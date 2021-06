Wandertipp: Durch die Seltenbachschlucht auf die Clingenburg

Wandertipp: Durch die Seltenbachschlucht hinauf auf die Clingenburg

Eins der 100 schönsten Geotope in Bayern liegt mitten in Herzen des Landkreises Miltenberg. Rötlicher Buntsandstein prägt die Landschaft im Spessart und m Odenwald. In der Seltenbachschlucht in Klingenberg kann man die Schlucht mit ihren bunten Felswänden bei den aktuellen Temperaturen gut durchwandern. Die knapp fünf Kilometer lange Runde beginnt und endet am Winzerfestplatz. Sie führt zunächst über die Rathausstraße in die malerische Schlucht. Wie das Bayerische Landesamt für Umwelt schreibt, ist die Schlucht in Klingenberg eine der wenigen leicht zugänglichen Stellen wo Gestein aus der Zeit des Untertrias aufgeschlossen und gut sichtbar ist. Die roten, gelblichen und weiß gestreiften Sandsteine sind stellenweise schräg geschichtet. Hier kann man leicht die Natur erforschen und sieht mit etwas Glück auch einen Salamander. Am oberen Ende der Schlucht liegen das ehemalige Klingenberger Tonwerk und die Greifvogelstation. Neben der Bergwergstraße führt ein gut ausgebauter Waldweg hinauf zur Ruine der Clingenburg. Von dort kann der Wanderer den Ausblick auf Maintal und Odenwald genießen. Über den Burgweg erreicht man wieder die Altstadt. Mit mittleren Tempo benötigt man für die Tour circa zwei Stunden. /Foto: