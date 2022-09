Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Warmwasser, Licht und Auto: Woran sparen die Menschen im Landkreis Miltenberg?

Umfrage zu steigenden Preisen

Obernburg 15.09.2022 - 12:39 Uhr 1 Min.

Vera Wagner, 60 Jahre, Lützelbach-Seckmauern, Angestellte:

"Wir lassen das Wasser beim Duschen nicht durchgängig laufen. Außerdem achten wir darauf, nicht unnötig Licht brennen zu lassen. Also keine 'Schlossbeleuchtung'. Der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel ist in Seckmauern aber nicht möglich. Das ist das, was ich gerne machen würde, aber schlichtweg nicht geht. Schade, dass die kleineren Ortschaften beim ÖPNV außen vorgelassen werden."

Cennet Köse, 34, Obernburg, in Elternzeit:

"Ich bin tagsüber mit meinem Kleinkind alleine Zuhause, daher verbrauchen wir kaum Strom. Nur für den Fernseher, der die meiste Zeit läuft. Wir essen kaum hier, also koche ich nur für die Kleine. Speziell verändert haben wir noch nichts. "

Arzu Pelzer, 43, Sulzbach, Rechtsanwaltsfachangestellte:

"Wir haben tagsüber unseren Warmwasser-Boiler abgestellt, weil wir arbeiten. Jetzt wird morgens ganz früh und abends ganz spät geduscht. Auch beim Händewaschen verzichten wir auf warmes Wasser. Natürlich geht es im Sommer noch ohne Heizung. Im Winter heißt es dann: warm anziehen. Trotzdem fahre ich noch mit dem Auto von Sulzbach nach Aschaffenburg zur Arbeit."

Daniela Pfeifer, 36, Obernburg:

"Wir haben uns vor einem Jahr ein E-Auto gekauft. Jetzt fahren wir vermehrt mit diesem statt mit dem Benziner. Dadurch müssen wir viel weniger tanken. Abgesehen davon haben wir aber nichts bewusst verändert."

Helmut Hörl, 82, Obernburg, Rentner:

"Ich nutze einmal die Woche das Auto, um alles zu erledigen, ansonsten steht es zuhause. Licht und warmes Wasser benutze ich nur, wenn ich es wirklich brauche. Zum Glück ist die Heizung bei diesem Wetter noch nicht wichtig."

Stephanie Kürschner, 43, Obernburg, arbeitet im Vertrieb bei Wika:

"Wir versuchen Gas zu sparen. Deshalb haben wir die Heizung heruntergedreht. Dementsprechend wird nicht mehr lange geduscht, schließlich wird nach kurzer Zeit das Wasser kalt. Ansonsten wachsen wir mit unseren Aufgaben."

Joachim Fuchs, 45, Umkreis Obernburg, Angestellter:

"Vielleicht müssen wir nicht unbedingt jeden Tag duschen. Da können wir schon mal sparen. In den Monaten, in denen es möglich war, bin ich mit dem Fahrrad oder dem 9-Euro-Ticket gefahren. Beim Einkaufen schauen wir, dass wir regionale Lebensmittel kaufen."

Lisa Bachmann