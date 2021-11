Wann Antikörpertests Sinn machen

Apotheker Tom Grittmann bietet sie seit zwei Wochen in Miltenberg an

Ein Tropfen Blut reicht aus, um in der Parkapotheke einen Antikörpernachweis zu liefern. Das Ergebnis ist aber nur ein ungefährer Wert.

Anfang November hatte Ministerpräsident Markus Söder nach einer Münchner Kabinettssitzung gesagt: »Es macht Sinn, dass jeder einen Antikörpertest macht. Am Ende wird jeder zu einer Auffrischungsimpfung kommen müssen.« Bei Experten ist dieser Test umstritten und die Lage, inwieweit Antikörper etwas über den Immunstatus aussagen, ist nach wie vor, selbst nach zwei Jahren Pandemie, nicht eindeutig. Es gebe immer noch zu wenig aussagekräftige Studien über die Covid-19-Antikörperforschung - und wenn es welche gibt, werden diese ständig von anderen Wissenschaftlern überholt. Wissenschaftlicher sagen aber im Allgemeinen, dass diese Tests zwar keine Gewissheit bringen, aber dennoch etwas aussagen.

Der Miltenberger Apotheker Tom Grittmann bietet seit ungefähr zwei Wochen in seiner Park-Apotheke Antikörpertests an. Es hätten viele Kunden danach gefragt, woraufhin er Kontakt mit der Firma Concile aufnahm, die solche Tests anbietet. »Viele wollten einfach wissen, ob sie nach ihren Impfungen oder Infektion Antikörper gebildet haben«, so Grittmann. Ein kleiner Piks in den Finger reicht aus, um einen Tropfen Blut zu bekommen. Dieser wird dann in einer Prüfkassette ausgelesen. Das dauert 15 Minuten, dann hat man das Ergebnis, das einen ungefähren Wert liefert. Wer es präziser wissen will, muss zur Blutabnahme zum Hausarzt (siehe Hintergrund).

Lieber gleich boostern

Apothekerkollege Clemens Hock von der Abtei-Apotheke Amorbach sieht im Moment nicht den Fokus auf Antikörpertests. Bislang habe ihn auch noch niemand in der Apotheke angesprochen, den Bedarf habe er also auch nicht gesehen. Aber unabhängig davon hält er von den Tests nicht viel: »Ich finde es wichtiger, dass die zweifach geimpften Menschen sich lieber gleich boostern lassen.« Auch Antonio Ferraro, Inhaber der Turm-Apotheke Großwallstadt sieht es so. Bei ihm habe es noch keine Nachfrage gegeben und auch er hält die Tests für wenig genau, dafür aber zu teuer.

Ein Telefonat mit einem Facharzt und Professor des Robert-Koch-Institutes sollte mehr Klarheit über die Antikörpertests bringen. Allerdings wurde uns ein Gespräch aufgrund mangelnder Kapazität und klinischer Expertise abgelehnt. Stattdessen verwiesen sie auf den Text auf ihrer Internetseite: »Fälschlicherweise nehmen viele Menschen an, dass bei hohem Antikörperspiegel nach der Grundimmunisierung gegen Covid-19 oder einer SARS-CoV-2-Infektion keine Auffrisch-Impfung verabreicht werden sollte. Das ist jedoch nicht korrekt. Es ist nicht bekannt, ab welchem Wert von einem ausreichenden Schutz vor der Erkrankung ausgegangen werden kann. Es ist daher auch nicht empfohlen, vor der Verabreichung der Auffrisch-Impfung mittels serologischer Antikörpertestung zu prüfen, ob weiterhin ein Schutz vor Covid-19 besteht. Sicherheitsbedenken für eine Aufrisch-Impfung bei noch bestehender Immunität gibt es nicht.«

Der Leidersbacher Arzt Jörg Frieß, Sportmediziner und Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbandes Aschaffenburg, sieht die Antikörpertests eher kritisch. Es gebe zwei verschiedene Arten von Immunantworten, die bei einer Covid-Infektion eine große Rolle spielten. Zum einen sei das die humorale Immunantwort. Dabei seien maßgeblich die Antikörper beteiligt, die das Eindringen der Viren in die Zelle verhindern sollen. Die Konzentration dieser Eiweißverbindungen nehme mit der Zeit ab. Die zelluläre Immunantwort mit Hilfe von T-Lymphozyten sei der andere Weg der Virusbekämpfung. Dieser Wert, der bis jetzt nur in einem Speziallabor ermittelt werden könne, sei entscheidender als der humorale. Seine abschließende Meinung: »Antikörpertests zur Überprüfung des Impferfolgs machen nur Sinn, wenn sie gegen das Spikeprotein gerichtet sind, da mit unseren Impfstoffen nur auf das Spikeprotein sensibilisiert wird. Um eine abgelaufene Erkrankung nachzuweisen, muss gegen das Nucleocapsid des Virus getestet werden.«

Anja Keilbach

Hintergrund: Apotheke und Arzt – ein Testvergleich Bei einer Testperson wurde zweimal Blut abgenommen.

o Das erste Mal in der Parkapotheke beim Antikörperschnelltest mit einem Tropfen Blut. Dabei kamen 155 Binding Antibody Units (BAU) pro Milliliter Blut heraus.

o Nach einer Blutentnahme beim Hausarzt ergab der Test 430 BAU pro Milliliter Blut.

Der Test in der Apotheke, der eine Momentaufnahme des Immunstatus liefert, kostet 30 Euro, ein ausführlicher Test beim Arzt 20 bis 60 Euro.