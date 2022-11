Warnstreik der IG Metall bei Wika und Ciba Vision/Alcon

Mehrere hundert Beschäftigte legen Arbeit nieder

Großwallstadt 07.11.2022 - 16:07 Uhr < 1 Min.

Mehrere hundert Menschen demonstrierten am Montagmittag bei Wika in Trennfurt.

Bei Ciba Vision/Alcon in Großwallstadt war die IG Metall bereits ab Montag früh vor den Werkstoren präsent und verteilte »Acht-Prozent-Brezeln« an die Beschäftigten. Die IG Metall fordert in dieser Tarifrunde eine Entgelterhöhung um acht Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten für die Beschäftigten sowie Auszubildenden und dual Studierenden der Metall- und Elektroindustrie.

Mit den Streiks wollten die Beschäftigten ihre Erwartungshaltung mit Blick auf die vierten Tarifverhandlungen an diesem Dienstag äußern, sagte Stephan Parkan, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Aschaffenburg. Der Erste Bevollmächtigte Percy Scheidler kündigte für den Fall eines Scheiterns der Verhandlungen am Dienstag eine weitere Verschärfung der Streiks am bayerischen Untermain sowie in der Region Lohr an.

Ralf Hettler