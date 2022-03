Warum die Großwallstädterin Eva Brockmann fränkische Weinkönigin werden will

Wahl am 27. Mai

Haibach 01.04.2022 - 10:00 Uhr 3 Min.

Bei den Rotweinen ist der Spätburgunder ihr Favorit: Eva Brockmann, eine der drei Kandidatinnen für die fränkische Weinkönigin, an der Inneren Leiste in Würzburg.

Die 23-Jährige kennt sich aus: Wein ist nicht nur ihr Hobby, sondern auch ihr Beruf. Eva Brockmann hat eine Ausbildung zur Winzerin gemacht und studiert gerade Oenologie in Geisenheim im Rheingau. Beste Voraussetzungen also, Weinkönigin zu werden. Dass sie für Großwallstadt antritt, ist ungewöhnlich für eine gebürtige Münchnerin, die in Haibach (Kreis Aschaffenburg) aufgewachsen ist. Doch in der Gemeinde im Kreis Miltenberg hat für sie alles angefangen - mit einem Praktikum im Weingut Giegerich, als sie 16 Jahre alt war.

Premiere für Verein

Für den Großwallstädter Bürgermeister Roland Eppig ist es natürlich etwas Besonderes, dass es eine Kandidatin aus seinem Ort gibt. »Es freut uns, dass wir gerade im Jahr des 100-jährigen Bestehens unseres Weinbauvereins eine Kandidatin für die fränkische Weinkönigin stellen können«, so der Rathauschef. Insbesondere deshalb, weil es dem Weinbauverein bislang noch nicht gelungen sei, eine Weinprinzessin zu küren. Am 15. Mai soll Eva Brockmann sich auf dem Frühjahrsmarkt den Bürgern vorstellen.

Wie kam es eigentlich zu der Vorliebe für Wein? Nach dem Realschulabschluss wollte Brockmann zunächst an der Fachoberschule Triesdorf (Kreis Ansbach) ihr Abitur nachholen. Dort stand abwechselnd eine Woche Schule und eine Woche Praktikum auf dem Stundenplan. Der Vorschlag, es mit einem Weinbaupraktikum zu versuchen, kam von ihrem Vater, einem Weinfreund, der zudem erkannt hat, dass seine Tochter handwerklich begabt ist. Auf einen Tipp vom Amt für Landwirtschaft kam sie dann nach Großwallstadt. »Ich wusste von Tag eins an, das ist meins«, erinnert sie sich. Ein Jahr lang hat sie dort wertvolle Einblicke in die Welt der Reben bekommen. Nach der zwölften Klasse ging's dann von 2017 bis 2019 zur Winzerausbildung nach Sulzfeld (Kreis Kitzingen). Brockmann wusste da schon, dass sie auch studieren wollte. »Weinbau und Oenologie« heißt das Fach offiziell - wenn alles klappt, hat Eva Brockmann dann 2023 ihren Abschluss in der Tasche.

Eine Winzerin muss auch anpacken können: Eva Brockmann im Weinberg an der Inneren Leiste in Würzburg.

Die Kandidatur für das Amt der fränkischen Weinkönigin kam ihr quasi zufällig dazwischen. »Eigentlich wollte ich erst das Studium beenden, aber dann habe ich im Februar in der Zeitung gelesen, dass es noch keine Kandidatinnen gibt, das geht ja gar nicht«, sagt Brockmann, der viel an dieser Tradition liegt. Zunächst hatte es sogar so ausgesehen, als ob die »alte« Weinkönigin, Carolin Meyer, noch weiter im Amt bleiben müsste. Wegen Corona fand die Wahl 2020 und 2021 nicht statt. Also rief sie beim Weinbauverband Würzburg an - kurz darauf stand sie als Kandidatin fest, zusammen mit zwei Mitbewerberinnen, Linda Keller (23) aus Ramsthal (Kreis Bad Kissingen) und Emmi Wendemuth (21) aus Albertshofen (Kreis Kitzingen). Ein ambitioniertes Vorhaben hat Eva Brockmann da anvisiert, gerade weil es parallel zum Studium laufen würde. Die Weinkönigin ist ein Ehrenamt mit vollem Programm: Zu Nicht-Corona-Zeiten kommen da bis zu 400 Termine im Jahr zusammen.

Sie bekommt einen »Firmenwagen« und Kleidung gesponsert, schließlich muss der Weinbau in Franken angemessen vertreten werden. Hinzu kommt eine Vorbereitungszeit von sechs Monaten, bei Eva Brockmann sind es wegen Corona nur drei.

Region repräsentieren

Während dieser Zeit heißt es: Betriebe anschauen, Schulungen, vor Publikum reden lernen, sich ins Fachwissen über den Weintourismus einarbeiten. Und natürlich netzwerken: Gerade als jemand, der nicht aus einer Winzerfamilie kommt, ist das für Eva Brockmann wichtig. Die Weinkönigin trägt die Bedeutung des Weinverbandes nach außen, repräsentiert die Region auf Messen und Festen - deutschlandweit. Übrigens kann man nur einmal im Leben Weinkönigin sein, wie Eva Brockmann weiß - aber mehrfach kandidieren.

Was fasziniert Eva Brockmann am Winzerberuf? »Er ist vor allem vielfältig. Es ist nicht so, dass man nur im Weinberg steht.« Brockmann hat beispielsweise auch schon in einer Vinothek in Österreich gearbeitet. Vielseitig sind auch Ausbildung und Studium: Während die Ausbildung eher praxisorientiert ist, lernt man im Studium viel Theorie. Dazu gehören auch Biochemie, Laborwesen und Physik. Man bewirtschaftet in kleinen Gruppen einen Weinberg, studiert Diversität, ressourcenschonendes Arbeiten. »Die Arbeit ist auch immer wetterabhängig. Und oft ist kein Wein wie der vom Vorjahr.« Natürlich ist auch der Klimawandel ein Thema. »Momentan wird stärker bewässert, einige Winzer setzen auf Laubwände.«

Denn nicht alle Trauben vertragen Hitze. »Riesling hat dünne Haut und bekommt leicht einen Sonnenbrand, Cabernet Sauvignon mag es trocken und Silvaner hat eine dicke Schale«, weiß die Winzerin. Zu viel Regen ist auch nicht gut: Der begünstigt Pilzkrankheiten. »Die Herausforderung für jeden guten Winzer ist, trotzdem den Geschmack zu erhalten.«

Was Eva Brockmann nach dem Studium beruflich machen will, ist noch offen. Momentan ist Kontakte knüpfen am wichtigsten - und am 27. Mai die Krone der fränkischen Weinkönigin bekommen.

Miriam Schnurr

Hintergrund: Die Wahl zur fränkischen Weinkönigin Um als fränkische Weinkönigin kandidieren zu können, braucht man laut Eva Brockmann entweder eine Winzerausbildung, muss schon einmal Weinprinzessin gewesen sein oder aus einer Winzerfamilie kommen. Eine Jury aus 120 Leuten entscheidet dann. "In der Jury sitzen nur 17 Prozent Winzer, damit niemand zu voreingenommen ist", sagt Brockmann. Der Rest sind Landräte, Bürgermeister, Händler - ein breit gefächertes Gremium also. Die Wahl besteht aus mehrere Teilen: Zunächst kommt jede Kandidatin einzeln auf die Bühne, bekommt drei Fragen zu den Themen Weinbau, Keller und Tourismus gestellt. Dann stehen alle auf der Bühne und bekommen drei Fragen aus dem Publikum, die vorher eingereicht worden sind. Danach wird anonym abgestimmt. Die Wahl soll dieses Jahr wieder vor Publikum in Würzburg stattfinden, 500 Gäste sind geplant. (mir)