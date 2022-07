Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wartezeit an Bahnschranke nervt Kleinheubacher

Bürgerversammlung

Kleinheubach 10.07.2022 - 13:27 Uhr 2 Min.

Zu lange Sperrzeiten am Kleinheubacher Bahnübergang sorgten laut Alexander Rexroth immer wieder Personen die gesperrten Gleisen überquerten.

Die zweistündige Bürgerversammlung im Hofgartensaal drehte sich hauptsächlich um laufende oder abgeschlossene Projekte der letzten beiden Jahre sowie ums Ortsbild. Auf die Frage zur Bahnschranke antwortete Bürgermeister Thomas Münig (SPD): Die Bahn zu informieren sei so ähnlich "wie den Mount Everest zu verschieben". Er sagte, dass er die Bahn angeschrieben habe mit der Bitte ihm einen zuständigen Ansprechpartner zu nennen. Und er fügte an: "Der Zustand ist nicht gut. Um die Situation kurzzeitig zu verbessern, werden wir uns etwas überlegen, um die Aufenthaltsqualität an dieser Stelle zu verbessern."

Bei der zweiten Wortmeldung des Abends sprach Manfred Protmann die Verkehrssituation im Bildweg an. Dort lebten viele Kinder und die schlechte Gehwegsituation führe zu gefährlichen Konstellationen. Vor zwei Jahren sei schon eine Verkehrsberuhigung angedacht gewesen. Er erkundigte sich, ob diese nun im Verkehrskonzept, das derzeit erstellt werde, berücksichtigt werde. Bürgermeister Münig antwortete: Weil das Problem an dieser Stelle offensichtlich sei, sei der Bildweg Bestandteil des Verkehrskonzepts.

Ein wichtiges Thema in der Gemeinde sei außerdem das Parken, erklärte Thomas Münig anhand einiger Bilder und betonte, dass Garagen und nicht die öffentliche Straße zum Parken der Autos da seien. Die kommunale Verkehrsüberwachung im Landkreis Miltenberg, der sich Kleinheubach angeschlossen habe, überwache den ruhenden Verkehr. "Unterstützung ist eigentlich richtig leicht", sagte der Bürgermeister und erklärte: "Wer richtig parkt, fängt damit schon an."

Münig gab weiter einen Überblick über die Geschehnisse im Ort: Neben dem Verkehrskonzept läuft derzeit unter anderem die Sanierung des 1973 erbauten Brunnens 1. So wurde am Donnerstag das neue Brunnengebäude geliefert. Nun folge der Innenausbau.

Ein "Riesen-Ärgernis" ist laut Rathauschef der Müll am Parkplatz des Schützenhauses und am Wanderparkplatz Galgen. Dort sehe es regelmäßig aus "wie Sau", sagte er. Auch gebe es immer wieder wilde Müllablagerungen, die nach Möglichkeit zur Anzeige gebracht würden. Ebenfalls für Unmut sorge der Hundekot, der nicht weg gemacht werde. Mitgenommen würden allerdings Pflanzen aus den Blumenbeeten der Gemeinde. "Die Blumenbeete sind zum Anschauen, nicht zum Mitnehmen", appellierte der Bürgermeister.

Münig wünscht sich außerdem einen Seniorenbeirat für die Marktgemeinde. Es fehlten allerdings noch drei aktive Mitglieder, die sich den Belangen der Älteren im Ort annehmen. Im Herbst wolle die Kommune noch einmal einem Aufruf starten. In der Bürgerversammlung gaben zudem die Kindertagesstätte Regenbogen, der katholische Kindergarten Traumland, der Jugendtreff Mars und die Freiwillige Feuerwehr Einblicke in ihren Alltag. Weiter informierten Kämmerin Sabine Geutner kurz über die Finanzen des Markts (siehe Hintergrund).

Jennifer Lässig