Wanderung zu verschwundenen Orten rund um Schippach

Grenzgang des Heimatvereins

Elsenfeld 01.01.2023 - 12:46 Uhr 1 Min.

Bei der 27. Grenzwanderung des Heimat- und Museumsvereins Elsenfeld erfuhren die Wanderer an der Station Friedenshochkreuz von Joachim Oberle (links), dass das Kreuz zur Mahnung an den Frieden und zum Dank für das glückliche Überleben der Vertreibung und Zusammenfinden der ganzen Familie in der neuen Heimat in Elsenfeld, im Ortsteil Schippach, aufgestellt wurde. Gestiftet wurde das Kreuz im Jahr 1975 von Alfons Tienes.

Sie erhielten dabei Antworten auf Fragen wie: Warum steht an der Gemarkungsgrenze zwischen Schippach und dem Freistaat Bayern ein Friedenshochkreuz?" Was hat es mit dem Bildbaum im Forst auf sich? Was wurde aus dem Buntsandstein des Schippacher Steinbruchs gebaut?

Am Friedenshochkreuz erklärte Oberle, dass hier die Gemarkungsgrenze zwischen Schippach und dem Freistaat Bayern verläuft. Das nach dem 30-jährigen Krieg untergegangene Mainhausen habe etwa dort gelegen, wo sich heute das ICO-Gelände befinde. Durch eine königlich-bayerische Regierungsentschließung vom 14. April 1833 wurde die Gemarkung Mainhausen aufgeteilt, wobei sich das Königreich Bayern den vier Quadratkilometer großen Forstwald als Eigentum sicherte.

Das Friedenshochkreuz, das im Jahr 1975 von Alfons Tienes gestiftet wurde, wurde zur Mahnung an den Frieden aufgestellt. Und zum Dank für das Überleben der Vertreibung und Zusammenfinden der ganzen Familie in der neuen Heimat in Elsenfelds Orsteil Schippach nach dem Zweiten Weltkrieg.

Am Mairhöfschen Förstchen berichtete Oberle, dass die Waldabteilung an Adelsfamilien in Erbpacht verpachtet wurde. Nachfahren der Junker Kottwitz von Aulenbach waren die Freiherren von Mairhofen. Die Waldabteilung, die ihnen gehörte, weist die Weygandkarte aus dem Jahr 1776 als "Herrn von Mayerhofen zugehörentes "Förstgen" aus. Die Freiherrn von Mairhofen hatten auch in Elsenfeld am jetzigen Standort des Märktezentrums Grundbesitz.

Zu einem Bildstock kannte Oberle eine Legende: Ihr zufolge sei um 1750 ein Mann aus Erlenbach im Forst umhergeirrt rief alle Heiligen im Himmel an, dass sie ihm helfen möchten, den rechten Weg zu finden. Da hörte er plötzlich die Glocke von Wörth und kannte sich wieder aus. Als Dank brachte er am Stamm einer mächtigen Eiche ein Bild der schmerzhaften Gottesmutter an und bald sprach die ganze Gegend vom "Bildbaum im Forst".

Am Schipper Steinbruch berichtete Oberle, dass hier früher drei Steinbrüche lagen, in denen Buntsandstein abgebaut wurde. In Betrieb genommen wurden diese Steinbrüche kurz nach 1900. Mit Steinen aus diesen Brüchen wurde unter anderem das Pfarrhaus in Rück (1928), das Kriegerdenkmal im Friedhof Schippach (1932) und das Kaufhaus Steigerwald in Klingenberg errichtet.

Weiter in Richtung Oberschippach erreichten die Wanderer den Pestbildstock. Dieser erinnert an die einstige Ortschaft, die infolge des 30-jährigen Krieges verschwunden ist. Der Standort des früheren Oberschippach war im Bereich westlich der ehemaligen Gärtnerei Böttiger. Letzte Station war die Schippacher Schule, die seit 2014 leer steht und vor etwa einem Jahr zu einer modernen Mietwohnanlage umgebaut wurde.

Martin Roos