder nach Mitmenschen, die Halt und Orientierung geben sowie Hoffnung, Perspektiven und Zukunft vermitteln. »In dieser Suche nach einer neuen Lebensperspektive lässt Gott uns nie allein und dazu verspricht er uns sein Wort durch seinen Propheten Jeremia«, so die Kernbotschaft der Vorstellung. »Was ist Hoffnung für mich«, mit dieser Frage wurde gemeinsam nach einer Reihe von Lösungsansätzen gesucht. Das Thema der Wallfahrt 2023 nehme das Christsein in den Blick und wurde mit verschiedenen Bibelstellen untermauert.

Mit den Fragestellungen »Welche Position nehmen wir ein? Wie gehen wir damit um? Bezeugen wir einen Gott, der auch heute mit uns unterwegs ist und sich um unser Wohl sorgt?« wurden die Pilgerführer zum Nachdenken angeregt. Die Feststellung »Die Verheißung Gottes, die uns durch Jesus Christus alle Hoffnung und Zukunft geben werde, kann nur Wirklichkeit werden, wenn es zugleich Frieden gibt - in uns selbst, in unseren Familien, in Nachbarschaften und in dieser Welt« rundete die Präsentation ab. Mit einer kurzen Schlussandacht und dem Segen endete das Treffen in Walldürn.

Achim Dörr

Zahlen und Fakten: Wallfahrt zum Heiligen Blut 2023 Wallfahrtssaison: 30. April bis 22. Oktober Hauptwallfahrtszeit: 4. Juni bis 2. Juli Großer Blutfeiertag: Donnerstag, 15. Juni Internet:www.wallfahrt-wallduern.de